Les Mets ont soudainement une sérieuse concurrence pour Carlos Correa

Alors que Carlos Correa et Scott Boras sont restés patients avec les Mets alors qu’ils regardent son physique, ils commencent à faire monter la pression.

Correa-mas peut arriver un jour en retard après tout.

Bien que les événements qui ont conduit Carlos Correa à accepter un accord avec les Mets de New York restent de nature sommaire, le contrat n’a pas encore été signé. New York, tout comme les Giants de San Francisco avant eux, a un problème avec le physique de Correa et une blessure passée à la jambe de l’arrêt-court vedette alors qu’il était dans les ligues mineures.

Selon Jon Heyman, un accord reste probable à “55-45”, bien que trois équipes supplémentaires aient appelé Scott Boras au sujet des services de Correa en cas d’échec.

Quelqu’un a-t-il dit équipes mystères ?

Quel est le retard sur le contrat Mets de Carlos Correa?

Selon Ken Rosenthal, les Mets “ont fait part de leurs inquiétudes concernant la jambe droite de Carlos Correa réparée chirurgicalement, mettant potentiellement en péril leur accord de 315 millions de dollars sur 12 ans”. Un contrat restructuré pourrait être une solution facile pour les deux parties, surtout si cet accord comporte des incitations pour le nombre de matchs joués et le temps passé sur la liste des blessés afin que Steve Cohen puisse couvrir son pari. 315 millions de dollars, c’est beaucoup d’argent.

Cependant, par Heyman, le camp de Correa n’est pas ouvert à discuter de toute sorte de contrat restructuré pour le moment: “Mais la conviction est que Correa – dont la forte préférence est de jouer pour les Mets – n’est pas ouvert à la restructuration de la durée ou des conditions financières du contrat. Au moins trois équipes ont été en contact avec le camp de Correa ces derniers jours, mais Correa reste déterminé pour l’instant à essayer de finaliser son accord avec les Mets.

Ainsi, alors que Correa espère jouer dans le Queens, il veut le faire selon ses propres conditions. Ajouter du langage à l’accord pourrait être un moyen d’éviter un désastre complet, mais forcerait également Correa à ravaler sa fierté.

Quoi qu’il en soit, les Mets sont en difficulté.