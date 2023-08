Les Mets retireront les numéros de Dwight Gooden et Darryl Strawberry en 2024

Les Mets de New York retireront le numéro 16 de Dwight « Doc » Gooden et le numéro 18 de Darryl Strawberry en 2024, a annoncé l’équipe jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

Les deux joueurs étaient des membres clés de l’équipe gagnante des World Series de New York en 1986.

Le droitier Gooden a été nommé recrue de l’année dans la Ligue nationale en 1984 et a remporté le prix NL Cy Young en 1985. Il a affiché une MPM en carrière de 3,51 et un record de 194-112 en 410 départs avant de prendre sa retraite en 2001.

Strawberry, un voltigeur, a été la recrue de l’année de la NL en 1983, deux fois Silver Slugger et huit fois All-Star. Le choix n ° 1 au repêchage de 1980 a frappé .259 avec 335 circuits en carrière et 1 000 points produits avant de prendre sa retraite en 1999.

N°16 et N°18 : inscrits à jamais dans l’histoire des Mets. La saison prochaine, nous retirerons les numéros de Doc Gooden et Darryl Strawberry. pic.twitter.com/WvgZ0SuxvA – Mets de New York (@Mets) 24 août 2023

Gooden, sélectionné par New York avec le choix n ° 5 du repêchage de 1982, a affiché une MPM de 3,10 et un record de 157-85 avec les Mets. Au cours de sa saison à Cy Young, il a réalisé une MPM de 1,53 en 276 2/3 de manches, dont 16 matchs complets.

Gooden, aujourd’hui âgé de 58 ans, a ensuite joué pour les Yankees, Cleveland, Tampa Bay et Houston.

Strawberry a terminé deuxième et troisième du vote MVP en 1988 et 1990, respectivement. Il a réussi 39 circuits en 1987 et 1988, ainsi que 37 en 1990.

Après son mandat aux Mets, Strawberry, 61 ans, a joué pour les Dodgers, les Giants et les Yankees. Il a également remporté les World Series en 1996 et 1999 avec les Yankees.

Les dernières années de la carrière des deux joueurs ont été marquées par des problèmes liés à la drogue.

Liste complète des numéros retraités des Mets

14 – Gil Hodges

16 – Dwight Gooden

17 – Keith Hernández

18 — Darryl Fraise

24 – Willie Mays

31 — Mike Piazza

36 — Jerry Koosman

37 – Casey Stengel

41 — Tom Seaver

42 – Jackie Robinson (retraité de toute la MLB)

