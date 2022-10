Les méta-avatars ont des jambes et viennent à vos réunions Zoom

Les avatars de nouvelle génération de Meta auront des jambes et vous pourrez utiliser votre avatar dans plus d’endroits en ligne, a déclaré la société mardi lors de son Méta connexion un événement.

“Les jambes sont dures”, a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, lors de l’événement. “On va apporter des jambes à Horizon [Worlds] d’abord, et nous allons continuer à les amener à plus d’expériences au fil du temps à mesure que nous améliorons notre pile technologique.” Les avatars actuels de l’entreprise apparaissent comme des torses flottants avec des têtes, des bras et des mains.

En plus des jambes, a déclaré Meta, les avatars montreront également un plus large éventail d’expressions faciales et de réactions pour mieux transmettre ce que les gens ressentent. Les gens pourront également choisir plus de types de corps et de tons de peau pour leurs avatars afin de mieux représenter qui ils sont.

Meta a également annoncé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’utiliser votre avatar dans les réunions Zoom, appelée Mission Zoom. Une fois lancé, si vous ne souhaitez pas être filmé mais que vous souhaitez tout de même apparaître à l’écran, votre avatar pourra prendre votre place.

Ces fonctionnalités devraient arriver en 2023.

Pour en savoir plus sur Meta Connect, consultez Examen pratique de Quest Pro de Crumpelire les nouvelles sur Partenariat entre Meta et NBCUniversalet s’aventurer derrière les portes des Reality Labs de Meta.