Les messages de lune de miel de Gauahar Khan depuis la Russie appellent à un arrêt sur image – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Gauahar Khan et Zaid Darbar, qui vivent les meilleurs moments de leur vie en Russie, ne ménagent aucun effort pour offrir à leurs fans les superbes photos de la destination de lune de miel.

Les tourtereaux sont actuellement en lune de miel à Moscou après sept mois de mariage.

Partageant les nouvelles photos de Russie, Gauahar a consulté son Instagram et a écrit : “Mon expérience la plus incroyable dans un hôtel de tous les temps. L’emplacement le plus privilégié de #Moscou. @hotelbaltschug .. J’adore.

#kempinski #baltschug #moscou #visitmoscow #discovermoscow #voyage #weekend #familyholidays

#aabeexGaza #aabeeholidays #gaza #beaabee.. »

Sur les photos, on peut voir Gauahar debout près d’un grand escalier et en toile de fond, on peut voir un tapis rouge et un piano vintage.

La belle étourdissante a été vue vêtue d’une robe longue à rayures tout en posant pour la caméra.

Plus tôt dans la journée, elle a également partagé une vidéo de son voyage en avion jusqu’à sa destination ultime, la Russie.

Partageant la vidéo au rythme rapide, elle a écrit, « J’ai toujours voulu que ma lune de miel se déroule dans un pays où je ne suis jamais allé… #Russie, c’est ça… #Alhamdulillah @aabee_holidays pour m’avoir aidé du mieux dont j’avais besoin. Comme choisir le meilleur hôtel que j’aurais pu imaginer. @hotelbaltschug. Appréciez-le, @dushyantbhalla #Musafir #russia #Moscou #Kempinski #baltschug #MaShaAllah.. »

Pour les inexpérimentés, Gauahar Khan s’est marié avec le beau Zaid Darbar à Noël (25 décembre). Ils ont eu une cérémonie de mariage intime en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le couple était ravissant sur toutes les photos de mariage et de pré-mariage qui ont pris d’assaut Internet.

La renommée de « Bigg Boss » Gauahar Khan est une danseuse, actrice et mannequin. Son mari Zaid est le fils du chorégraphe, influenceur et compositeur de musique Ismail Darbar.