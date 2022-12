Les mesures de sécurité de Winter Love Island révélées au milieu des craintes que les stars pourraient être ciblées au milieu de la flambée de la criminalité sud-africaine

Les patrons de WINTER Love Island ont embauché des gardes armés pour protéger les concurrents et les équipages au milieu des craintes que les gangs d’enlèvement ne les ciblent.

L’équipe de sécurité de crack patrouillera sans arrêt dans la villa Ludus Magnus en Afrique du Sud en utilisant la vidéosurveillance à vision nocturne et les faisceaux d’alarme.

La villa Ludus Magnus est protégée par des portails électriques à haute tension

La villa est protégée par des portails électriques à haute tension, qui seront entièrement surveillés, avec des gardes formés postés sur tous les périmètres à l’intérieur de la propriété pour la protection.

Les mesures extrêmes interviennent après une terrifiante vague de criminalité en Afrique du Sud – où des gangs organisés ciblent fréquemment les visiteurs fortunés dans le but d’extorquer de grosses sommes d’argent.

Un initié de Love Island a déclaré hier soir: «Le but est de rendre Ludus aussi sûr que possible, sans terrifier les concurrents.

« Nous voulons qu’ils se sentent détendus et à l’aise pendant le spectacle.

«La beauté de Ludus en tant que choix est qu’il est loin de la route principale, donc pour quiconque atteint la villa, il serait soit repéré, soit déclenché des alarmes et intercepté.

« Il y a une hotline vers le poste de police local et les sociétés privées d’intervention armée, donc si une menace est plus importante que prévu, la cavalerie lourde serait en route en quelques secondes.

“La sécurité des concurrents et de l’équipage est notre plus grande préoccupation et doit passer en premier.

“Heureusement, la seule chose que les entreprises de sécurité savent ici, c’est comment assurer la sécurité des personnes.

“Toute l’équipe de production entrant et sortant de Ludus aura des escortes armées.

“Ils recevront également des briefings de sécurité sur les dangers à rechercher et ce qu’il faut faire dans les pires scénarios.”

Les patrons d'ITV ont versé plus d'un million de livres aux propriétaires pour louer la propriété pendant cinq mois

L’hiver Love Island a été délibérément déplacé de Constantia au Cap, près des redoutables Cape Flats – où les meurtres et les viols sévissent – ​​vers la ville rurale de Franschhoek.

Et les patrons d’ITV ont versé plus d’un million de livres aux propriétaires pour louer la propriété pendant cinq mois.