Les Mets embauchent l’entraîneur du banc des Yankees Carlos Mendoza en tant que manager, selon les sources : ce qu’il apporte au Queens

Par Will Sammon, Tim Britton, Brendan Kuty et Chris Kirschner

La rivalité entre New York et New York s’intensifie avec l’embauche par les Mets de Carlos Mendoza en tant qu’entraîneur des Yankees, ont indiqué des sources de la ligue lundi.

Mendoza, 43 ans, se dirige vers le Queens après avoir été entraîneur de banc des Yankees au cours des quatre dernières saisons. Il a passé 15 ans au sein de l’organisation des Yankees dans plusieurs rôles, notamment en tant qu’entraîneur sur le terrain et en tant que manager dans le système des ligues mineures du club.

Mendoza devient le troisième manager des Mets depuis que le propriétaire Steve Cohen a pris le contrôle du club fin 2020. Luis Rojas, désormais entraîneur de troisième base des Yankees, et Buck Showalter ont occupé ce poste pendant deux saisons chacun. Les Mets se sont séparés de Rojas, qui dirigeait déjà l’équipe lorsque Cohen en a pris la propriété, en 2021 et ont fait appel au vétéran Showalter.

Après que Showalter ait établi un record de 175-147 à New York, les Mets ont annoncé le dernier jour de la saison régulière qu’il ne reviendrait pas dans l’équipe en 2024. Le club a obtenu une fiche de 101-61 en 2022 sous Showalter et a atteint la National League Wild. Série de cartes. Cependant, une vague de mouvements majeurs pendant l’intersaison et des espoirs accrus de participation aux World Series se sont soldés par un record décevant de 75-87 en 2023.

Les Mets sont la troisième équipe à occuper leur poste de direction vacant lundi après que les Guardians de Cleveland ont embauché à la surprise générale l’ancien compagnon receveur Stephen Vogt, qui a pris sa retraite il y a un an. Peu de temps après l’annonce de l’embauche de Mendoza, les Cubs de Chicago ont récupéré Craig Counsell, dont le contrat avec les Brewers de Milwaukee a expiré le 31 octobre.

La vision de David Stearns pour le manager des Mets

Le jour où il a été présenté comme président des opérations de baseball des Mets, Stearns a déclaré qu’il considérait le poste de manager “comme celui d’un véritable partenariat – quelqu’un qui travaille côte à côte avec moi et le reste de notre groupe d’opérations de baseball”. Il a ajouté : « Le manager a tellement de responsabilités ces jours-ci. C’est un gros travail. Mais avant tout, il y a la capacité de gérer des personnes, de gérer des personnalités et de créer et de faciliter une culture organisationnelle où les gens aiment venir travailler et travailler dur.

Le succès de Stearns à Milwaukee a été propulsé par ce type de partenariat avec Counsell, et Mendoza a examiné de près le partenariat dans le Bronx entre le directeur général Brian Cashman et le manager Aaron Boone, qui a donné des résultats plus mitigés ces derniers temps. Stearns n’a pas hésité à embaucher un nouveau manager. Son objectif était d’embaucher « la bonne personne qui, selon nous, peut évoluer avec l’organisation et, espérons-le, rester ici pendant longtemps ».

Les quatre derniers managers des Mets – Mickey Callaway, Carlos Beltrán, Rojas et Showalter – ont tous duré deux saisons ou moins. New York espère bien que cette embauche brisera cette tendance. — Tim Britton, rédacteur des Mets

Ce que Mendoza apporte aux Mets

Avec une expérience dans le développement des joueurs pendant plusieurs années avec les Yankees, Mendoza jouit d’une solide réputation dans l’industrie pour son souci du détail et sa capacité avancée à prendre des décisions en utilisant des preuves.

Cependant, un risque existe – et s’accentue à New York – si l’on confie le poste de manager à un débutant. Peut-être que les choses se passeront différemment cette fois, étant donné la forte présence de Stearns à la tête des Mets et son histoire en tant que personne adepte du recrutement. Cependant, Stearns n’a jamais embauché de manager auparavant.

Ceux qui le connaissent bien suggèrent que la personnalité calme de Mendoza et son expérience en tant qu’assistant de confiance à New York l’aideraient à gérer les situations de pression. — Will Sammon, rédacteur des Mets

Candidats entraîneurs de banc des Yankees

On ne sait pas s’ils chercheraient à occuper le poste d’entraîneur de banc en interne ou s’ils chercheraient à l’extérieur. En interne, les Yankees pourraient envisager de promouvoir l’actuel entraîneur du troisième but, Luis Rojas, au poste de bras droit de Boone. Rojas était auparavant manager des Mets.

Autre candidate interne potentielle : Shelley Duncan, l’entraîneur du Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Rojas n’a jamais joué dans les majors, mais Duncan a joué une partie de sept saisons avec les Yankees, les Guardians et les Rays de Tampa Bay. Duncan, 44 ans, était très apprécié des joueurs de Scranton pour son intensité, son ressenti et sa communication au quotidien cette saison, qui était sa première dans ce rôle.

Si les Yankees regardent de l’extérieur, ils pourraient compter sur la contribution de Boone. Lorsque les Yankees ont licencié leur entraîneur de frappeurs en juillet dernier, ils ont fait appel à Sean Casey, qui n’avait aucune expérience d’entraîneur préalable mais qui était proche de Boone depuis ses années de jeu à Cincinnati. Boone se dirige vers la dernière année de son contrat de trois ans, et si les Yankees font appel à quelqu’un de l’extérieur, ils courent le risque que les fans le considèrent potentiellement comme l’éventuel successeur de Boone. — Brendan Kuty, rédacteur en chef des Yankees

La valeur de Mendoza pour les Yankees

Mendoza était très respecté au sein de l’organisation des Yankees, du front office jusqu’aux joueurs. Cashman a déclaré en 2021, après que Mendoza ait interviewé pour quelques postes de direction vacants, qu’il pensait que l’entraîneur de banc de l’équipe deviendrait manager assez tôt et serait « vraiment bon dans ce domaine » chaque fois qu’il en aurait l’occasion.

Mendoza a fait ses débuts dans le développement des joueurs et était toujours fortement impliqué sur ce front dans son rôle de bras droit de Boone. Avant chaque match, Mendoza frappait des balles au sol et fournissait des conseils pratiques. Les Yankees hispanophones, en particulier, considéraient Mendoza comme un mentor et un confident de confiance au sein du club-house.

De nombreux Yankees ont loué le style d’enseignement de Mendoza et ses compétences en communication, en particulier lorsqu’il s’agit de comprendre le jeu moderne et de clarifier l’importance de l’analyse. — Chris Kirschner, rédacteur en chef des Yankees

(Photo : Brad Penner / USA aujourd’hui)