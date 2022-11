Les messages de Shashi Tharoor “Messi et Mausi” quittent Internet à Splits

Shashi Tharoor est devenu le professeur d’anglais indien sur Internet. Le politicien vétéran et ancien diplomate fait souvent la une des journaux en raison de son utilisation de mots uniques et difficiles à épeler pour décrire des situations. L’esprit et l’humour du député du Congrès sont la cerise sur le gâteau. Récemment, Tharoor s’est rendu sur Twitter pour établir une comparaison amusante entre Messi et la femme indienne rurale moyenne. Son tweet a suscité des réactions très intéressantes de la part des internautes.

Avec la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en cours, tous les regards sont tournés vers des joueurs vedettes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Tharoor, lui aussi, semble s’être intéressé au sportif de renom de l’équipe de football argentine. Il a posté un mème comparant Lionel Messi au “Mausi” indien. Dans le mème que Tharoor a mis en ligne sur Twitter, on peut voir Messi en équilibre avec une balle sur sa tête, tandis que Mausi a une pile de cinq pots à l’envers sur sa tête. Elle a quatre autres dans ses mains.L’essence de l’image semble être que Mausi a un niveau de compétence inégalé que même des joueurs célèbres comme Messi ne peuvent égaler !

Dans la légende accompagnant la photo, Tharoor a plaisanté, “chapeaux (et tout autre couvre-chef) à l’intrépide femme indienne!”

Bien sûr, la section des commentaires s’est instantanément remplie d’une variété de commentaires. Des personnes expliquant le sens de “intrépide” aux déclarations pleines d’esprit sur le niveau de compétence de Mausi aux personnes attirant l’attention sur le problème de la pénurie d’eau, ce fil Twitter a tout pour plaire.

Un utilisateur a appelé la dame “Messi ki maa” (la mère de Messi), sous-entendant que son niveau de compétence est bien supérieur. Pendant ce temps, un autre a expliqué la signification du mot intrépide en tant que “service public” !

Yeh Messi ki Maa Ne sous-estimez pas le pouvoir des femmes indiennes – vinod shah (@vinkshah61) 26 novembre 2022

Intrépide – intrépide; aventureux (souvent utilisé pour un effet rhétorique ou humoristique). Pour le service public uniquement – Saurabh SN (@FREEZERGAME) 26 novembre 2022

Un autre utilisateur a poussé la séquence de jeux de mots encore plus loin que la comparaison Messi-Mausi, montrant également des représentations picturales de “Messy” et “Mousy”.

D’autres pensaient qu’il y avait une ressemblance frappante entre la blague faite par Tharoor et le genre d’humour qu’Anand Mahindra est connu pour avoir.

Cependant, un internaute a souligné que le mème idéalise indirectement l’oppression patriarcale.

En qualifiant cette femme d'”intrépide”, vous idéalisez indirectement non seulement l’oppression patriarcale qui lui attribue ce rôle, mais aussi le système néolibéral qui contrecarre une gestion publique efficace de l’eau. — Siddharth (@DearthOfSid) 25 novembre 2022

Quelle est votre opinion?

