Les messages RCS atteignent enfin les iPhones avec une application tierce

Apple a évité l’adoption des messages RCS depuis que Google a introduit la norme, mais maintenant les utilisateurs d’iPhone peuvent enfin utiliser le service via une application tierce Beeper.

L’application vise à regrouper tous les systèmes de messagerie sous un même toit, et sa dernière mise à jour a ajouté Google Messages à l’iPhone.

RCS est l’abréviation de Rich Communication Services et apporte des fonctionnalités telles que le cryptage, les indications de lecture et de frappe, qui est la propre solution de Google pour les messages. Les utilisateurs d’Apple doivent activer l’exploit en téléchargeant la dernière version de Beeper Desktop, puis en se dirigeant vers les paramètres pour activer la plate-forme.

Le plus gros inconvénient de Beeper est sa liste d’attente à rejoindre, donc les nouveaux utilisateurs devront peut-être attendre un peu. De plus, étant donné que la prise en charge de Google Messages est toujours en version bêta, certains peuvent avoir des problèmes avec les avatars, l’historique et les accusés de lecture dans les discussions de groupe, entre autres.

Il y a aussi le problème majeur de savoir si vous souhaitez que vos messages passent par une autre application juste pour des raisons de commodité, mais si vous faites confiance à Beeper, cela ressemble au service à utiliser pour la messagerie RCS.

Via