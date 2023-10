Les métaux provenant des déchets spatiaux polluent la haute atmosphère terrestre

À environ 18 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, des restes de fusées et d’engins spatiaux persistent dans l’atmosphère de notre planète, ce qui pourrait potentiellement avoir un effet durable sur le climat.

Un groupe de scientifiques a piloté un outil sensible fixé au nez d’un avion de recherche spécial, reniflant les aérosols dans l’atmosphère. Ils ont découvert des quantités importantes d’aluminium et de métaux exotiques dans la stratosphère terrestre, ce qui pourrait altérer la deuxième couche de l’atmosphère, selon une nouvelle étude publiée lundi dans le Actes de l’Académie nationale des sciences.

L’équipe à l’origine de l’étude a pu comparer les métaux rares trouvés dans la haute atmosphère terrestre à ceux utilisés dans les fusées et les satellites. Le métal vaporisé provenait probablement d’un vaisseau spatial brûlant lors de sa rentrée dans l’atmosphère, selon les chercheurs.

« Nous trouvons ce matériau fabriqué par l’homme dans ce que nous considérons comme une zone vierge de l’atmosphère », Daniel Cziczo, professeur et chef du département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes à l’Université Purdue et co-auteur de la nouvelle étude. , dit dans un déclaration. « Et si quelque chose change dans la stratosphère, cette région stable de l’atmosphère, cela mérite d’être examiné de plus près. »

Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que la haute atmosphère terrestre pourrait être modifiée en raison de l’industrie spatiale en plein essor, mais cette zone, qui s’étend jusqu’à 51 kilomètres au-dessus de la surface, est assez difficile à étudier. Afin de tester cette théorie, l’équipe à l’origine de l’étude a utilisé un avion WB-57 de la NASA pour échantillonner l’atmosphère à 19 kilomètres au-dessus du sol en Alaska.

Ces métaux ont été trouvés dans environ 10 % des particules d’acide sulfurique, qui constituent la majorité des particules de la stratosphère et contribuent à protéger et à tamponner la couche d’ozone. L’équipe a détecté plus de 20 éléments dans des proportions correspondant à celles utilisées pour les engins spatiaux, le lithium, l’aluminium, le cuivre et le plomb provenant de la rentrée des engins spatiaux dépassant de loin les métaux trouvés dans la poussière cosmique naturelle.

Il y a eu un record 180 lancements de fusées en 2022, 44 de plus qu’en 2021. Ce nombre ne devrait qu’augmenter à mesure que l’industrie spatiale continue de lancer davantage de satellites et d’engins spatiaux sur l’orbite terrestre et au-delà. « Juste pour mettre des objets en orbite, vous avez besoin de tout ce carburant et d’un énorme corps pour supporter la charge utile », a déclaré Cziczo. « Il y a tellement de fusées qui montent et reviennent et tellement de satellites qui retombent dans l’atmosphère que cela commence à apparaître dans la stratosphère sous forme de particules d’aérosol. »

La stratosphère abrite la couche d’ozone, qui absorbe une partie du rayonnement solaire avant qu’il n’atteigne la surface de la Terre. La couche d’ozone protège tous les êtres vivants sur Terre et, sans elle, la vie n’aurait probablement jamais existé sur cette planète.

« Les changements dans l’atmosphère peuvent être difficiles à étudier et complexes à comprendre », a déclaré Cziczo. « Mais ce que cette recherche nous montre, c’est que l’impact de l’occupation humaine et des vols spatiaux habités sur la planète pourrait être important, peut-être plus important que ce que nous avions imaginé jusqu’à présent. Comprendre notre planète est l’une des priorités de recherche les plus urgentes qui soient.

