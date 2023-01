Les Mets continuent de gagner avec une prolongation de contrat pour Jeff McNeil

Jeff McNeil, joueur de deuxième but des Mets de New York. (Brad Penner – USA TODAY Sports)

Les Mets ont enfermé le joueur de champ intérieur All-Star Jeff McNeil dans une prolongation de contrat de quatre ans, évitant l’arbitrage et gardant le champion au bâton de la NL à Queen.

Steve Cohen et les Mets de New York continuent de faire des mouvements cette intersaison visant à atteindre l’objectif ultime d’une Série mondiale. Le dernier en date implique le champion en titre au bâton de la NL, Jeff McNeil.

McNeil et les Mets ont convenu d’une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 50 millions de dollars, avec une option de club de cinquième année qui pourrait porter la prolongation à 63,75 millions de dollars, par Jeff Passan d’ESPN.

L’accord gardera McNeil hors d’une bataille d’arbitrage hors saison tout en consolidant sa place au deuxième but à New York pour les années à venir.

Les Mets signent Jeff McNeil pour une prolongation de contrat de quatre ans

McNeil a décroché son deuxième signe de tête All-Star en 2022 avec une efficacité exceptionnelle au marbre. Il a mené tous les ligues majeures avec une moyenne au bâton de 0,326, se révélant encore plus efficace pour mettre sa batte sur le ballon avec une moyenne de 0,336 et un OPS de 0,806 avec des coureurs en position de score.

Il n’est clairement pas un frappeur puissant avec neuf circuits sur l’année, mais ses 39 doubles en 2022 l’ont aidé à marquer 62 points produits. Ses 40 marches, un sommet en carrière, l’ont également aidé à préparer le terrain pour d’autres dans la formation.

La polyvalence positionnelle a été un autre atout majeur pour McNeil avec les Mets. Il a passé la majeure partie de son temps au deuxième but la saison dernière, mais il a également été appelé au champ gauche et au champ droit ainsi qu’au troisième but et à l’arrêt-court. Il peut jouer à peu près n’importe où en un rien de temps.

Avec tout cela à l’esprit, une prolongation pour le futur joueur de 31 ans était logique. Il aurait également été éligible à l’arbitrage pour les deux prochaines années. Donc, New York subit maintenant un léger coup financier qui signifiera probablement économiser de l’argent tout en gardant McNeil pendant deux, voire trois ans supplémentaires.

Les Mets étaient déjà considérés comme l’un des vainqueurs de l’intersaison. Ce mouvement ne fait qu’ajouter à cette perception.