Les Mets ajouteront le japonais Kodai Senga dans le cadre d’un accord de 75 millions de dollars sur 5 ans

« Donc c’est un bon. Nous avons parlé avec lui. Et il est impressionnant. Vous pouvez voir pourquoi ils ont une si haute opinion de lui. J’ai apprécié notre petite conversation avec lui.

Senga a lancé un sans coup sûr en 2019 pour les Hawks et a également lancé pour le Japon aux Jeux olympiques de 2020, travaillant une sixième manche sans but en relève dans le match pour la médaille d’or alors que le Japon battait les États-Unis, 2-0.

La principale préoccupation de Senga sera sa durabilité. Il a été mis à l’écart pendant la majeure partie de 2014 en raison d’une blessure à l’épaule et a lutté périodiquement contre des douleurs persistantes au coude depuis. En partie à cause de cela, il n’a lancé plus de 150 manches en une saison que deux fois en 11 saisons. Ses 144 manches lancées en 2022 étaient le plus qu’il avait lancé depuis 2017.

Showalter a comparé le changement de routine du Japon à la MLB à celui d’un “lanceur du vendredi soir” dans le baseball universitaire. “Ils lancent peut-être une fois par semaine”, a-t-il déclaré. « Tout d’un coup, on vous demande de poster tous les cinq jours. Maintenant, ils lancent 140, 150 lancers une fois par semaine, alors pouvez-vous les raccourcir à 90 et 100 et les faire lancer tous les cinq jours ? Et OK, et si vous vous trompez ? C’est la chose à laquelle vous pensez toujours.

Aucun doute n’a dissuadé les Mets de poursuivre leur frénésie de dépenses ce mois-ci, qui les a vus engager 359 millions de dollars dans cinq agents libres: Senga, Verlander (deux ans, 86,6 millions de dollars), Nimmo (huit ans, 162 millions de dollars), la gauche- le passeur José Quintana (deux ans, 26 millions de dollars) et le releveur David Robertson (un an, 10 millions de dollars). Les Mets ont également prolongé Díaz (cinq ans, 102 millions de dollars) sur le plus gros contrat jamais accordé à un lanceur de relève.