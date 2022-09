Les mères ukrainiennes qui ont envoyé leurs enfants dans un camp de vacances russe | Nouvelles du monde

L’offre semblait convaincante pour toute famille vivant dans une zone de guerre – envoyez vos enfants dans un camp d’été en Russie pour se détendre, profiter du temps et nager dans la mer.

Les parents de 13 familles d’un village ukrainien occupé par les forces russes ont accepté.

Vers 6 heures du matin le 28 août, un bus est arrivé, a récupéré les enfants et les a chassés de Ukraine au camp, à des centaines de kilomètres la Russie Côte de la mer Noire.

C’était censé être pour une pause de trois semaines.

Mais à mi-chemin, une contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a mis fin de manière inattendue à l’occupation russe de leur village.

Les forces russes se sont retirées sans rendre les enfants.

Les mères de deux filles, l’une âgée de 13 ans et l’autre de neuf ans, sont désemparées.

“Je suis tellement inquiète”, a déclaré Natalia Med, debout dans le salon de sa maison à Kozacha Lopan, un village rural entouré de champs qui s’étendent jusqu’à la frontière entre l’Ukraine et la Russie.

Au mur, plusieurs photographies de sa fille, Karina, 13 ans, une jolie fille aux longs cheveux blonds. Sa mère la décrit comme sensible, bavarde et amusante.

“Je veux juste qu’elle rentre à la maison le plus tôt possible pour que je puisse la serrer dans mes bras et l’embrasser”, a-t-elle dit en se mettant à pleurer, essuyant les larmes alors qu’elles coulaient sur ses joues.

La fille de 13 ans de Natalia est partie en camp d’été



La deuxième mère, Tetiana Hlahola, 38 ans, est également désespérée de nouvelles.

Sa fille de neuf ans, Polina, a également disparu dans le bus de vacances.

“C’est très difficile parce que je ne sais pas quoi faire”, a-t-elle déclaré. “Nous demandons à tout le monde de ramener notre enfant… Je ne sais pas comment elle va se sentir en ce moment.”

Elle a montré une vidéo sur le téléphone portable de son mari de sa fille en train de danser. Elle a été prise quelques jours avant son départ.

“Nous nous sommes étreints. Nous nous sommes souhaité le meilleur. Nous nous sommes embrassés et elle est partie”, a déclaré Tetiana, décrivant le moment où ils se sont dit au revoir.

“Personne ne savait que ce serait si difficile de la récupérer.”

Image:

Polina a été filmée en train de danser quelques jours avant son départ pour le camp d’été russe



La Russie est accusée d’avoir déplacé de force des centaines de milliers d’Ukrainiens pendant la guerre. Rien n’indique que le camp était une ruse délibérée pour voler des enfants, mais Moscou ne semble pas faire grand-chose pour aider à réunir les enfants qui sont toujours bloqués.

Les forces russes qui contrôlaient le village avaient dit aux parents que le camp d’été de Medvezhonok serait une pause idyllique pour les enfants, loin des bombardements et des tirs de roquettes qui secouaient par intermittence le village compte tenu de son emplacement près de la frontière.

Natalia a récupéré chez elle un exemplaire d’un journal russe contenant un article sur le voyage et une photographie d’un certain nombre d’enfants, dont Karina, partant pour le camp.

“Nous leur avons fait confiance”, a déclaré la mère.

Elle a dit que Karina avait passé une semaine à débattre de l’opportunité d’y aller car elle n’avait pas voulu quitter sa mère. Mais à la fin, elle a décidé d’y assister car trois autres amis s’étaient inscrits.

Rappelant la dernière conversation, la mère a dit qu’elle avait dit à Karina: “‘Chérie, ne t’inquiète pas, tout ira bien.’ Elle pleurait dans le bus. Moi aussi. Puis elle est partie.”

Les habitants du village ont déclaré que les onze autres groupes de parents qui avaient envoyé des fils et des filles au camp avaient décidé de partir avec les Russes lorsqu’ils se sont retirés.

Natalia a déclaré qu’elle se rendrait également volontiers en Russie pour récupérer sa fille, mais seulement si elle avait la garantie que les deux seraient autorisés à rentrer chez eux.

“Je prendrai n’importe quelle chance, n’importe quelle piste, s’il y en a une qui pourrait m’aider”, a-t-elle déclaré. Elle passe son temps à essayer d’obtenir des informations auprès des autorités ukrainiennes.

Image:

Tetiana Hlahola dit qu’elle demande à tout le monde de “ramener notre enfant”



Tetiana fait de même. Elle a dit qu’elle n’avait pas les moyens de se rendre en Russie et qu’elle n’avait pas de passeport.

“Je pensais qu’ils [the Russians] déporterait Polina et la renverrait chez elle. Pourquoi ont-ils besoin des enfants des autres ?”, a-t-elle demandé.

Elle a dit qu’elle espérait que la Russie ne gardait pas délibérément sa fille.

“Nous ne pensons pas qu’ils pourraient être” si cruels, a-t-elle déclaré.

Image:

La Russie a mis fin à son occupation de Kozacha Lopan



Tetiana a offert un message directement à sa petite fille, disant : « Polina, ma fille, si tu me vois, s’il te plaît, ne t’inquiète pas, ne sois pas nerveuse. Père et mère te ramèneront à la maison.

“Soyez un combattant. Vous savez ce que ces mots signifient…. Nous vous ramènerons. Je le promets. Ne vous inquiétez pas. Nous vous aimons tellement.”

Natalia avait également un message pour sa fille, disant: “Ma fille, je te ramènerai à coup sûr. Ne t’inquiète pas. Nous sommes en sécurité. Je t’aime et je te ramènerai certainement et je ne te laisserai jamais partir. Je Je suis désolé que vous ayez dû attendre si longtemps.”