Les mesures prises par les policiers sont « raisonnables » lors de l’arrestation d’un adolescent de 16 ans à la piscine. Voir la vidéo

Le chef de la police de Lakeland, Sam Taylor, a déclaré que les actions de deux agents du LPD étaient « raisonnables » lors de l’arrestation d’un adolescent de 16 ans pour intrusion dans la piscine de North Lakeland en mai.

La police de Lakeland a répondu à un appel le jour du Memorial Day signalant la présence de plusieurs adolescents et jeunes adultes dans la piscine des Caroline Apartments, 1906 Griffin Road. L’appelante a signalé que les individus n’étaient pas des résidents de la communauté et utilisaient des grossièretés, et elle avait demandé au groupe de partir.

Peu de temps après l’incident, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux montrant deux policiers de Lakeland en train de frapper et de taser un garçon de 16 ans sur la terrasse d’une piscine mouillée avant son arrestation. Le Ledger a refusé d’identifier l’adolescent, conformément aux politiques de notre journal en matière de reportage sur les crimes.

« Je pense que les officiers ont été raisonnables compte tenu de l’ensemble des circonstances », a déclaré Taylor.

Dans le cadre d’une enquête administrative, a déclaré Taylor, les détectives du LPD ont réalisé une vidéo d’environ 13 minutes combinant des images de surveillance, des images de caméras corporelles des agents et la vidéo virale du téléphone portable dans le but de fournir un aperçu complet de ce qui s’est passé.

« Notre agence examine toutes les mesures de protection prises par nos agents et prend le recours à ces mesures très, très au sérieux », a déclaré le chef dans l’introduction de la vidéo.

Des images de surveillance du complexe d’appartements montrent que les agents sont arrivés et ont trouvé plusieurs adolescents dans la piscine. Taylor a déclaré que les agents ont parlé au plaignant puis ont passé environ 15 minutes à essayer de déterminer qui, le cas échéant, vivait dans le complexe et avait le droit d’être là.

« L’agent a reçu de nombreuses déclarations contradictoires et de fausses informations », a déclaré Taylor. « Une personne a fourni des informations qui se sont révélées plus tard être un faux nom. »

L’un des policiers a demandé au moins cinq fois au groupe de quitter la piscine. Finalement, certains membres sont sortis de la piscine et ont commencé à rassembler leurs affaires. À ce moment-là, l’un des policiers a désactivé sa caméra corporelle, pensant que l’appel était terminé.

Une vidéo de 29 secondes est devenue virale sur les réseaux sociaux en mai, montrant des policiers de Lakeland en train de frapper un garçon de 16 ans. Le chef de la police de Lakeland, Sam Taylor, a donné un compte-rendu détaillé de l’arrestation vendredi et a montré d’autres vidéos de l’incident provenant de plusieurs sources.

Taylor a déclaré que le garçon de 16 ans et une femme se sont dirigés vers la sortie, mais avant de partir, l’homme s’est retourné pour prendre un autre objet sur une table à l’intérieur. Les agents l’ont observé en train d’observer la plaignante, de faire des déclarations inappropriées, de secouer la tête et de faire des gestes, a déclaré Taylor.

L’agent a tenté de détourner l’attention de l’adolescent, mais le garçon a réagi en mettant sa main devant son visage et en disant : « Je n’ai pas à te parler. » L’adolescent s’est alors déplacé vers l’agent, en direction de l’appelante et a fait des remarques, notamment en l’appelant une « Karen blanche », a déclaré Taylor.

La plaignante a commencé à craindre pour sa sécurité et les policiers sont intervenus pour lui dire de partir, faute de quoi il serait arrêté. Taylor a déclaré que l’adolescent avait continué à se comporter de manière agressive et qu’il avait été informé verbalement qu’il était en état d’arrestation.

« Le suspect n’aurait pas dû se retourner depuis la sortie et aggraver la situation. Un agent ne peut pas ignorer une menace », a-t-il déclaré.

« L’officier n’a rien fait de mal » Le chef de Lakeland le dit en montrant une vidéo de l’arrestation d’Antwan Glover

La bagarre, dont la vidéo est devenue virale, a commencé lorsque l’un des policiers a tenté d’attraper le bras de l’adolescent pour l’arrêter, puis il l’a arraché, a déclaré Taylor. L’adolescent, qui pesait environ 374 livres, soit près du double du poids de chaque policier, a commencé à résister physiquement à son arrestation.

Le premier pistolet Taser vu dans la vidéo virale était une tentative de taser l’adolescent, ou de lui administrer une décharge électrique, a déclaré Taylor, une action qui n’utilise pas les broches intégrées et qui n’a pas fonctionné. Il a déclaré que l’agent a ensuite tenté à deux reprises de tourner l’adolescent face au mur afin de pouvoir le menotter.

À ce moment-là, le chef a déclaré que la vidéo ne montre pas clairement l’adolescent en train de se débattre et de frapper un policier au visage. Le policier a répondu en frappant à mains nues la tête du suspect. Alors que la bagarre se poursuivait, Taylor a déclaré que l’adolescent avait attrapé la zone du visage de l’agent, qui a ensuite frappé à nouveau.

Il s’agit d’une technique enseignée à l’académie de police comme tactique défensive légitime, a déclaré Taylor.

« La zone du visage est une zone légitime pour les coups de poing », a-t-il déclaré. « Pas le cou. »

Taylor a déclaré que le jeune de 16 ans avait tenté d’attraper la ceinture de service de l’officier, ce qui avait amené l’officier à le frapper à nouveau.

Il y a un moment dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux où il semble y avoir un espace physique entre les deux policiers et l’adolescent. Taylor a déclaré qu’à ce moment-là, le garçon a levé les bras en position de combat et on peut l’entendre dire « Allons-y ».

Un policier s’est avancé et a porté un coup à mains nues sur l’adolescent, tandis que l’autre policier sortait son Taser de son étui et le chargeait. Lorsque le Taser a été déployé, l’adolescent est tombé au sol.

« Une fois qu’il a obéi aux ordres des officiers, l’usage de la force a immédiatement cessé », a déclaré Taylor.

Après l’arrestation, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux et à Lakeland se sont concentrées sur l’âge du jeune homme de 16 ans. Taylor a déclaré que l’adolescent avait refusé de s’identifier, car les policiers n’avaient appris son âge que bien plus tard et savaient seulement qu’il « pesait 90 kilos de plus que les policiers individuellement ».

Taylor a déclaré que quelqu’un du groupe d’adolescents avait pris une photo de la résidente qui avait porté plainte. La photo a été publiée sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à de nombreuses menaces à son encontre, a déclaré Taylor, et elle a depuis déménagé.

Le parquet a décidé de ne pas porter d’accusation contre le jeune de 16 ans impliqué.

« Les officiers avaient suffisamment de motifs raisonnables pour procéder à une arrestation », a déclaré Taylor.

Le chef a déclaré qu’il existe deux piscines publiques à Lakeland que les particuliers peuvent utiliser sans intrusion, la piscine Simpson Park à North Lakeland et la piscine Gandy au Kelly Recreational Center à South Lakeland. La piscine Simpson Park est fermée depuis le 14 juin et reste fermée pour réparations à l’heure actuelle.

Cet article a été publié à l’origine sur The Ledger : La police de Lakeland publie une vidéo complète de l’arrestation virale d’un adolescent à la piscine