Les Merrily Sneakers de Daniel Radcliffe, la chance de diriger la musique de sortie de Hell’s Kitchen, et bien plus encore à vendre au marché aux puces de Broadway

Les enchères en ligne ont commencé pour la collecte de fonds annuelle de Broadway Cares, qui comprendra des dizaines de tables, une vente aux enchères silencieuse, une grande vente aux enchères et bien plus encore.

Des détails supplémentaires ont été annoncés concernant le Broadway Flea Market & Grand Auction annuel, produit par et au profit de Broadway Cares, qui se tiendra au cœur du quartier des théâtres de New York le 22 septembre de 10h à 19h.

Des souvenirs de théâtre provenant de spectacles de Broadway et Off-Broadway ainsi que des trésors de propriétaires de théâtre et d’organisations de production, de syndicats, de guildes, de groupes de marketing, d’agences de billetterie, de concessionnaires et de clubs de fan seront exposés le long des 44e et 45e rues Ouest.

Parmi les spectacles de Broadway programmés pour accueillir des tables cette année, on trouve Aladin; Cabaret; Gatsby le magnifique; Hadèsville; Hamilton; La cuisine de l’enfer; Illinois; Le Roi Lion; MJ la comédie musicale; Le cahier; Oh, Marie!; Moulin Rouge ! La comédie musicale; Il était une fois un matelas; Les étrangers; Six; Suffisance; et Méchant; plus Off-Broadway La petite boutique des horreurs, La pièce qui tourne malet TitaniqueUne table spéciale Curtain Call accueillera des souvenirs des spectacles qui ont récemment pris fin, notamment Illinois, Lempicka, Le Fantôme de l’Opéra, Sweeney Toddet plus encore.

Parmi les organisations théâtrales qui accueilleront des tables figurent Actors Equity, l’Association of Theatrical Press Agents and Managers, Broadway Green Alliance, Broadway Makers Alliance, Broadway Serves, l’Entertainment Community Fund, Sweet Hospitality Group, Telecharge et The Shubert Organization, et United Scenic Artists.

D’autres spectacles et organisations ainsi que les participants à la table d’autographes et au photomaton de cette année seront annoncés prochainement.

Les pré-enchères sur les objets d’enchères en direct et silencieuses ont commencé en visitant BroadwayCares.org/enchères. Voici quelques-uns des premiers lots mis aux enchères :

● Billets pour les premières des prochains spectacles de Broadway, notamment Anglais, gitan, Les collines de Californie, Les cinq dernières années, À gauche sur la dixième, Peut-être une fin heureuse, Notre ville, Boulevard du coucher du soleil, Emporté, Tammy Faye, Un monde merveilleux, et Visage jaune

● Phrases musicales écrites à la main et signées par Jason Robert Brown de Les cinq dernières années; Toby Marlow et Lucy Moss de Six; Anaïs Mitchell de HadèsvilleAlan Menken de Aladin; et Matthew Sklar et Chad Beguelin de Le bal

● Baskets Converse portées sur scène par Daniel Radcliffe dans Nous roulons joyeusementsigné par Radcliffe

● Possibilités de diriger la musique de sortie à La cuisine de l’enfer et Méchant; suivez un régisseur et regardez le spectacle depuis leur cabine d’appel à Moulin Rouge ! La comédie musicale; et s’asseoir dans la fosse d’orchestre pendant les représentations de Retour vers le futur : la comédie musicale et Suffisance

● Sièges VIP et rencontres avec les stars de La mort lui va si bien; Gatsby le magnifique; Oh, Marie!; Il était une fois un matelas, Les étrangers et plus

● Des souvenirs uniques du spectacle dédicacés par Orlando Bloom, Wayne Brady, Darren Criss, Ariana DeBose, Danny DeVito, Jane Fonda, Boy George, Savion Glover, Jonathan Groff, James Earl Jones, Tony Kushner, Nathan Lane, Jessica Lange, Angela Lansbury, Huey Lewis, Gaten Matarazzo, Rachel McAdams, Lindsay Mendez, Laurie Metcalf, Bette Midler, Lea Michele, Liza Minnelli, Lin-Manuel Miranda, Sarah Jessica Parker, Jim Parsons, Ben Platt, Eddie Redmayne, Chita Rivera, Stephen Schwartz, Aaron Tveit, et bien d’autres

Les enchères anticipées se poursuivront jusqu’au 20 septembre. Le 22 septembre, les lots de la vente aux enchères silencieuse ouvriront toutes les demi-heures à partir de 10 heures pour les enchères en personne ; la vente aux enchères en direct commencera à 17 heures. Le commissaire-priseur Nick Nicholson sera de retour pour la vente aux enchères en direct aux côtés de Bryan Batt. Todd Buonopane, Jen Cody et Michael Goddard uniront leurs forces pour animer la vente aux enchères silencieuse.

Le Broadway Flea Market & Grand Auction a connu ses humbles débuts lorsque les membres de la distribution de la pièce originale Une ligne de chœur Les organisateurs ont installé deux tables devant leur entrée de scène dans l’allée Shubert. L’an dernier, la collecte de fonds a permis de récolter la somme record de 1 237 179 $. Depuis 1987, les 37 éditions de l’événement ont permis de récolter plus de 18,7 millions de dollars.

Broadway Cares est l’une des principales organisations à but non lucratif du pays en matière de collecte de fonds et d’octroi de subventions pour la lutte contre le sida. En s’appuyant sur les talents, les ressources et la générosité de la communauté théâtrale américaine, Broadway Cares a collecté depuis 1988 plus de 300 millions de dollars pour des services essentiels aux personnes atteintes du VIH/sida et d’autres maladies graves aux États-Unis.

Cliquez ici pour plus d’informations.