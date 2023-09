Les métros de Kharkiv sont désormais des salles de classe alors que l’école reprend sous les attaques russes

Des mères tiennent leur téléphone portable en l’air pour essayer de prendre une photo de leurs enfants sortant de l’école, tandis qu’une autre mère embrasse sa fille tandis que de jeunes élèves quittent leurs salles de classe le premier jour d’école qui s’est tenu dans la station de métro souterraine de Kharkiv, en Ukraine. , le lundi. (Heidi Levine/pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

KHARKIV, Ukraine — Les élèves de première année se sont rassemblés pour commencer une nouvelle année scolaire dans un couloir souterrain sans fenêtre transformé en salle de classe, jaillissant des meilleures choses du monde. Une fille avec un mouchoir vert soigneusement noué autour du cou tenait le fil. C’est le fil parlant, ce qui signifie qu’elle avait la parole. «Je m’appelle Nastia. J’aime le chocolat », a-t-elle déclaré. Les étudiants ont applaudi. Elle a passé le fil à un garçon.

«Je m’appelle Vlad», dit-il. «J’aime le sport et les jeux.» Encore des applaudissements.

« Maintenant, nous savons que Vlad aime le sport », a déclaré le professeur à la classe. « Qui est le prochain? »

Lundi marquait le premier jour de cours pour les étudiants à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, située à seulement 40 km de la frontière russe. C’était également le 558ème jour de l’invasion russe et, pour protéger les enfants de la menace constante des frappes aériennes, des salles de classe de fortune ont été installées dans le vaste réseau de métro de la ville.

Plus de 1 300 écoles dans les zones contrôlées par le gouvernement ukrainien ont été détruites depuis le début de l’invasion en février 2022, selon à l’UNICEF, qui a documenté apprentissage profond perte parmi les enfants ukrainiens après la destruction de leur environnement sûr.

À Kharkiv, où le lancement et l’impact des missiles depuis le sol russe se mesurent en quelques secondes, les cours en ligne sont désormais la norme. Les autorités locales ont donc lancé une initiative volontaire pour les parents et les élèves qui souhaitent apprendre dans une salle de classe physique afin de compléter l’apprentissage sur ordinateur tout en leur offrant un abri renforcé contre les bombes.

Le cadre n’était peut-être pas familier, mais les rituels typiques du premier jour se sont déroulés toute la matinée, bien qu’avec le passage occasionnel des navetteurs. Des parents émotifs ont pris des photos fières sur leur téléphone portable avant d’envoyer les enfants, les enseignants ont rassemblé leurs élèves dans des plans de cours et les enfants timides ont rencontré leurs futurs meilleurs amis. De nombreux étudiants portaient des vyshyvankas – des chemises blanches impeccables avec des motifs brodés traditionnels.

Les parents et les enseignants présents pour le premier jour d’école ont déclaré que le programme était une création bienvenue, permettant aux enfants d’avoir un semblant d’éducation normale et d’interaction sociale avec les autres élèves, même si les troupes russes et ukrainiennes mènent des batailles rangées dans la région.

Jusqu’à présent, environ 1 000 étudiants se sont inscrits, a déclaré le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, qui a déclaré qu’il n’était pas au courant d’autres programmes de ce type en Ukraine. Ce nombre représente moins d’un pour cent de Kharkiv compte environ 112 000 personnes écoliers, mais un sondage national suggère qu’environ 20 pour cent des parents souhaitent des cours en personne et, à Kharkiv, Terekhov a déclaré qu’il s’attend à une augmentation des inscriptions.

« Les enfants n’ont pas la possibilité d’étudier dans leurs écoles habituelles », a-t-il déclaré dans la station de métro Freedom Square, alors qu’une classe apprenait les formes. « Ils ont besoin d’être socialisés. »

Les installations scolaires de la station de métro comprenaient des salles de bains et des conduits d’air. Au fond d’un couloir, des infirmières se tenaient prêtes à aider avec les genoux écorchés et le nez qui coule. Et les psychologues observent tranquillement les étudiants.

De nombreuses familles déplacées des zones de première ligne ont trouvé refuge à Kharkiv, où plus de 18 mois de guerre ont néanmoins soumis les enfants à une contrainte prolongée.

Nadia Kozyreva, une mère célibataire et ses jumelles de 6 ans, ont quitté leur ville natale de Koupyansk en septembre dernier après sa libération. Les Russes l’occupaient depuis six mois et la ville était bombardée sans relâche lors des combats pour la reconquérir. Elle est toujours attaquée quotidiennement, a-t-elle expliqué, alors que les Russes luttent pour reconquérir les terrains à proximité. Les résidents qui étaient restés ou étaient revenus après avoir fui l’année dernière ont reçu l’ordre d’évacuer le mois dernier.

Les filles de Kozyreva – Victoria, calme et contemplative, et Kateryna, une boule d’énergie frénétique – demandent toujours à rentrer chez elles, mais elle leur a dit que ce n’était toujours pas sûr. Les filles sont désormais inscrites au programme pour au moins un an, a-t-elle déclaré. Ils sont sortis de la salle de classe clandestine, heureux, dit-elle, de vivre une expérience différente.

Le programme est une aubaine au bon moment, a déclaré Kozyreva. Avec son salaire de concierge, elle a eu du mal à payer le matériel informatique nécessaire aux cours en ligne, et elle a eu du mal avec la technologie.

« Je suis une fille simple », dit-elle, « je viens d’un village ».

Une mêlée de mères dévouées attendaient que leurs fils et leurs filles sortent de leurs premiers cours dans la station de métro Peremoha – ou « Victoire » – au nord-ouest de Kharkiv. Les parents se sont dits soulagés de voir leurs enfants commencer leur scolarité avec une certaine normalité après les perturbations généralisées de l’année dernière. Ils ne sont pas autorisés à sortir pendant la récréation, a expliqué un parent. Les éducateurs ont donc trouvé des solutions pour que les enfants restent occupés avec des jeux tout au long de la journée.

Bohdana Boholiubova, avec son mari à ses côtés et un bébé attaché dans un porte-bébé sur sa poitrine, a expliqué la tourmente qui a conduit à ce moment. Sa famille a fui Kharkiv l’année dernière en raison du calme relatif qui règne à Lviv, dans l’ouest du pays. Ils sont revenus l’automne dernier après la libération de la région.

Le programme est prometteur, mais il dépendra de l’attitude des élèves et des parents pour garantir que les enfants soient bien servis, a déclaré Boholiubova.

Cela pourrait être difficile en temps de guerre, a déclaré Boholiubova, mais sa fille Sonia, âgée de 7 ans, et le reste de la famille se sont adaptés à une nouvelle normalité. Faire entrer Sonia dans une salle de classe, que ce soit dans une école traditionnelle ou dans un métro, est crucial, a déclaré Boholiubova.

«C’est mieux qu’en ligne», dit-elle en attendant Sonia au retrait lundi. « Elle peut parler avec les enfants. »

Les enfants ont fait irruption dans le tunnel du métro, des glaces à la main, et la famille Boholiubova s’est retrouvée.

Ailleurs dans la foule, Ira Kravchenko a embrassé sa fille Nicole, âgée de 6 ans, qui a livré un premier bilan de son expérience dans l’école du métro : bravo.

Kravchenko a donné à sa fille le pouvoir de décider si elle reste dans le programme. Pour l’instant, la configuration permet à Kravchenko de faire des courses pendant la journée, plutôt que de garder Nicole à la maison. Et la protection supplémentaire du fait que sa fille passe du temps sous terre lui a apporté une certaine tranquillité d’esprit.

« Elle va être en sécurité ici », a déclaré Kravchenko, avant de conduire Nicole à bord d’un train à l’intérieur de son école.

Au-dessus du sol, les étudiants ont filtré hors de la station Freedom Square et ont été accueillis par des sirènes de raid aérien qui résonnaient dans toute la ville – un son qui a fini par définir leur jeune vie avec une telle normalité que peu de gens semblaient même le remarquer.

Plus profondément sous terre, là où les sirènes ne peuvent pas être entendues, le bourdonnement d’étudiants excités et d’enseignants énergiques était le son principal dans les salles de classe étroites, où des citations d’éminents Ukrainiens à travers l’histoire étaient affichées sur les murs à côté de dessins aux couleurs vives.

Hanna Neelova, une enseignante de première année, a retenu l’attention fascinée d’une classe qui n’avait jamais vraiment expérimenté l’éducation en chair et en os. La guerre a causé du chagrin aux enfants depuis l’année dernière, a-t-elle déclaré, et nombre d’entre eux ont besoin d’une aide psychologique pour comprendre ce qui se passe autour d’eux.

Enseigner est une vocation, a déclaré Neelova, et la nouvelle configuration n’est pas seulement un avantage pour les étudiants. Être dans la même pièce que ses élèves, plutôt que devant un écran, lui a redonné sa propre vitalité, a-t-elle déclaré.

« C’est agréable de ressentir l’énergie des enfants », a déclaré Neelova. « Nous n’avons pas ressenti cela depuis un an et demi. »