Les mesures de tension artérielle debout améliorent le diagnostic de l’hypertension

L’étude a inclus 125 adultes, âgés en moyenne de 49 ans et 62 % de femmes, sans maladie cardiovasculaire et sans antécédents d’hypertension.

Les chercheurs ont collecté des données sur la surveillance ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) sur 24 heures et trois mesures de la pression artérielle en position assise, puis trois en position debout.

Ils ont évalué la précision diagnostique globale de la pression artérielle en position assise et debout en utilisant la courbe AUROC (aire sous la caractéristique de fonctionnement du récepteur) et ont considéré un facteur Bayes (BF) de 3 ou plus comme significatif.