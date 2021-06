Les mesures anti-Covid ont été renforcées en Nouvelle-Zélande par crainte d’une variante Delta, après plus de 100 jours sans nouveaux cas de coronavirus

La capitale néo-zélandaise est passée en alerte de «niveau 2» jusqu’à la fin de la semaine au moins, ont annoncé mercredi ses responsables de la santé. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits en vertu des nouvelles restrictions et des règles de distanciation sociale sont en place dans toute la ville.

Ok la Nouvelle-Zélande. On dirait que nous pourrions avoir besoin de nous préparer pour certains #COVID-19[FEMININE cas après une fuite de bulle de voyage. 1/n #COVID19nzhttps://t.co/CynjuYDiEy – Dr Siouxsie Wiles (@SiouxsieW) 22 juin 2021

Le pays, avec sa population de près de 5 millions d’habitants, a connu une vie relativement calme pendant l’épidémie mondiale, aucun nouveau cas de Covid n’ayant été signalé ces derniers temps depuis plus de 100 jours. Une bulle de voyage sans quarantaine avait été organisée avec l’Australie voisine, mais a maintenant été interrompue.

Des inquiétudes concernant la nouvelle épidémie potentielle sont apparues après qu’un touriste de Sydney a visité Wellington ce week-end et a testé Covid-positif en Australie. « C’est la première fois qu’un voyageur australien amène Covid-19 en Nouvelle-Zélande, et depuis il est rentré chez lui», a déclaré mercredi le ministère de la Santé.

On craint que l’homme n’ait propagé la souche Delta du virus mortel. « C’est une variante plus contagieuse. Le risque est plus élevé que d’habitude», a déclaré Ashley Bloomfield, responsable de la santé publique, citée par les médias locaux. Il a également dit « tout est sur la table”, ce qui signifie que le gouvernement ne peut pas exclure un verrouillage.

Lire la suite















Alors que de nombreux endroits visités par le touriste infecté ont été rendus publics par les autorités qui visent à détecter et à isoler d’éventuels sous-traitants pour briser la chaîne de propagation, quatre nouveaux cas actifs de Covid ont été signalés mercredi au ministère de la Santé – mais tous chez des personnes ayant voyagé à l’étranger et a subi l’isolement à la frontière.

L’Australien infecté avait déjà été vacciné avec une dose du vaccin AstraZeneca, a révélé le ministre néo-zélandais de la réponse à Covid-19, Chris Hipkins. En Nouvelle-Zélande, plus d’un million de doses du vaccin Pfizer ont été administrées, selon les responsables de la santé.

Pendant ce temps, en Australie, les mesures ont également été resserrées en raison des problèmes d’exposition à la nouvelle variante. Les rassemblements et les déplacements ont été restreints à Sydney et plusieurs États voisins ont fermé leurs frontières. « Nous sommes passés d’un danger proche et présent à un danger très réel et présent« , a déclaré le ministre local de la Santé, Brad Hazzard, aux médias.

Depuis le début de la pandémie, plus de 2 700 personnes ont été infectées en Nouvelle-Zélande, dont 26 sont décédées. Plus de 381 000 ont été complètement vaccinés. En Australie, plus de 900 des plus de 30 000 personnes infectées par Covid sont décédées et plus d’un million – soit environ 4% de la population – ont reçu deux coups de jab.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !