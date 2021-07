Les messages mitigés de l’Australie sur les vaccins Covid sèment la confusion

Les messages mitigés du gouvernement australien et de l’ATAGI ont créé de la confusion – et des hésitations – au sujet des vaccins disponibles et de leur sécurité.

Alors que l’Australie a réussi à maîtriser les infections, il est face à certaines contraintes d’approvisionnement en vaccins . Pour le moment, seules les injections Pfizer-BioNTech et Oxford-AstraZeneca sont approuvées pour une utilisation, et les deux nécessitent deux doses pour une immunisation complète.

Le déploiement du vaccin en Australie a été lent et chaotique, les chefs de gouvernement et les conseillers en santé envoyant des messages mitigés.

le recommandation du groupe consultatif est venu après les données ont montré qu’il y avait des risques plus élevés et une gravité observée d’un trouble de la coagulation sanguine extrêmement rare – connu sous le nom de syndrome de thrombose et de thrombocytopénie – lié à l’utilisation des vaccins AstraZeneca observés chez des adultes australiens dans la cinquantaine.

Pour les 60 ans et plus, le groupe a déclaré que les avantages de recevoir la dose d’AstraZeneca l’emportaient sur les risques de développer des caillots sanguins.

« Le conseil ATAGI parle d’une préférence pour qu’AstraZeneca soit disponible et mis à la disposition de ceux qui préfèrent les personnes de plus de 60 ans. Mais le conseil n’empêche pas les personnes de moins de 60 ans de recevoir le vaccin AstraZeneca », a déclaré Morrison, selon une transcription officielle de sa conférence de presse .

Khorshid de l’Australian Medical Association a déclaré que malgré les messages mitigés et les tactiques politiques, le déploiement du vaccin progresse relativement bien. Il a déclaré qu’environ les deux tiers de la population australienne la plus vulnérable ont déjà reçu au moins une dose du vaccin AstraZeneca et devraient recevoir leur deuxième dose.

Encore, les statistiques compilées par « Our World in Data » ont montré un peu plus de 23 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin et seulement 6 % environ ont été complètement vaccinés.