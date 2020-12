Un manque de communication du gouvernement de Boris Johnson aux dirigeants européens sur la virulence de la nouvelle menace Covid et la déclaration de Matt Hancock selon laquelle une souche mutante était «incontrôlable» ont grandement contribué à l’interdiction de voyager au Royaume-Uni, selon des diplomates.

L’annonce soudaine du Premier ministre selon laquelle la nouvelle souche était 70% plus transmissible que le virus d’origine et le terrible avertissement du secrétaire à la Santé concernant des infections rampantes n’ont laissé aux gouvernements à l’étranger d’autre choix que de fermer les portes en tant que mesure d’urgence.

La manière dont les informations ont été présentées, estiment un certain nombre de diplomates, indique que le gouvernement britannique n’a pas prévu les conséquences internationales potentielles des déclarations faites pour la consommation intérieure pour justifier de nouvelles restrictions.

M. Johnson, lors d’un briefing de Downing Street lundi soir, a déclaré que la France tenait à «régler» l’interdiction du trafic britannique en quelques heures, à la suite d’un appel téléphonique avec le président Emmanuel Macron.

Pendant ce temps, la restriction européenne sur les voyages depuis le Royaume-Uni a été reproduite dans le monde entier, y compris en Iran et en Inde, deux pays parmi les plus touchés par la pandémie, le Canada, la Russie et six États d’Amérique latine. À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré qu’il était «répréhensible» et «grossièrement négligent» que «pour le moment, cette variante au Royaume-Uni monte dans un avion et s’envole pour JFK». Le secrétaire adjoint américain à la Santé, Brett Giroir, a par la suite déclaré que l’administration examinait la question des voyages depuis le Royaume-Uni.

Huit autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dont Israël et l’Arabie saoudite, ont interrompu tous les vols internationaux pendant une semaine.

Les diplomates européens ont tenu à souligner que la communauté scientifique britannique partage avec diligence des informations sur le coronavirus avec ses homologues. Des scientifiques et des responsables de la santé d’un certain nombre de pays, comme l’Italie, ont été informés de l’existence du virus mutant en octobre. Cependant, ils n’étaient pas au courant de son supposé taux d’infection supplémentaire de 70% jusqu’à l’annonce du gouvernement britannique ce week-end.

Le Royaume-Uni a tenu l’Organisation mondiale de la santé (OMS) informée des développements concernant le virus mutant. Mais les diplomates et les responsables estiment qu’il y a eu un manque d’appels aux hauts alliés européens, comme cela aurait été le cas dans le passé sur des questions d’une telle gravité. Les tensions découlant des négociations sur le Brexit ont ajouté, soutiennent-ils, à des tensions dans les communications.

Angela Merkel a tenu une conférence téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne et Charles Michel, président du Conseil européen. Les États membres de l’Union européenne se réunissent lundi dans le cadre de son mécanisme intégré de réponse politique aux crises en cas d’urgence.

L’entrée fermée du port de Douvres. La France a fermé sa frontière avec le Royaume-Uni pendant 48 heures en raison des inquiétudes concernant la nouvelle variante du coronavirus. Les camions de fret ne peuvent pas traverser par mer ou par l’Eurotunnel et le port de Douvres est fermé au trafic sortant (EPA)

Le gouvernement français a déclaré qu’il souhaitait résoudre le problème rapidement, à condition que toutes les parties soient transparentes. Clément Beaune, le vice-ministre des Affaires européennes, a déclaré: « Nous devons prendre une mesure urgente et dure, car il s’agit de la protection de la santé. Ses 48 heures pour faire trois choses: clarifier les informations scientifiques et assurer la transparence, 48 heures pour coordonner encore mieux au niveau européen. »

Cependant, selon les diplomates, un certain nombre d’États de l’UE s’opposent à ce qu’ils considèrent comme une levée prématurée des mesures et soutiennent la position de gouvernements comme l’Italie et l’Espagne, qui souhaitent maintenir des restrictions plus larges plus longtemps.

«Il y a certainement un sentiment que le gouvernement britannique a présenté des choses pour la politique intérieure sans réfléchir pleinement à l’effet que cela aura dans d’autres pays», a déclaré un haut diplomate d’Europe occidentale. «Mais lorsque vous parlez d’un taux de transmission élevé et que vous dites que la maladie est incontrôlable, cela inquiète non seulement les gens du Royaume-Uni, mais aussi les gens et les gouvernements d’autres pays.»

M. Johnson a cité l’augmentation de 70% du taux de transmission pour cette nouvelle souche lors de l’introduction de mesures beaucoup plus strictes pour le mélange domestique à Noël, et comme il a annoncé que Londres et une grande partie du sud-est et de l’est de l’Angleterre rejoindraient un nouveau niveau 4 d’effectif. confinement.





Un deuxième diplomate a fait écho à l’opinion selon laquelle le gouvernement de Boris Johnson n’avait pas anticipé les ramifications internationales. Il a ajouté que «la façon dont cela a été fait reflète peut-être la personnalité de ce premier ministre. Il n’y a pas eu beaucoup de communication avec les dirigeants européens sur un certain nombre de questions. »