Les messages Instagram énigmatiques de l’ex-petite amie de la star Nikita Kuzmin révélés alors que la “malédiction” de l’émission frappe à nouveau

STRICTEMENT Come Dancing, l’ex de Nikita Kuzmin a publié une série de messages cryptés au milieu de leur rupture.

Le Sun a rapporté en exclusivité comment le duo s’était séparé – incitant la superbe danseuse Nicole Wirt à quitter son appartement londonien.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

L’ex de la star de Strictly Come Dancing Nikita Kuzmin, Nicole Wirt, a publié une série de messages cryptés après la fin de leur relation de cinq ans[/caption]

Instagram – Nicole Wirt

La danseuse allemande a raconté comment elle “lâchait des choses qui ne vous servent plus”[/caption]

La paire était un élément depuis 2016 avec Nicole principalement basée en Allemagne à l’école de danse du juge strict Motsi Mabuse.

Pourtant, quelques semaines seulement après le début de la nouvelle série Strictly Come Dancing, Nikita, 24 ans, aurait mis fin à leur romance de longue date.

Maintenant, les publications Instagram de Nicole publiées le mois dernier ont été découvertes, ainsi qu’une série de messages révélateurs.

L’un d’eux disait : « Lâcher prise sur les choses qui ne vous servent plus, vous rendra libre #letthesunshinein.

LIRE STRICTEMENT VENIR DANSER DUR AU TWERK Strictly pro prend un coup sauvage sur les compétences de danse de la star d’EastEnders ‘pas de chimie’ Je suis un gourou du langage corporel – il est clair qui les juges Strictly vont jeter ensuite

Pendant ce temps, Nicole, qui est actuellement en vacances à Majorque, a qualifié la pause ensoleillée de «vacances les plus amusantes de tous les temps» – malgré son apparent malheur relationnel.

En décembre, Nicole a publiquement jailli de son partenaire vedette de la BBC et a déclaré aux fans dans sa légende d’image: «Je n’aurais jamais pu imaginer comment notre histoire ensemble se poursuivrait jusqu’à ce jour même, mais nous sommes ici en décembre 2021: heureux et reconnaissant pour ce qui était et avide et excité pour toutes les nouvelles expériences, défis et bénédictions qui nous attendent.

Hier, des amis du couple nous ont raconté comment Nicole avait déplacé ses affaires de l’appartement londonien de Nikita.

Cela survient alors que Nikita est associée à Ellie Simmonds dans la 20e série de Strictly.





Ellie, 27 ans, et Nikita étaient cinquièmes du classement la semaine dernière et ont été ovationnées pour leur valse samedi soir.

Parlant de leur séparation, une source a déclaré: “Nikita voulait se concentrer totalement sur cette série de Strictly et a décidé il y a quelque temps qu’il voulait mettre fin à sa relation avec Nicole.

“Ils étaient ensemble depuis cinq ans et cela a fini par être une décision mutuelle.

“Nicole est principalement basée en Allemagne et elle est de plus en plus occupée par le travail.

«Nikita est totalement prise dans Strictly, alors ils ont décidé qu’il valait mieux qu’ils rompent.

“Nicole avait l’habitude de rester à Londres pour rendre visite à Nikita mais cela devenait plus difficile avec leurs horaires.

“Nikita ne veut que le meilleur pour Nicole et elle ressent la même chose pour lui.

“Pour l’instant, il veut se concentrer entièrement sur Ellie et leur voyage sur Strictly.”

En savoir plus sur le soleil GOURMANDISE FESTIVE Les acheteurs de M&S ont un nouvel article de Noël “absolument magique à avoir” qui coûte 9 £ ISLE BE IN JUNGLE Les patrons de I’m A Celeb signent le premier concurrent de Love Island pour la prochaine série

Dans la dernière série de la BBC, l’Ukrainienne Nikita a ignoré les rumeurs d’une romance potentielle avec sa partenaire célèbre Tilly Ramsay, 20 ans.

Le couple, qui est arrivé sixième, reste de bons amis.

Instagram

Nikita est jumelé avec Ellie Simmonds sur Strictly et des sources disent qu’il veut se concentrer sur l’émission de la BBC[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Le couple avait une relation à distance avec Nicole basée en Allemagne[/caption]