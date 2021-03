Les messages désespérés de Fergie à Jane Andrews après que le tueur de la commode se soit enfui

Jane Andrews est devenue la cible d’une grande chasse à l’homme en 2001 lorsqu’elle s’est enfuie après le meurtre brutal de son petit ami.

Elle était l’ancienne commode de Sarah Ferguson, duchesse d’York et ses relations royales ont amené la police à demander de l’aide à Fergie.

L’histoire fait l’objet d’un nouveau documentaire d’ITV – Fergie’s Killer Dresser: The Jane Andrews Story – qui sera diffusé ce soir à 21 heures sur ITV.

Andrews avait passé neuf ans à travailler pour la duchesse, mais avait quitté le poste trois ans avant le meurtre.

Le couple aurait entretenu une relation amicale et rester en contact via des cartes d’anniversaire et de Noël.

Il avait été battu avec une batte de cricket et poignardé dans la poitrine, et la police a commencé à rechercher sa petite amie qui avait mystérieusement disparu à peu près au même moment.

Andrews a disparu le samedi 16 septembre après avoir fait appel à son travail – chez le bijoutier londonien haut de gamme Theo Fennell – pour lui dire qu’elle ne viendrait pas.

Après que la police ait lancé une chasse à Andrews, ils ont commencé à contacter ses amis, sa famille et ses connaissances pour voir s’ils pouvaient la joindre sur son téléphone portable.

Fergie faisait partie des personnes contactées et elle a accepté d’appeler Andrews. La royale a laissé deux messages vocaux à son ancienne commode pour la presser de contacter les flics.

Andrews n’a pas retourné les appels, mais a renvoyé un message texte en se demandant pourquoi tout le monde essayait de la contacter.

On pense qu’elle a dit à la duchesse « tout allait bien » quand elle a quitté la maison.

Andrews a finalement été appréhendée le mercredi de cette semaine – cinq jours après sa première disparition – après que la police l’ait repérée dans sa voiture à Cornwall.

Ils ont également suggéré qu’elle avait l’air de dormir dans la voiture.

L’ancienne assistante royale a été arrêtée et accusée du meurtre de son petit ami.

Elle a été jugée plus tard cette année-là et a été reconnue coupable, un juge la condamnant à la prison à vie.

La duchesse d’York a fait une déclaration de témoin à la police dans le cadre de l’affaire, mais elle n’a pas été utilisée pendant le procès.

Après une évasion de prison en 2009, Andrews a été libéré de prison en 2015 après avoir purgé 14 ans derrière les barreaux.

Trois ans plus tard, Andrews s’est retrouvée de nouveau derrière les barreaux après avoir été accusée d’avoir violé les conditions de sa libération en harcelant un homme marié.

Les allégations ont fait l’objet d’une enquête mais aucune autre mesure n’a été prise et Andrews a de nouveau été libéré en 2019.

Fergie’s Killer Dresser: L’histoire de Jane Andrews est diffusée ce soir à 21h sur ITV.