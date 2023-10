Les messages secrets Covid WhatsApp de Boris Johnson et Dominic Cummings révélés

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Des messages révélateurs échangés entre Boris Johnson et Dominic Cummings sur la gestion par le gouvernement du début de la pandémie ont été publiés pour la première fois.

Dans un échange WhatsApp entre l’ancien Premier ministre et son chef de cabinet de l’époque, rendu public par l’enquête Covid, M. Cummings a qualifié le Cabinet Office de « terriblement merdique » et a déclaré qu’il n’avait pas mis en place de plans appropriés pour les confinements.

Les messages révèlent également que M. Cummings a déclaré à son patron que certains fonctionnaires voulaient retarder l’ordre aux gens de rester chez eux car ils « n’ont pas fait le travail et ne travaillent pas le week-end ».

Les messages choquants révèlent également que M. Johnson pensait qu’il était « mal » que le Premier ministre rencontre régulièrement la dirigeante écossaise Nicola Sturgeon et le premier ministre gallois Mark Drakeford pendant la pandémie.

M. Drakeford avait été frustré par ce qu’il considérait comme un manque de réunions avec le gouvernement de M. Johnson, mais le Premier ministre estimait qu’une collaboration étroite avec les dirigeants du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord donnerait au Royaume-Uni l’apparence d’une « mini-UE de quatre nations ». .

« Ce n’est pas, à mon avis, ainsi que la décentralisation est censée fonctionner », a-t-il déclaré.

Dans sa déclaration de témoin à l’enquête Covid, M. Johnson a ajouté qu’il laissait souvent Michael Gove présider les réunions Cobra de quatre nations, en partie parce qu’il était une « cible de colère nationaliste » et ne voulait pas provoquer le Parti national écossais (SNP). .

M. Johnson a déclaré : « Il est visuellement erroné, en premier lieu, que le Premier ministre britannique tienne des réunions régulières avec d’autres DA. [devolved administration] premiers ministres, comme si le Royaume-Uni était une sorte de mini-UE composée de quatre nations et que nous nous réunissions en tant que « conseil » dans une structure fédérale.

« Ce n’est pas, à mon avis, ainsi que la décentralisation est censée fonctionner. Plus important encore, j’ai peur d’être conscient d’avoir tendance à être une cible particulière de la colère nationaliste. Plutôt que de provoquer le SNP, je voulais l’apaiser et obtenir son consentement. Je pensais que Michael ferait du bon travail.

En plus d’affirmer que les fonctionnaires voulaient retarder l’annonce du gouvernement de rester à la maison, M. Cummings a déclaré que le chef de la fonction publique de l’époque, Sir Mark Sedwill, « n’avait pas la moindre idée » de ce qui se passait.

Boris Johnson, alors premier ministre, avec son principal collaborateur Dominic Cummings (PENNSYLVANIE)

M. Cummings a déclaré : « Mark est sorti déjeuner – il n’a pas la moindre idée de ce qui se passe et ses propres responsables savent que ce n’est pas le cas. Nous devons annoncer AUJOURD’HUI – pas la semaine prochaine – « si vous souffrez d’un rhume ou d’une grippe, restez à la maison ».

« Certains CABOFF veulent du retard parce qu’ils n’ont pas fait le travail et ne travaillent pas le week-end. Il faut forcer le rythme aujourd’hui. Nous envisageons 100 à 500 000 décès entre les scénarios optimistes et pessimistes. 1918 était de 250 000 à titre de comparaison.

Dans un message du matin du 12 mars 2020, le jour où la Grande-Bretagne est passée d’une phase de confinement à une phase de retard dans la lutte contre Covid, M. Cummings a déclaré : « Nous avons de gros problèmes à venir. CABOFF est terriblement nul, aucun plan, totalement en retard.

Il a ajouté que des conseillers politiques, dont Lee Cain et James Slack, devaient « piloter et diriger » la réponse.

Les commentaires sur les modes de travail des fonctionnaires ont déclenché une polémique, le chef du syndicat des hauts fonctionnaires de la FDA ayant riposté. Dave Penman a déclaré : « La seule chose paresseuse ici, ce sont les vieux tropes fatigués de Cummings, qui s’autoglorifie comme le seul sauveur du pays.

« Nos données montrent qu’un quart des hauts fonctionnaires travaillent plus de 16 heures non rémunérées chaque semaine et que plus de 80 pour cent travaillent une journée supplémentaire non rémunérée chaque semaine. »