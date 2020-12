NICOSIE, Chypre (AP) – Les récentes mesures prises par la Turquie pour désamorcer un affrontement avec la Grèce et Chypre au sujet des réserves énergétiques de la Méditerranée orientale ne sont pas convaincantes et les dirigeants de l’Union européenne doivent prendre des mesures qui inciteront Ankara à respecter le droit international, a déclaré le ministre grec des Affaires étrangères le vendredi.

Nikos Dendias a déclaré que la Turquie avait choisi de ne pas saisir l’occasion que les dirigeants de l’Union européenne lui avaient offerte en octobre pour apaiser les tensions dans la région afin que le bloc de 27 membres puisse commencer à remodeler ses relations tendues avec Ankara.

La semaine dernière, la Turquie a ordonné au navire de recherche Oruc Reis de retourner au port après avoir terminé ce qu’elle a qualifié de recherche sismique dans les eaux de la Méditerranée orientale. Les activités du navire escorté par un navire de guerre dans les eaux où la Grèce affirme sa juridiction ont provoqué une montée en puissance militaire entre les deux voisins et les alliés nominaux de l’OTAN.

La Grèce a riposté en envoyant également ses navires de guerre, et les deux pays ont mené des exercices militaires pour faire valoir leurs revendications. L’OTAN est intervenue pour empêcher un conflit armé potentiel.

Mais Dendias a déclaré que le retour du navire au port n’était pas suffisant.

«Les mesures tardives de la Turquie ces derniers jours pour prétendument désamorcer les tensions ne sont pas convaincantes.» Dendias a déclaré après des entretiens avec son homologue chypriote, Nikos Christodoulides. « C’est pourquoi nous avons demandé conjointement à tous les autres États membres de l’Union européenne d’assumer leurs responsabilités. »

«Ces décisions sont importantes non seulement comme message clair à la Turquie, mais aussi pour prouver la crédibilité de l’Union européenne.»

Dendias et Christodoulides ont également déclaré que la Turquie continuait de rechercher des hydrocarbures dans les eaux où Chypre revendiquait des droits exclusifs en violation du droit international, tout en continuant à «provoquer» avec son ouverture partielle d’une banlieue chypriote grecque abandonnée dans la zone séparatiste chypriote turque au nord de Chypre divisée par la guerre. .

Ankara affirme que la Grèce et le gouvernement chypriote grec de Chypre bafouent les droits énergétiques de la Turquie et des Chypriotes turcs séparatistes en fixant des frontières maritimes en fonction de leurs propres intérêts et en tentant d’exclure la Turquie des réserves potentielles de pétrole et de gaz.

Christodoulides a déclaré que l’UE doit être «consciencieuse, résolue et crédible» dans ses actions et doit jouer un rôle de premier plan sur les questions liées aux droits souverains de ses États membres.

« Il est clair que la balle est dans le camp de la Turquie et toute décision dépend de l’attitude de la Turquie que les dirigeants (de l’UE) évalueront et prendront des décisions en conséquence, comme ils l’ont convenu en octobre », a-t-il déclaré.