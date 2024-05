Les métaux lourds présents dans les cheveux de Beethoven pourraient expliquer sa surdité, selon une étude

Selon une nouvelle étude, des niveaux élevés de métaux lourds détectés dans les cheveux de Ludwig van Beethoven révèlent qu’il pourrait avoir été intoxiqué au plomb, contribuant ainsi à sa surdité et à d’autres maladies.

Les chercheurs ont analysé ADN dans deux mèches authentifiées des cheveux du compositeur allemand et découvert qu’elles contenaient des concentrations alarmantes de plomb ainsi que des niveaux élevés d’arsenic et de mercure, selon une étude publiée le 6 mai dans la revue Chimie clinique .

Par exemple, une mèche contenait 380 microgrammes de plomb par gramme de cheveux, tandis que la seconde en contenait 258 microgrammes par gramme de cheveux. (Les niveaux normaux aujourd’hui seraient plus proches de 4 microgrammes ou moins.) Ses cheveux contenaient également 13 fois le niveau normal d’arsenic et quatre fois le niveau typique de mercure.

« Ce sont les valeurs capillaires les plus élevées que j’ai jamais vues », co-auteur de l’étude Paul Jannetto pathologiste à la clinique Mayo, a déclaré Le New York Times . « Nous recevons des échantillons du monde entier et ces valeurs sont d’un ordre de grandeur plus élevé. »

Les niveaux élevés de ces métaux toxiques pourraient expliquer en partie pourquoi Beethoven a souffert d’un certain nombre de maladies, notent les auteurs de l’étude. Il a commencé à perdre l’audition dans la vingtaine, était complètement sourd à la fin de la quarantaine, avait des problèmes gastro-intestinaux et a connu au moins deux épisodes de jaunisse, un symptôme d’une maladie du foie.

Bien que des niveaux élevés de plomb soient associés à des problèmes gastro-intestinaux et hépatiques, ainsi qu’à une diminution de l’audition, il est peu probable que les niveaux soient suffisamment élevés pour être la « seule cause du décès » du compositeur, ont indiqué les chercheurs. Cependant, son niveau élevé d’exposition au plomb « peut avoir contribué aux maladies documentées qui l’ont tourmenté pendant la majeure partie de sa vie », ont écrit les chercheurs dans l’étude. Les auteurs de l’étude n’ont pas commenté la manière dont des niveaux plus élevés d’arsenic et de mercure auraient affecté sa santé.

Un étude antérieure des cheveux de Beethoven ont également révélé des niveaux élevés de plomb, mais cette recherche a ensuite été démystifiée lorsqu’il a été découvert que les mèches appartenait à une femme juive ashkénaze . Cependant, un récent examen ADN de mèches de cheveux vérifiées a déterminé que Beethoven, né en 1770 et a vécu jusqu’à 56 ans, était infecté par l’hépatite B et avait un risque élevé de maladie du foie ce qui pourrait avoir contribué à sa mort.

Il existe plusieurs possibilités quant à la raison pour laquelle Beethoven a tant de contaminants dans son organisme.

Une théorie implique son penchant pour le vin ; il consommait souvent une bouteille entière en une seule journée. Il n’était pas rare à cette époque que les producteurs de vin incluent de l’acétate de plomb dans leurs préparations comme conservateur et édulcorant. À l’époque, les bouteilles en verre contenaient également des traces de plomb. Le compositeur de la « Cinquième Symphonie » a également mangé beaucoup de poissons pêchés dans le Danube, connu pour contenir de l’arsenic et du mercure, CNN signalé.

À l’époque de Beethoven, il était courant que les gens prennent des morceaux de cheveux de leurs proches ou de célébrités. Aujourd’hui, ces cheveux mettent en lumière les causes possibles des maladies de Beethoven, qu’il n’a pas réussi à identifier de son vivant.

« Nous pensons qu’il s’agit d’une pièce importante d’un puzzle complexe et qu’elle permettra aux historiens, aux médecins et aux scientifiques de mieux comprendre l’histoire médicale du grand compositeur », ont écrit les chercheurs.