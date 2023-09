Les Mets gagnent en crédibilité avec l’embauche de David Stearns ; voici ce qui est en premier sur sa liste de choses à faire

NEW YORK — Au cours d’une semaine particulièrement brutale pour le sport new-yorkais, les Mets, parmi toutes les équipes, se sont mobilisés et ont fait preuve de beaucoup d’optimisme lorsqu’ils auraient accepté un contrat avec leur grande baleine blanche, le haut dirigeant du baseball, David Stearns.

À peine un jour après que les Jets ont lancé leur prometteuse campagne 2023 en perdant Aaron Rodgers pour la saison, et deux jours après que les Giants ont subi leur pire défaite par blanchissage en 75 ans aux mains des détestés Cowboys, quelques heures après l’annonce des Yankees. Le meilleur espoir Jasson Domínguez a eu une UCL déchirée, le propriétaire des Mets, Steve Cohen, nous a rappelé que, oui, le soleil brille toujours dans la ville qui ne dort jamais.

Stearns deviendra le premier président des opérations baseball de l’histoire de la franchise des Mets. Il apporte une dose vitale de crédibilité aux Mets, une organisation qui cherche désespérément à mettre fin à sa disette de championnat qui dure depuis 37 ans. Des actions ridicules aux perdants adorables en passant par les propriétaires bon marché et intrusifs, Cohen a décidé de changer la culture des Mets lorsqu’il a acheté le club pour 2,4 milliards de dollars en 2020. Après des années de recherche, Cohen a embauché Stearns en tant que leader de son front office. Beaucoup dans l’industrie s’attendent à ce que Stearns apporte le succès aux Mets, sous la forme de victoires et de développement de joueurs, un peu comme Andrew Friedman a réorganisé les Dodgers.

Stearns, 38 ans, sera le plus haut dirigeant du front office des Mets, juste au-dessus de l’actuel directeur général Billy Eppler, qui devrait, pour l’instant, conserver ce rôle.

La poursuite de Stearns par Cohen était le secret le moins bien gardé du baseball. Cohen, l’un des propriétaires les plus riches du sport professionnel américain, exprime depuis trois ans sa frustration et son mécontentement de ne pouvoir trouver un président des opérations de baseball, estimant que le front office du baseball moderne est si impliqué qu’il nécessite deux hauts dirigeants pour diriger. il. Il a diffusé son désir que l’organisation des Mets fonctionne comme les Dodgers – il souligne spécifiquement la capacité de Los Angeles à gagner de manière cohérente tout en faisant progresser les joueurs locaux – dès son mandat de propriétaire lors de sa conférence de presse d’introduction en novembre 2020. Ensuite, il voulait aussi que Stearns pour ouvrir la voie.

L’intersaison 2021 de la MLB est devenue un spectacle de cirque pour les Mets lorsque Cohen a continué à se lancer dans sa quête d’un leader du front-office. Stearns figurait à nouveau parmi les meilleurs choix de Cohen, mais il était alors toujours président des opérations baseball des Brewers, ce qui a permis à Milwaukee de refuser à Cohen la permission de parler à Stearns malgré de multiples demandes. Cela a été un signal d’alarme pour le propriétaire milliardaire, qui a admis qu’en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs de longue date, il n’était pas habitué à avoir besoin d’un consentement pour interviewer un candidat à un poste vacant. Il est possible que cela ait seulement incité Cohen à vouloir davantage Stearns.

Voici un bref aperçu des raisons pour lesquelles Stearns, l’architecte de la reconstruction des Brewers, était (et est) si attrayant pour Cohen. Stearns est né à Manhattan et a grandi en tant que fan des Mets avant d’obtenir son diplôme de Harvard. Après l’université, il a été brièvement stagiaire dans le département des opérations de baseball des Mets avant de rejoindre le bureau du commissaire de la MLB. Après un séjour d’un an à Cleveland en tant que codirecteur des opérations de baseball, Stearns a été embauché à 27 ans en tant que directeur général adjoint des Astros en 2012, alors qu’il travaillait sous la direction du directeur général de l’époque, Jeff Luhnow.

En 2015, Milwaukee a fait de Stearns, 30 ans, le plus jeune directeur général du baseball. Là, il a dirigé les Brewers vers quatre apparitions consécutives en séries éliminatoires, dont une course au NLCS en 2018 au cours de laquelle ils sont tombés face aux Dodgers en sept matchs. De 2017 à aujourd’hui, les Brewers ont participé aux séries éliminatoires ou ont terminé premier ou deuxième dans la NL Central chaque année. Stearns a démissionné de son poste après la saison 2022, ce que beaucoup pensaient être un précurseur de son éventuel rôle avec les Mets. Il est resté dans un rôle consultatif pour Milwaukee cette saison et son contrat lui a permis de parler à d’autres équipes après la date limite des échanges du 1er août.

Les Mets devraient-ils échanger Pete Alonso ?

Ce sera fascinant de voir ce que Cohen et Stearns peuvent accomplir ensemble. Tous deux disposent de riches atouts ; Cohen possède une richesse époustouflante et des ressources inépuisables, et Stearns a fait ses preuves en tant qu’analyste de données en tant que cadre supérieur qui a amélioré les Brewers. Mais Stearns opérait avec un petit budget dans un petit marché de Milwaukee. Ce ne sera tout simplement pas le cas à New York, sous Cohen.

Il est juste de se demander comment Stearns va gérer l’attention et la pression supplémentaires pour gagner à New York. La toile de fond mettra en vedette une base de fans des Mets qui ont passé 37 ans sans titre des World Series et lui offrira peu de clémence. Il lui sera demandé de faire face plus fréquemment aux médias, un groupe beaucoup plus important et bavard que celui avec lequel il a eu affaire à Milwaukee. Et il a quelques points urgents à régler à son arrivée dans le Queens.

Les Mets prévoient de présenter officiellement Stearns comme président des opérations baseball une fois la saison régulière terminée. Voici ce qu’il peut s’attendre à entreprendre immédiatement :

Examiner Pete Alonso du marché commercial et une éventuelle prolongation du contrat. Cela pourrait être la première chose à faire pour Stearns puisqu’Alonso sera agent libre après la saison 2024 et que son nom était déjà annoncé à la date limite des échanges.

Comblez les trous organisationnels. Les Mets ont récemment licencié leur directeur du développement des joueurs, leur directeur de l’évaluation des joueurs professionnels, leur directeur du développement du baseball et leur directeur de la performance des joueurs. Cela ouvre la voie à Stearns pour réembaucher ces postes comme bon lui semble.

Choisissez un gestionnaire. Craig Counsell a été le manager de Milwaukee pendant toute la durée du régime de Stearns, et son contrat avec le club expire après cette saison. Buck Showalter, qui a guidé les Mets vers 101 victoires l’an dernier mais tente maintenant de les empêcher de terminer derniers dans l’Est de la NL, a encore un an sur son contrat. Il sera intéressant de voir qui finit par mettre tout son poids sur ce front. Cohen et Eppler entretiennent d’excellentes relations avec Showalter et ont exprimé, même récemment, au milieu de l’effondrement de la saison des Mets, à quel point ils apprécient l’expertise du skipper vétéran. Les joueurs des Mets ont également apprécié le mandat de Showalter jusqu’à présent. Même ainsi, si Stearns veut que Counsell soit son manager, c’est un formidable leader de pirogue à envisager sérieusement d’intégrer dans le mix. Il a battu le record de victoires des Brewers l’année dernière et les place en position de remporter une autre couronne de division cette année.

Il reste à voir dans quelle mesure Cohen sera impliqué dans ces questions. Le natif de Long Island a grandi en tant que fan des Mets, a fait carrière en tant que négociant en bourse et a admis, à peine trois ans après son arrivée en tant que propriétaire, qu’il avait besoin d’aide pour mieux comprendre et gérer le côté front office de l’entreprise. Avec Stearns, Cohen dispose enfin d’un adulte prééminent et axé sur les données, non seulement dans la pièce mais qui dirige les opérations. Sa vision de construire un vainqueur durable et d’apporter un titre des World Series à Flushing pour la première fois depuis 1986 se précise enfin.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle couvrait auparavant les Mets en tant que journaliste pour le New York Daily News. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .