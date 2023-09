Les merveilles pourraient avoir la durée d’exécution la plus courte du MCU

A l’heure où les gens nouent un durée du film dans le cadre de leur intérêt à le voir au théâtre, les mâts de tente à succès peuvent parfois courir assez longtemps. À deux heures ou plus, les films de super-héros peuvent durer longtemps dans la dent. Donc, si une telle chose vous tient à cœur, vous serez heureux d’apprendre que le prochain Les merveilles en fait, cela ne durera pas aussi longtemps.

La femme qui serait Photon

Une annonce récente de Théâtres AMC (qui a depuis été supprimé) a affirmé que le film durerait une heure et 45 minutes, ou 105 minutes. Si cela est vrai, cela ferait du film le plus court de tout l’univers cinématographique Marvel, une distinction détenue à l’origine par L’incroyable Hulk et Thor: Le Monde des Ténèbres à 112 minutes. Parmi les autres films du MCU qui ont notamment duré moins de deux heures, citons celui de l’année dernière. Thor : Amour et Tonnerre (119 minutes), les deux premiers L’homme fourmi films (respectivement 117 et 118 minutes) et l’original Docteur étrange (115 minutes). Et le film le plus long de toute l’entreprise reste Avengers : Fin de partie à (181 minutes).

La durée d’exécution n’est pas indicative de la qualité d’un film, mais il y a quelque chose à dire sur un film de super-héros qui entre, donne la marchandise et sort. Compte tenu de l’ambiance des bandes-annonces publiées, il est également plus que approprié que le film soit si léger et aéré. Et bien sûr, cela ne fait pas de mal que les cinéphiles aient eu beaucoup de temps pour rattraper leur retard sur les aventures individuelles de Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Kamala Khan (Iman Vellani) avant la sortie du film. libérer. Espérons que le film tire le meilleur parti de sa durée d’exécution et n’ait pas l’impression qu’il manque un morceau de film.

Les merveilles arrive en salles le 10 novembre.

[via[viaIGN]

