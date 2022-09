Les mères ukrainiennes élèvent seules leurs enfants pendant que les maris combattent pendant la guerre

Tamara Bivalina nourrit son fils, Artem, sur le sol du refuge pour femmes de Lviv, en Ukraine, où elles ont passé l’été après avoir fui l’est. (Heidi Levine pour le Washington Post)

KHARKIV, Ukraine – Yuliia Sirenko a passé l’été seule dans son appartement de la ville bombardée de Kharkiv, le cœur serré dans deux sens. Septembre approchait et elle avait une décision à prendre : rester pour continuer à soutenir son mari, Yurii, alors qu’il combattait les troupes russes à l’est. Ou allez vers l’ouest, rejoignant la jeune fille qu’elle avait emmenée en lieu sûr plusieurs mois plus tôt.

Des millions de femmes avec enfants ont été confrontées à des scénarios tout aussi déchirants depuis l’invasion de la Russie. Beaucoup ont quitté le pays, devenant des réfugiés avec tous les immenses défis que cela implique. Pourtant, pour ceux qui sont restés en Ukraine alors que leurs maris ou partenaires se battaient, il existe des luttes et des dangers distincts.

Certaines mères se sont lancées dans le bénévolat et la collecte de fonds pour les unités de leurs proches. D’autres sont accaparés par les soins aux enfants, les soucis financiers et les attentes de la famille.

“C’est très difficile, car quand tout le monde est dispersé en Ukraine, je dois être ici et là”, a déclaré Sirenko, 28 ans, début août, assis dans l’appartement étrangement calme de la famille, où la chambre d’un enfant de 6 ans était encore remplie. avec des jouets. Leur bâtiment avait échappé aux bombardements aveugles de la Russie, mais la plupart des voisins avaient fui et n’étaient pas encore revenus. “Vous vivez un jour à la fois.”

Après plus de six mois de combats, les services et réseaux sociaux qui aidaient autrefois à soutenir le pays d’avant-guerre de plus de 40 millions d’habitants se sont largement effondrés. Les ONG tentent de loger et d’aider les mères nouvellement célibataires, déplacées et veuves. Leurs besoins sont immenses. Et la rentrée scolaire en septembre n’a apporté que peu de répit : un peu plus de la moitié des écoles ont rouvert pour l’apprentissage en personne.

«Ils se sentent coupables. Elles estiment qu’elles ne peuvent pas se plaindre », a déclaré Kateryna Cherepkha, présidente de La Strada Ukraine, une organisation de femmes basée à Kyiv.

Iryna Arziaieva, 42 ans, et ses deux enfants vivent désormais de plats à emporter – ce que son mari, un passionné d’aliments naturels, n’aurait jamais permis. Mais il est parti depuis mars.

L’ingénieur devenu commandant de peloton a été envoyé à l’est de la capitale. À son point le plus bas avant le départ d’Oleksandr, Arziaieva a crié silencieusement dans une serviette enroulée, se promettant que la famille échapperait à ce cauchemar.

“Je pensais que ce serait difficile pour moi de rester ici”, a-t-elle déclaré. Mais après le départ de son mari, elle a réalisé que l’alternative serait pire. Alors elle, Mariia, 13 ans, et Illia, 15 ans, sont restées dans leur petit appartement de la banlieue de Kyiv, à Vyshneve. “J’ai senti qu’il avait besoin de soutien – quand nous sommes ici, quand nous sommes toujours en contact, quand nous pouvons faire quelque chose pour l’Ukraine”, a-t-elle expliqué.

Ce quelque chose a cousu et vendu des drapeaux ukrainiens à l’aide d’une machine envoyée par un inconnu sur Facebook. Grâce à de si petits projets et à des dons en ligne, elle dit avoir levé 15 000 euros, assez pour acheter au peloton d’Oleksandr un drone de Lituanie. Sa chambre est encore remplie de bobines de fil et de tissu bleu et jaune. Elle et les enfants ont passé l’été avec d’autres bénévoles à coudre des filets de camouflage et des couvertures pour les soldats en campagne.

Le trio a également fait du bénévolat sur des sites de dons éphémères pour les Ukrainiens déplacés ou n’ayant plus de maison. Dans un entrepôt, Arziaieva et Mariia ont trié les vêtements alors que les destinataires – des expressions creuses signalant leurs difficultés – ont commencé à s’aligner. Une sirène de raid aérien a hurlé. Personne ne s’est dirigé vers un abri, mais les volontaires ont cessé de trier jusqu’à ce qu’ils soient sûrs qu’il n’y avait pas de coups à proximité.

Pendant l’accalmie, Arziaieva a décrit la disparition de son mari “chaque fois que j’ai du temps libre… quand je vois ses affaires, quand je vais me coucher toute seule”. Elle a commencé à déchirer. Sa fille est allée faire un câlin.

D’autres mères, comme Tamara Bivalina, 31 ans, ont décidé qu’elles ne pouvaient pas se sentir en sécurité même loin des combats.

de Bivalina enfant est née par césarienne début mars et le lendemain, des bombardements russes ont frappé près de l’hôpital de sa ville natale de Dnipro. Son mari, Maxim, était avec Artem et l’a emmené au refuge. Mais, comme Bivalina l’a raconté cet été, elle était seule et a dû se traîner là-bas depuis la salle de réveil, laissant derrière elle une traînée de sang.

Elle et Maxim savaient depuis le début de la guerre qu’il verrait le combat; en 2016, il avait combattu les forces séparatistes pro-russes dans la région orientale du Donbass. Pourtant, après son déploiement en mai, la nouvelle mère s’est sentie effrayée et dépassée. Elle avait peu de lait maternel, ce qu’elle attribuait au stress, et la peur de perdre l’accès au lait maternisé a commencé à la ronger. Après une autre attaque à la roquette russe à la mi-juillet, cette fois près de la maison familiale, elle a paniqué : et si elle et le bébé devaient vivre sous terre et qu’il avait faim ?

Elle a décidé de se diriger vers l’ouest. Une amie m’a recommandé un refuge pour mères à Lviv, presque à la frontière polonaise. Il l’a accueillie avec “un cœur ouvert”, a-t-elle déclaré – et des sédatifs pour qu’elle puisse dormir profondément pour la première fois depuis des mois, bien que sur un matelas dans une salle de groupe.

“J’ai peur que cela dure longtemps”, a déclaré Bivalina fin juillet, Artem glissant un porte-bébé noir sur sa poitrine. Elle craignait pour son mari, pour ses amis, « pour tout le monde », a-t-elle ajouté. À la mi-août, cette peur n’était pas moins dévorante. Elle est partie vivre avec des amis en Pologne, sans savoir ce qui allait suivre.

La famille de Sirenko fait partie des déplacés décidés à rester.

La famille a fui sa maison pour la première fois une semaine après l’invasion russe. Tout le monde sauf Yurii – qui, comme les autres hommes de son âge, n’avait pas le droit de quitter le pays – s’est ensuite rendu à Berlin. Personne n’y était heureux. Ils sont retournés en Ukraine. La petite-fille et la grand-mère se sont installées à Lviv – dans un petit appartement avec un lit simple, le meilleur qu’elles aient pu trouver – tandis que Sirenko est retourné à l’appartement de Kharkiv. Là, à à peine 25 miles de la frontière russe, elle a passé ses journées à collecter des fonds pour l’unité de son mari et à leur acheter tout, des chargeurs et des cordons aux caméras thermiques et aux jeeps.

Lorsqu’elle appelait Vasylyna, la fille autrefois insouciante pleurait souvent. Elle a essayé de mettre de côté la douleur, exacerbée lorsque sa mère pro-russe l’a bombardée de messages qualifiant Sirenko de mauvais parent.

Début septembre, elle ne supportait plus la maladie de Vasylyna les larmes plus longtemps. Elle a fait ses valises et s’est rendue à Lviv pour pouvoir être avec sa fille juste avant de commencer la première année.

Sirenko espère toujours qu’ils retourneront à Kharkiv et dans la chambre de la petite fille pleine de jouets – pour attendre le retour de Yurii.

“Dès qu’il deviendra clair que la ville ne sera plus bombardée”, a-t-elle déclaré, “nous reviendrons”.

Maria Avdeeva à Kharkiv; Kostiantyn Khudov à Kyiv et Vyshneve, Ukraine ; et Serhii Korolchuk à Lviv ont contribué à ce rapport.