Les Mets après Buck Showalter : avantages, inconvénients et candidats pour le prochain manager

Le premier domino d’une intersaison importante pour les Mets de New York est tombé dimanche lorsque Buck Showalter a annoncé qu’il ne reviendrait pas en tant que manager pour la saison 2024.

Showalter et le directeur général Billy Eppler ont parlé de l’avenir samedi soir, Eppler offrant à Showalter la chance de se retirer alors que l’organisation souhaite aller dans « une nouvelle direction » sous la direction du nouveau président des opérations baseball David Stearns.

Toute l’équipe des Mets sort de l’abri pour applaudir Buck Showalter alors qu’il échange la carte d’alignement au marbre. -Tim Britton (@TimBritton) 1 octobre 2023

Showalter avait encore un an sur le contrat de trois ans qu’il avait signé pour diriger les Mets en décembre 2021. New York a remporté 101 matchs – son deuxième record en saison régulière – l’année dernière avant d’être rebondi dans la série Wild Card par le Padres. Cette année, les Mets ont été parmi les équipes les plus décevantes du jeu, travaillant sous la barre des .500 pendant une grande partie de la saison et échangeant plusieurs grandes stars à la date limite. Ils termineront la saison au quatrième rang de la Ligue nationale Est.

« J’aurais aimé que les choses se passent mieux cette saison parce que les fans des Mets le méritent », a déclaré Showalter ému avant le match. « Ce n’est pas la fin que je souhaitais, mais j’aime toujours cette ville et ses joueurs. »

Alors, qu’est-ce qui ressort du poste des Mets et quels types de candidats pourraient être pris en considération ?

C’est New York

Une grande partie du travail d’un manager moderne consiste à être le visage public d’une organisation, deux fois par jour, chaque jour, du début de l’entraînement de printemps jusqu’à la fin de la saison. Faire ce travail dans un marché médiatique comme New York est intrinsèquement différent de presque partout ailleurs dans le sport. Showalter était aussi adepte de cet aspect de son travail que quiconque pourrait l’être, compte tenu de son expérience antérieure à New York avec les Yankees.

Rares sont les candidats déjà habitués au niveau d’examen minutieux qui accompagne ce poste. Terry Collins a su comment faire en sorte que cela fonctionne au cours de son mandat la dernière décennie ; Mickey Callaway ne l’a pas fait, finissant par rompre au cours de sa deuxième saison.

Le NL East est un ours

Les Mets ne sont pas la seule équipe à investir beaucoup d’argent dans la Ligue nationale Est.

Avec des séries éliminatoires encore à jouer, Atlanta possède des saisons consécutives de 100 victoires et un championnat au cours des trois dernières années, et son noyau est verrouillé pour au moins la demi-décennie suivante. On peut soutenir qu’aucune autre équipe n’est aussi bien préparée à connaître un succès prolongé dans ce sport. Philadelphie est le vainqueur du fanion en titre de la Ligue nationale et est meilleure cette année. Le propriétaire John Middleton a été franc sur sa volonté de dépenser ce qu’il faut pour produire un gagnant constant.

Les Marlins ont obtenu une place surprise en séries éliminatoires cette saison et restent une équipe intrigante en raison de leur collection enviable de lanceurs de départ jeunes et contrôlés. Les Nationals restent au milieu d’une reconstruction avec un changement potentiel de propriétaire, mais ils jouent sur un marché vaste et ont généré une masse salariale importante dans un passé récent.

La propriété dépense, évidemment

Sous Steve Cohen, il est clair que les Mets dépenseront les ressources nécessaires pour gagner. L’année dernière, les Mets avaient la masse salariale la plus élevée de tous les temps. Ils n’ont pas eu peur de rompre les liens avec les joueurs, même si on leur doit de l’argent. Ils ont créé un précédent en ce qui concerne la date limite des échanges en achetant essentiellement des prospects. Cohen a payé l’un des meilleurs dirigeants du baseball pour reprendre son club. Il a acheté un laboratoire de pitch. L’argent n’est pas un problème.

L’organisation est dans un moment de transition

Le prochain manager des Mets devrait être quelqu’un qui établit des relations et communique bien avec un groupe de vétérans et des joueurs plus jeunes et inexpérimentés.

Les Mets se sont positionnés pour un avenir meilleur, mais ils maintiennent également un noyau solide qui comprend Francisco Lindor, Brandon Nimmo, Kodai Senga, Edwin Diaz, Francisco Alvarez et Pete Alonso, en supposant que le joueur de premier but reste à Flushing (sauf prolongation, il atteint l’agence libre après la saison 2024). Au-delà de ce groupe, cependant, les Mets manquent de profondeur de qualité. Ils n’ont que deux lanceurs verrouillés dans des points de rotation et ont besoin de quelques options supplémentaires à fort effet de levier dans leur enclos des releveurs en plus de positionner les ouvertures sur le champ gauche, le frappeur désigné et le troisième but. En vendant à la date limite des échanges, les Mets ont reconstitué leur système agricole avec quelques prospects qui devraient avoir un impact au cours des deux prochaines années.

On ne sait pas exactement à quoi ressemblera le front office au-delà du fait que Stearns soit au sommet. Eppler devrait rester, mais cela peut toujours changer aussi. L’organisation doit nommer de nouveaux chefs de département pour son système agricole et son scoutisme professionnel, entre autres emplois, après une poignée de licenciements le mois dernier.

Qui peut être dans le mix ?

Il est difficile de dire quel type de candidat Stearns ciblera : il a hérité Craig Conseiller en tant que manager à Milwaukee et je n’ai jamais eu à en embaucher un nouveau. Compte tenu des ressources des Mets et de l’arrivée de Stearns, un candidat ayant une expérience en gestion pourrait être préféré à un débutant.

Commençons la liste par Counsell lui-même, puisqu’il sera le candidat dont on parle le plus au départ compte tenu de sa relation avec Stearns et de la fin imminente de son contrat. Counsell a été exceptionnel au cours de ses neuf années avec les Brewers, remportant plus de 700 matchs et emmenant Milwaukee en séries éliminatoires pour la cinquième fois cette année. (La franchise n’avait participé aux séries éliminatoires que quatre fois dans son histoire avant que Counsell ne prenne ses fonctions d’entraîneur.) Les Brewers ont remporté au moins 86 matchs au cours de chacune des six dernières saisons de 162 matchs sous Counsell – un record qui vous permettra de participer aux séries éliminatoires. les séries éliminatoires sont beaucoup plus fréquentes ces jours-ci. Cependant, Counsell a des racines et une famille dans le Wisconsin, et il est difficile de voir le manager vétéran quitter une ville où il habite, surtout si la propriété des Brewers lui rapporte sa valeur.

Patrick Murphy, entraîneur de longue date de Counsell, a déjà interviewé les Mets et possède des décennies d’expérience dans le baseball. À Notre-Dame, Murphy dirigeait Counsell.

Également à Milwaukee, entraîneur du premier but Quintin Berry se profile en tant que futur manager potentiel, mais New York est un endroit où l’on devrait payer pour l’expérience et non pour le premier poste de direction.

Un autre manager en exercice, celui de San Diego Bob Melvin, était candidat en 2021 avant d’accepter le poste chez les Padres. Les troubles actuels avec ce club pourraient signifier que Melvin revient sur le marché libre. Le joueur de 61 ans a remporté le titre de Manager de l’année à trois reprises et a réussi 20 des 21 dernières saisons avec les Mariners, les Diamondbacks, l’Athletics et les Padres. Il a remporté plus de 1 500 matchs et emmené huit équipes en séries éliminatoires, emmenant à deux reprises des équipes en League Championship Series. Il a été rapporté que Melvin préfère être sur la côte ouest, et les Mets devraient à nouveau rivaliser pour ses services avec une destination intrigante dans l’ouest avec le poste vacant à San Francisco.

Entraîneur de banc des Astros Joe Espada était l’un des trois finalistes (avec Showalter et l’actuel manager des Royals, Matt Quatraro) pour le poste lors de sa dernière ouverture en 2021. Espada a également travaillé dans les organisations des Marlins et des Yankees, et il a été le manager de Porto Rico pour la Classique mondiale de baseball. en 2013. Espada a participé au cycle d’entretiens pour plusieurs emplois au cours des dernières années sans en décrocher un.

Entraîneur de première base des Dodgers Clayton McCullough interviewé pour l’ouverture des Mets en 2021 et a été finaliste pour le poste à Kansas City que Quatraro a décroché. Le joueur de 43 ans a évolué dans le système des ligues mineures des Blue Jays avant de rejoindre les Dodgers.

Entraîneur de banc des Mets Éric Chávez a été ouvert sur son désir de diriger dans la cour des grands. Le joueur de 45 ans était le principal entraîneur des frappeurs de New York en 2022 et avait auparavant travaillé dans les front offices des Yankees et des Angels, les deux fois avec Eppler. À Milwaukee, Stearns a pu constater par lui-même à quel point un ancien joueur peut être précieux dans l’abri.

Carlos Beltrán est revenu dans l’organisation des Mets cette année en tant qu’assistant spécial Eppler. L’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise, Beltrán a été initialement embauché comme manager des Mets avant la saison 2020. Cependant, il a été licencié avant la journée d’ouverture en raison de son rôle dans le scandale du vol de pancartes des Astros. D’autres personnes impliquées dans ce scandale, dont AJ Hinch et Alex Cora, ont depuis obtenu tous deux des postes de direction.

Entraîneur de banc des Blue Jays Don Mattingly a réussi une douzaine d’années dans les majors, d’abord avec les Dodgers du grand marché, puis avec les Marlins du petit marché. Mattingly a remporté trois titres de division consécutifs avec Los Angeles et a aidé à mener l’équipe au NLCS 2013. Il a été nommé manager de l’année en NL en 2020 lorsqu’il a guidé les Marlins vers une place en séries éliminatoires malgré que son alignement ait été durement touché par le COVID-19. Mattingly a évidemment de l’expérience à New York grâce à ses 14 années de carrière de joueur avec les Yankees.

(Photo de Buck Showalter : Brad Penner/USA Today)