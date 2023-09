Les métros de New York perturbés alors que des pluies plus fortes provoquent des inondations

New York a connu de fortes pluies après une semaine de pluie constante, déclenchant des inondations.

Le service météorologique national des États-Unis a conseillé aux gens de se déplacer vers des terrains plus élevés.

L’état d’urgence a été déclaré dans une grande partie des environs.



Des averses torrentielles après une semaine de précipitations plutôt régulières ont déclenché vendredi des crues soudaines à New York, perturbant le service de métro dans la ville la plus peuplée d’Amérique et transformant nombre de ses rues en petits lacs.

Un avertissement de crue soudaine était en vigueur pour la ville de New York jusqu’à midi, alors que plus de 5,08 cm de pluie sont tombés dans certains endroits vendredi matin et 2 pouces supplémentaires possibles en quelques heures, a indiqué le service météorologique national.

« Déplacez-vous vers un terrain plus élevé maintenant. Agissez rapidement pour protéger votre vie », a indiqué le service dans un avis publié sur son site Internet.

Les précipitations extrêmes ont incité la gouverneure de New York, Kathy, à déclarer l’état d’urgence pour la ville de New York, Long Island et la vallée de l’Hudson.

« S’il vous plaît, prenez des mesures pour rester en sécurité et n’oubliez pas de ne jamais tenter de circuler sur des routes inondées », a-t-elle déclaré dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X.

Je déclare l’état d’urgence dans la ville de New York, à Long Island et dans la vallée de l’Hudson en raison des précipitations extrêmes que nous observons dans toute la région. Veuillez prendre des mesures pour rester en sécurité et n’oubliez pas de ne jamais tenter de circuler sur des routes inondées. – Gouverneur Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 29 septembre 2023

Quelque 18 millions de personnes dans la zone métropolitaine de New York et dans d’autres grandes villes de la côte est américaine étaient soumises à des avertissements d’inondation, à des veilles et à des avis des services météorologiques.

Des images et des séquences vidéo montraient des rues de quartier et des métros inondés à travers New York, perturbant la circulation matinale pour des millions de navetteurs.

Les inondations ont provoqué des perturbations majeures dans le système de métro de la ville et dans le service ferroviaire de banlieue Metro North, selon la Metropolitan Transportation Agency. Certaines lignes de métro ont été entièrement suspendues, notamment la G, qui relie Brooklyn et Queens, et de nombreuses stations ont été fermées.