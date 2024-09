Les messages Gmail disparaissent soudainement : 4 choses que Google vous dit de faire

Vos messages Gmail ont soudainement disparu ? Google peut vous aider. NurPhoto via Getty Images

Pour la plupart des gens, « boîte de réception zéro » est un objectif de messagerie irréalisable, mais imaginez vous réveiller et trouver votre boîte de réception Gmail vide. Je ne parle pas de la fin des emails non lus, mais plutôt de rien du tout : vos emails ont soudainement disparu. C’est ce qui est arrivé à un utilisateur qui s’est rendu sur les forums d’assistance Gmail pour signaler que « tous mes e-mails dans ma boîte de réception ont disparu ». L’utilisateur a expliqué qu’il était « nerveux car il s’agissait d’une sorte de cyberattaque » à blâmer. Heureusement, cela peut se produire pour plusieurs raisons, et elles ne sont pas toutes liées au piratage. Voici comment Google peut vous aider à récupérer votre courrier électronique si quelque chose de similaire se produit avec vos messages Gmail.

Mes Gmails sont manquants, aidez-moi s’il vous plaît

Dans un appel à l’aide publié sur Forum d’assistance Gmail de Google Le 28 septembre, un utilisateur a expliqué comment il avait vérifié sa boîte de réception pour découvrir que tous ses e-mails manquaient. Les emails n’étaient pas dans la corbeille, ils n’avaient pas tous été déplacés vers les spams, archivés ou envoyés dans un autre dossier. Ils avaient tout simplement disparu. « Mes autres Gmails n’ont pas été impactés », a déclaré l’utilisateur. « Je reçois des messages il y a quelques minutes mais pas d’historique dans ma boîte de réception ? » De toute évidence, la première chose qui leur venait à l’esprit était soit un bug quelconque, soit le fait qu’ils avaient été piratés. Cette dernière solution semblait moins probable car ils ont déclaré avoir activé l’authentification à deux facteurs pour le compte ; cependant, le fait qu’un fournisseur auquel ils faisaient appel subissait une interruption de réseau et était hors ligne depuis quelques jours a ajouté aux inquiétudes. Alors, que pourrait-il se passer ?

Comme l’a répondu un expert en produits diamantés dans le fil du forum, Google ne supprime pas les messages Gmail des comptes actifs. Du moins, à moins qu’ils n’aient été envoyés à la corbeille ou dans votre dossier spam, ce que l’utilisateur avait déjà déclaré n’était pas le cas. La règle de suppression permanente des messages Gmail pendant 30 jours s’applique uniquement au dossier Corbeille, Google a dit. Quant aux comptes inutilisés, ils doivent être restés intacts pendant deux ans avant d’être supprimés. Selon l’expert, parmi les suspects les plus probables de disparition de messages figurent les règles de transfert ou de filtrage, les applications tierces autorisées et, bien sûr, la compromission de compte. Il arrive en effet que les pirates suppriment des messages afin de brouiller les traces des alertes de sécurité de Google informant par exemple le propriétaire que son compte a été consulté depuis un appareil non reconnu.

Les 4 choses que Google dit que vous devez faire si les messages Gmail ont soudainement disparu

Google vous recommande d’essayer ce qui suit quatre étapes si vous avez rencontré un e-mail manquant messages. Essayez-les sur votre ordinateur plutôt que via l’application Gmail, car certains sont impossibles autrement.