Les Mets peuvent-ils suivre le plan des Padres pour neutraliser la star des Dodgers Shohei Ohtani ?

LOS ANGELES — Shohei Ohtani a traversé les flaques d’eau de Budweiser et les panaches de fumée de cigare polluant le club-house des Dodgers. Il arborait un sourire en sortant, trempé mais ravi, de la bacchanale alors que l’équipe célébrait sa victoire sur les Padres dans la série de divisions de la Ligue nationale. En sortant de la salle, Ohtani a remis à l’homme qui lui avait signé un contrat de 700 millions de dollars l’hiver dernier, spécifiquement pour organiser des fêtes comme celle-ci.

« Vous savez », a déclaré le propriétaire Mark Walter au vice-président du développement du baseball Raúl Ibañez, « c’est la première victoire en séries éliminatoires pour Shohei. »

Ohtani n’est jamais une réflexion après coup, mais le cinquième match a marqué la rare occasion dans laquelle il n’était pas un personnage principal. Yoshinobu Yamamoto a fait taire San Diego pendant cinq manches. Kiké Hernández et Teoscar Hernández ont fourni les plus grandes oscillations. Ohtani n’a jamais atteint la base. Ce fut une fin tranquille aux séries éliminatoires qui se sont ouvertes pour Ohtani en beauté.

Les Dodgers n’auraient peut-être pas avancé pour affronter les Mets dans la série de championnats de la Ligue nationale sans le tir de trois points d’Ohtani contre San Diego lors du premier match. Le circuit a relancé le club après que Yamamoto ait repéré une avance rapide à San Diego. Au cours des quatre matchs suivants, San Diego l’a empêché d’écraser des balles par-dessus la clôture et de causer des ravages sur les buts. Ohtani est allé 2-en-15 avec huit retraits au bâton après le premier match.



Shohei Ohtani a connu des difficultés après le premier match, lorsqu’il a réussi un circuit. (Kiyoshi Mio / Images Imagn)

La relative séquence de froid d’Ohtani n’a pas fait couler le club. Mookie Betts a pris vie avec des circuits lors des matchs 3 et 4. Teoscar Hernández a affiché un OPS de 1,067. Kiké Hernandez a renforcé sa réputation de chouchou d’octobre. Le résultat était suffisant pour mettre San Diego de côté.

« Vingt-six gars vont gagner », a déclaré Betts. « Pas seulement Ohtani. Pas seulement Mookie. Pas seulement Yamamoto. Cela va nous prendre tous. Nous avons montré que nous avions une équipe complète.

Pourtant, leur plus grande star sera toujours Ohtani. Les Dodgers ont survécu à une bagarre de cinq matchs avec San Diego mais n’en sont pas sortis indemnes. Freddie Freeman soigne toujours une entorse à la cheville. Miguel Rojas est limité par une blessure à l’aine. Le groupe pourrait utiliser Ohtani pour reproduire sa performance au cours des deux dernières semaines de la saison, lorsqu’il a atteint 0,547 avec sept circuits et 11 buts volés.

Ohtani a volé 59 sacs en saison régulière et aucun dans la NLDS, en partie parce que les Padres l’ont tenu à l’écart des bases. Le manager Dave Roberts a reconnu que contre San Diego, Ohtani avait chassé les lancers « plus en dehors de la zone de frappe qu’il (l’avait fait) au cours des dernières, appelez-le, six à huit semaines ». Roberts a suggéré que cette tendance pourrait ne pas se poursuivre contre les Mets, principalement parce que les Mets n’emploient pas de lanceurs comme le partant droitier des Padres Yu Darvish et le releveur gaucher Tanner Scott.

Darvish a retiré Ohtani six fois en six apparitions au marbre réparties entre le match 2 et le match 5. Les Padres ont neutralisé Ohtani en fin de match avec Scott. Ohtani a affronté Scott quatre fois. Il a retiré des prises à chaque fois. Les lanceurs ont présenté un plan pour affronter Ohtani. Le défi pour les Mets sera de déterminer si l’un de leurs lanceurs peut le suivre.

Darvish a déconcerté Ohtani. Scott l’a submergé. Pour les Mets, une seule voie semble probable dans cette série.

Une partie du problème concerne le personnel. Les Mets n’avaient que deux releveurs gauchers dans la NLDS contre Philadelphie. David Peterson est un starter reconverti qui gère des missions plus longues ; il suivra probablement Kodai Senga lors du premier match. L’autre gaucher, Danny Young, n’a pas comparu contre les Phillies. Sa balle rapide se situe à environ 91 mph – bien loin de l’arsenal à indice d’octane plus élevé de Scott.

Les évaluateurs rivaux pensent que les lanceurs peuvent désarmer Ohtani en tirant des balles rapides vers le haut et vers l’intérieur. Cela est considéré comme un trou qu’Ohtani n’a pas encore comblé. Pourtant, atteindre cet endroit peut être périlleux. Les ratés peuvent fuir au-dessus de la plaque, dans le genre d’endroit où Ohtani peut les envoyer en orbite. Face à Ohtani, Scott ne s’est pas loupé. Il a pompé des balles rapides pour les frappes et l’a finalement attiré hors de la zone de frappe avec une chaleur élevée des années 90.

Les Mets n’emploient pas de releveur capable de refléter Scott. Mais leurs partants pourraient s’inspirer de Darvish. Les officiels des Dodgers considèrent la rotation de départ des Mets comme une force de leurs adversaires, en particulier le duo gaucher composé du partant du deuxième match Sean Manaea et de Jose Quintana, qui débutera soit le match 3, soit le match 4.

Aucun lanceur ne peut vraiment imiter Darvish, qui lance tellement de variantes de tant de lancers différents que son arsenal pourrait atteindre deux chiffres. Mais Manaea lance six lancers. Quintana en lance cinq. Ils pourraient essayer de mélanger et d’assortir pour appâter Ohtani, comme l’a fait Darvish.

Roberts a noté qu’Ohtani idolâtrait Darvish dans sa jeunesse. Il était possible, a déclaré le manager, que cela ait ajouté une couche de nerfs aux bâtons d’Ohtani. Cette dynamique n’existera pas contre les Mets.

« Il suffit de dire », a déclaré Roberts, « je suis heureux que nous nous soyons débarrassés de Yu Darvish et que nous puissions en quelque sorte avancer. »

(Photo du haut de Shohei Ohtani supprimant dans le NLDS : Harry How / Getty Images)