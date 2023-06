Les messages secrets de Rishi Sunak sur Covid pourraient révéler un complot visant à évincer Boris Johnson, selon des alliés

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak bloque la diffusion des messages WhatsApp à l’enquête Covid car il craint qu’ils ne montrent ses complots contre Boris Johnson, selon des alliés de l’ancien Premier ministre.

Les affirmations – rejetées comme «totalement absurdes» par le camp Sunak – interviennent alors que M. Johnson a été averti qu’il pourrait perdre un soutien juridique financé par les contribuables s’il tentait de «saper» la position du gouvernement sur l’enquête.

Et un scientifique de premier plan a attaqué le programme Eat Out to Help Out «spectaculairement stupide» de M. Sunak, alors qu’il subit des pressions pour partager ses propres messages sur la politique très critiquée.

L’ancien Premier ministre reste au centre d’une rangée étonnante alors que les ministres ont lancé une offre à la Haute Cour pour contester la demande de l’enquête pour ses messages et cahiers non expurgés.

Les alliés de M. Johnson ont affirmé que M. Sunak lançait une action en justice pour empêcher la publication des WhatsApps des ministres – suggérant qu’il pourrait « cacher » des complots ou des messages qui mettent son programme de restaurant Covid sous un mauvais jour.

Un allié de Johnson a déclaré au Courrier le dimanche: « Que cache Rishi ? Complote-t-il contre Boris avec Dominic Cummings ? Est-ce parce qu’il a lui-même enfreint les règles de confinement ? Ou craint-il que son programme Eat Out to Help Out ait entraîné un nombre important de décès?

Ils ont ajouté: «Rishi et Boris témoigneront à l’automne, et ce sera un cadeau pour le parti travailliste. Nous nous attendons à ce qu’ils mettent en place une salle de guerre et l’utilisent pour battre Sunak tous les jours.

Une source de Whitehall a déclaré au journal : « Le gouvernement a poursuivi un juge en justice pour garder secrets les messages des autres ministres. Pourquoi? Qu’est-ce que l’équipe Sunak essaie de cacher ? Le bureau de la dissimulation est une pagaille et ce n’est qu’une question de temps avant que des têtes ne tombent.

Mais une source proche de M. Sunak a déclaré L’indépendant: « C’est de la foutaise totale – comme vous pouvez le voir sur le Télégraphedes fichiers de verrouillage, Rishi Sunak utilise à peine WhatsApp.

L’ancien Premier ministre est en désaccord avec son successeur sur le matériel Covid (Getty)

Interrogé sur les affirmations des alliés de Johnson et sur la question de savoir si M. Sunak tentait de dissimuler des complots contre M. Johnson, le ministre de l’Immigration Robert Jenrick a déclaré à Sky News: « Non – le problème ici est … devriez-vous remettre des éléments à l’enquête qui n’a absolument rien à voir avec Covid.

M. Jenrick a déclaré qu’il n’était pas «sensible ou raisonnable» de partager des informations sans rapport avec Covid – et a suggéré qu’un compromis était toujours possible, malgré le contrôle judiciaire. « J’espère que cela pourra être résolu avant même que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux », a-t-il ajouté.

Les familles endeuillées ont raconté L’indépendant que M. Sunak devrait cesser d’essayer de « se protéger » et remettre ses propres WhatsApps afin que les décisions cruciales en matière de pandémie – y compris le programme Eat Out to Help Out – puissent être examinées.

Rivka Gottlieb du groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice UK a déclaré : « Il semble que Sunak se protège. C’est indécent de couvrir les choses. Je veux que chaque personne concernée au sein du gouvernement transmette les messages WhatsApp.

Sunak est sous pression sur sa décision d’intenter une action en justice contre l’enquête Covid (Getty)

Le professeur John Edmunds de la London School of Hygiene and Tropical Medicine – membre du comité gouvernemental Sage – a déclaré que Eat Out to Help Out était « une idée spectaculairement stupide et une façon obscène de dépenser l’argent public ».

L’ancien conseiller a déclaré L’observateur le programme d’août 2020 visant à offrir aux Britanniques une réduction pour manger dans les restaurants et les pubs après le premier verrouillage n’a jamais été discuté avec les scientifiques.

Entre-temps, il est apparu que les avocats du Cabinet Office avaient déclaré à M. Johnson que l’argent « cesserait d’être disponible » s’il enfreignait des conditions telles que la divulgation de preuves sans autorisation.

L’ancien Premier ministre a juré d’envoyer directement tous ses messages à l’enquête officielle, en contournant le Cabinet Office. Le L’heure du dimanche a détaillé une lettre envoyée par les avocats du Cabinet Office à M. Johnson la semaine dernière.

« L’offre de financement cessera d’être disponible si vous cherchez sciemment à frustrer ou à saper, soit par vos propres actions ou les actions d’autrui, la position du gouvernement par rapport à l’enquête, à moins qu’il n’y ait un conflit d’intérêts clair et irréconciliable sur un point particulier en cause », a-t-il déclaré.

Le récent renvoi par le Cabinet Office de M. Johnson à la police pour violation présumée des règles de Covid a incité un ancien Premier ministre furieux à licencier son équipe d’avocats nommés par le gouvernement et à demander une nouvelle équipe au cabinet d’avocats Peters & Peters.

Le Cabinet Office a accepté de continuer à payer pour le soutien juridique, qui est nécessaire pour l’enquête du comité des privilèges des députés. Mais le département a averti que le financement ne « resterait disponible » que s’il respectait des conditions telles que l’envoi au Cabinet Office du matériel pour l’enquête Covid pour vérification par les fonctionnaires.

Mais l’ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries, une alliée fidèle de M. Johnson, a déclaré que ce n’était « pas un bon look pour le gouvernement », affirmant que les messages ne devraient pas être « restreints par le gouvernement ».

Le donateur conservateur Lord Cruddas, un partisan déclaré de M. Johnson, a également exhorté son allié à ne pas être « retenu en rançon » par la menace. « Ne vous inquiétez pas Boris Johnson, je peux facilement faire financer vos frais juridiques par des supporters et un financement participatif, c’est facile », a-t-il tweeté.

M. Johnson a écrit à la présidente de l’enquête, la baronne Hallett, disant qu’il envoyait tous les WhatsApp non expurgés qu’il avait donnés au Cabinet Office.

Il a dit qu’il aimerait faire de même pour les messages sur un ancien téléphone qu’on lui avait dit de ne pas utiliser après qu’il soit apparu que le numéro était en ligne depuis 15 ans. Ce dispositif sera crucial, contenant des discussions avant mai 2021.

M. Jenrick a reconnu la lettre d’avertissement de cette semaine à M. Johnson, mais a déclaré à Sky News: « Il n’y a absolument aucun sens que le gouvernement restreindra ce que Boris Johnson veut dire, mais si vous utilisez l’argent des contribuables, vous devez évidemment vous assurer que vous les utilisez de manière appropriée. .”

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré que la lettre des responsables « réitère simplement que les avocats financés par les contribuables doivent être utilisés pour aider l’enquête Covid et à aucune autre fin », ajoutant: « Cette lettre était destinée à protéger les fonds publics. Cela n’empêche en aucun cas M. Johnson de fournir les preuves qu’il souhaite. »

L’indépendant a approché le n ° 10 pour commenter les affirmations des alliés de Johnson.