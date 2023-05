Les Mets remportent une victoire palpitante et bien méritée derrière les frappeurs recrues (et Pete Alonso)

NEW YORK – Lorsque le match était en jeu et que les Mets étaient à la traîne des Rays en fin de neuvième manche, c’était aux enfants de créer une étincelle. Non seulement ils ont allumé le match qui a entraîné une éruption de points, mais ils viennent peut-être de renverser la saison des Mets.

Les Mets, qui avaient cruellement besoin d’une victoire, ont traîné les Rays par trois points et ont réussi à placer deux coureurs sur la base, amenant le point égalisateur au marbre. Sans personne, les Mets ont eu trois occasions de le faire. Alors bien sûr, dans l’ordre, il y avait un trio de recrues : Brett Baty, Mark Vientos et Francisco Alvarez.

Baty a frappé en se balançant. Vientos, après avoir fait un circuit en septième manche pour égaliser le match à deux le jour où il a été promu dans les grandes ligues, s’est envolé vers le centre. Puis Alvarez, jusqu’à la finale, a écrasé un home run de trois points égalant Rays, plus proche de Jason Adam. Alors que le coup de circuit claqua sur la face du deuxième pont du champ gauche, Alvarez sauta, retourna sa batte et salua vers la pirogue des Mets.

Pour ce trio de recrues qui ont traversé le système des Mets ensemble, il n’y avait vraiment aucun doute. Ils se sont appuyés sur leur expérience dans les mineures pour se ressaisir dans les majeures.

« Dans les ligues mineures, j’ai frappé derrière Baty et juste devant Vientos », a déclaré Alvarez par l’intermédiaire d’un interprète. « À l’époque, si un gars ne le fait pas, le suivant peut le faire. Dans cette situation, j’étais le troisième gars debout. S’ils ne peuvent pas le faire, je veux avoir l’opportunité de pouvoir le faire. C’était vraiment spécial pour moi d’être capable de monter gros pour l’équipe. »

Une fois le match envoyé aux figurants, nul autre que Pete Alonso a mis la touche finale lorsqu’il a terminé avec un circuit de trois points qui a mis les Mets en tête pour de bon. New York a battu Tampa Bay, 8-7, en 10 manches mercredi soir au Citi Field. Le dogpile qui s’est ensuivi une fois qu’Alonso a traversé le marbre ne pouvait être décrit que comme un soulagement frénétique. C’était la première victoire de l’équipe de la saison.

Pete Alonso frappe un coup de circuit de trois points en manches supplémentaires alors que les Mets battent les Rays 8-7

Ce fut une victoire acharnée déclenchée par les enfants et terminée par le cogneur local, avec les ingrédients nécessaires pour peut-être, peut-être, relancer les Mets à la troisième place.

Comme si le coup de circuit imposant d’Alonso n’était pas impressionnant en soi, le manager des Mets, Buck Showalter, a révélé plus tard que le joueur de premier but était « malade comme un chien » tout le match. La plupart des joueurs, a déclaré Showalter, n’auraient pas joué. Mais Alonso, qui se targue de poster, ne l’avait pas. S’il est physiquement capable de jouer, a déclaré Alonso plus tard, sa priorité sera toujours d’aider son équipe à gagner. Ne pas jouer parce qu’il peut avoir la grippe, ou une infection des sinus, ou tout simplement un vieux rhume, n’a jamais été une option pour le cogneur.

Alonso a ensuite crédité Vientos et Alvarez pour avoir déclenché l’explosion offensive qui lui a permis de terminer le match au 10e.

« Même si ça craint d’être malade, c’est toujours agréable de pouvoir frapper des circuits aussi », a déclaré Alonso. « Aujourd’hui, c’était génial. Avoir Alvy et Mark se sont débrouillés dans des situations vraiment énormes… Nos jeunes gars sont des pros. Ils ont toujours organisé d’excellents coups au bâton. Un grand bravo à eux. Ces deux gars ont été énormes pour nous aujourd’hui. »

Les Mets (21-23) ont finalement donné une opportunité à Vientos, et il s’avère qu’il peut également écraser les circuits des ligues majeures.

Vientos, après des semaines à déchirer la couverture du ballon au Triple-A et après des semaines à frapper à la porte, a été appelé et sorti du purgatoire des ligues mineures mercredi après-midi avant l’inclinaison de New York contre les Rays. Apparemment, il était maintenant temps que sa batte de puissance vienne aider la formation en difficulté des Mets. C’est maintenant, apparemment, que les Mets ont décidé qu’ils avaient besoin de son étincelle. En vérité, ils auraient pu l’utiliser il y a des semaines.

Néanmoins, Vientos a répondu immédiatement. Avec Mark Canha au premier but et les Mets en baisse de deux points contre les Rays en fin de septième, Vientos a allumé un curseur suspendu de Ryan Thompson et l’a ceinturé au champ central. Écrasé à 103,6 mph, le ballon porté et porté et porté jusqu’à ce qu’il atterrisse, à 414 pieds, au-dessus du mur pour un tir à deux points. Vientos a égalé le match à deux chacun pour son deuxième circuit en carrière. Bougie d’allumage, définition.

« J’ai l’impression que nous nous donnons confiance », a déclaré Vientos à propos de ses collègues recrues, Baty et Alvarez. « Nous nous voyons le faire. Nous avons grandi à travers le système les uns avec les autres. Nous nous connaissons comme si nous étions fondamentalement des frères. Cela nous donne la confiance que nous pouvons aller là-bas et faire notre truc – tout comme nous le faisions en Triple-A. Nous frappions des balles par-dessus la clôture, marquant des points. Nous pouvons le faire ici et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui.

Pendant les sept minutes suivantes, la pirogue des Mets a été la plus animée que nous ayons vue cette saison. Francisco Lindor et Baty se sont levés sur le banc et ont giflé la balustrade devant eux, encourageant Vientos alors qu’il contournait les bases avec une passion qui avait échappé à cette équipe pendant des semaines. Lorsqu’on lui a demandé avant le match de mercredi si Vientos pouvait changer l’énergie de l’équipe, Lindor a répondu avec insistance.

« 100 % », a déclaré Lindor. « Différentes personnes ont des vibrations différentes. Les vibrations sont contagieuses. Il veut monter un spectacle. C’est un showman, mais pas dans votre visage à ce sujet. Il a un avantage. »

Cet avantage, cette magie des bougies d’allumage, offrait un aperçu de l’avenir des Mets. Baty, Vientos et Alvarez devraient aider les Mets à gagner des matchs pendant de nombreuses années à venir. Mais le fait est que les Mets ont plus que jamais besoin de cette confiance des recrues pour aider à réduire la distance entre les Braves en première place avant que la saison ne leur échappe complètement. Ils sont entrés jeudi 6,5 matchs derrière Atlanta.

Les recrues ont déjà aidé les Mets à sortir de leur funk. Leur prochaine tâche est de le maintenir sur le long terme. Cela peut sembler beaucoup de pression pour un trio d’enfants qui ont à peine dépassé l’âge légal pour boire, mais ce sont des recrues qui ne manquent pas de confiance. Leur détermination à réussir et à aider les Mets à se remettre sur la bonne voie pourrait bien être la pièce manquante de la saison autrement déséquilibrée du club.

« Je sais à quel point cet étirement a été douloureux pour eux », a déclaré Showalter. « Pour avoir un moment comme ça, ils le méritent. »

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Auparavant, elle a couvert les Mets pendant trois saisons et demie en tant que reporter pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Elle ne manque jamais un match de Rafael Nadal, peu importe le pays ou le fuseau horaire dans lequel il joue. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

