Les mesures de Biden sur «l’urgence climatique» après que le Congrès n’a pas agi

Le président Joe Biden a promis mercredi que puisque le Congrès ne s’attaquerait pas à la crise climatique, il le ferait.

“Permettez-moi d’être clair, le changement climatique est une urgence”, a déclaré Biden, debout devant une centrale électrique au charbon fermée devenue un centre d’énergie renouvelable à Somerset, dans le Massachusetts.. “Dans les semaines à venir, je vais utiliser le pouvoir que j’ai en tant que président pour transformer ces mots en actions officielles officielles du gouvernement, par le biais des proclamations appropriées, des décrets et du pouvoir réglementaire que possède un président.”

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a déchiqueté tout dernier espoir d’un paquet de réconciliation axé sur le climat. En tant que président, Biden a toujours le pouvoir d’avoir plus d’impact sur le changement climatique qu’il n’en a jusqu’à présent. Il est également plus contraint que le Congrès de réduire de manière significative les émissions dans l’ensemble de l’économie.

Mercredi, Biden a annoncé principalement des actions au coup par coup – 2,3 milliards de dollars pour un programme de bâtiments FEMA pour lutter contre les vagues de chaleur, publiant des directives pour le programme d’aide au logement pour les personnes à faible revenu afin d’établir des programmes tels que des centres de refroidissement communautaires et ouvrant 700 000 acres pour des offres d’énergie éolienne offshore dans le Sud-est.

Rien de tout cela ne comblera le vide laissé par les 550 milliards de dollars de fonds climatiques non distribués dans le projet de loi de réconciliation tant espéré.

Mais Biden fait face à une immense pression de la gauche pour en faire beaucoup plus et l’annoncer bientôt. Le sénateur Jeff Merkley (D-OR) a déclaré lundi aux journalistes au Capitole que la disparition d’un projet de loi sur le climat “libère le président pour qu’il utilise les pleins pouvoirs de l’exécutif”.

L’un des pouvoirs que Biden pourrait utiliser est ses autorités d’urgence en vertu de la loi sur les urgences nationales de 1976. Déclarer la toute première urgence climatique montrerait que Biden met tout le poids de l’exécutif dans la lutte contre la crise climatique, affirment les défenseurs du climat. En 2021, plus de 40 % du pays vivait dans un endroit touché par une catastrophe liée au climat ; alors même que Biden parlait, plus de 100 millions d’Américains étaient soumis à des avertissements de chaleur excessive.

Le Centre pour la diversité biologique a fait valoir dans un rapport de février qu’une déclaration d’urgence permettrait au président d’utiliser la loi sur la production de défense pour stimuler la fabrication d’énergies renouvelables ; utiliser la loi sur les urgences nationales pour arrêter les exportations de pétrole brut et arrêter la location aux sociétés de combustibles fossiles et les nouveaux forages offshore ; et utiliser le budget d’approvisionnement de 650 milliards de dollars de l’exécutif pour acheter de l’énergie propre et des véhicules électriques.

Biden a qualifié le changement climatique d ‘”urgence” mercredi, mais il n’avançait pas encore avec une quelconque déclaration officielle, bien que la Maison Blanche ne l’ait pas retirée de la table. Il existe un précédent pour que Biden invoque ce type de pouvoirs, même si cela n’a jamais été tenté pour le changement climatique. Depuis 1976, chaque président a déclaré au moins une urgence nationale pendant son mandat, bien que la grande majorité ait été pour des catastrophes individuelles.

La question de savoir si Biden voudrait utiliser la déclaration d’urgence pour mettre en œuvre ces politiques est une autre question. Biden pourrait théoriquement être en mesure d’arrêter les exportations de combustibles fossiles, mais en pratique, il est très peu probable qu’il le fasse étant donné la guerre de la Russie en Ukraine. Et une déclaration d’urgence n’est pas une solution miracle pour le changement climatique ; cela n’exempte pas nécessairement Biden de l’examen des tribunaux ou de demander des crédits au Congrès. Trump a invoqué la même loi pour rediriger le financement de la Défense vers « construire un mur », ce qui a entraîné des poursuites judiciaires contestant la réaffectation (bien que les tribunaux se soient finalement rangés du côté de Trump ou aient refusé de revoir ses actions).

Biden peut encore faire beaucoup de choses qui ne dépendent pas d’une déclaration d’urgence

Chaque idée proposée par le groupe de défense Evergreen Action est une réglementation que les agences peuvent adopter sans le Congrès. Les règles les plus importantes s’attaqueront à la pollution à l’échelle de l’économie, comme celle du secteur de l’électricité, des transports et de l’industrie. L’EPA de Biden travaille sur de nouvelles règles climatiques pour les centrales électriques au charbon et a huit autres règles à finaliser qui auraient également un impact sur la pollution du secteur de l’électricité. L’EPA a également des réglementations sur la pollution des camions dans les travaux et n’a toujours pas approuvé la dérogation de la Californie pour l’établissement de normes de pollution automobile plus agressives. L’EPA n’a pas encore abordé les émissions de l’industrie lourde et des bâtiments non plus. Et le ministère de l’Intérieur pourrait modifier son plan quinquennal pour interdire tout nouveau bail offshore.

Mais même le plein pouvoir de l’exécutif ne compensera pas ce que le Congrès aurait pu faire avec 550 milliards de dollars pour les programmes climatiques. C’est encore plus éloigné des espoirs de campagne de Biden de dépenser 2 billions de dollars pour la fabrication et les programmes d’énergie propre.

Un projet de loi du Congrès était essentiel pour atteindre l’objectif américain de réduire de moitié la pollution d’ici 2030. À l’heure actuelle, sans action supplémentaire, les modélisateurs de Rhodium Group s’attendent à ce que les États-Unis réduisent au plus 35 % de leur pollution d’ici 2030.

L’échec du Congrès signifie que la branche exécutive n’a pratiquement aucune marge d’erreur. Et Biden doit faire face à la possibilité que la Cour suprême puisse interférer avec ses règlements.