Les mères qui travaillent sont payées 58 cents pour chaque dollar que gagnent les pères

Cette année, la Journée de l’égalité salariale des mamans atterrit le 8 septembre, ce qui signifie jusqu’où les mamans doivent travailler pour rattraper ce que les papas ont gagné l’année dernière seulement. En moyenne, les mères qui travaillent à temps plein ne gagnent que 74 cents pour chaque dollar versé à un père aux États-Unis, les rapports du Centre national du droit des femmes – et l’écart de rémunération est encore pire pour de nombreuses mères de couleur. Les mères noires, amérindiennes et latines gagnent respectivement 52 cents, 49 cents et 47 cents pour chaque dollar versé aux pères blancs. Les mères blanches non hispaniques étaient payées 71 cents, tandis que les mères américaines d’origine asiatique recevaient 90 cents pour chaque dollar. La paternité a augmenté les revenus des hommes, car les pères travaillant à temps plein gagnaient 65 000 $ en 2020, contre 56 000 $ pour l’ensemble des hommes. Mais les femmes voient une augmentation beaucoup plus faible de leurs revenus en tant que parents : les mères travaillant à temps plein gagnaient environ 48 000 $ en 2020, contre 45 000 $ pour l’ensemble des femmes, rapporte la NWLC. Ces chiffres, cependant, ne reflètent pas l’impact dévastateur de la pandémie de Covid-19 sur l’avancement des mères sur le marché du travail, car de nombreuses femmes ont perdu leur emploi en raison de la crise de santé publique ou ont été contraintes à des postes à temps partiel alors que les écoles s’éloignaient. et les options de garde d’enfants ont diminué. La disparition d’un si grand nombre d’emplois à temps partiel peu rémunérés a entraîné une augmentation du revenu médian de toutes les femmes travaillant à temps plein en 2020, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles auprès du Bureau du recensement des États-Unis. Mais lorsque l’on compare toutes les mères et tous les pères qui ont travaillé en 2020, quel que soit le nombre d’heures travaillées, la mère moyenne ne gagnait que 58 cents pour chaque dollar gagné par un père blanc non hispanique, rapporte la NWLC. Au fil du temps, l’écart s’élève à 17 000 $ en salaire perdu pour les mères travaillant à temps plein chaque année – un montant important qui pourrait couvrir 12 mois d’épicerie et de garde d’enfants pour une famille.

Qu’est-ce qui explique l’écart salarial

Être mère reste un “prédicteur encore plus grand” de la discrimination salariale aux États-Unis que d’être une femme, explique Kristin Rowe-Finkbeiner, directrice exécutive et PDG de l’organisation de protection sociale MomsRising. CNBC Faites-le. “C’est scandaleux”, dit-elle. Les mères qui travaillent sont souvent confrontées à la “pénalité de la maternité”, souligne-t-elle, un phénomène bien documenté qui fait que les mères sont moins payées, voient moins d’opportunités de promotion, entre autres conséquences néfastes dues aux attitudes sexistes et aux normes culturelles conflictuelles. Les mères reçoivent massivement des salaires de départ inférieurs à ceux des femmes et des pères sans enfant, selon des recherches antérieures de L’Université de Cornell et Collège Harvard a montré, tandis que l’inverse est vrai pour les pères, qui se voient offrir un salaire de départ nettement plus élevé que les hommes sans enfant. “Une grande partie de l’écart salarial auquel les mères sont confrontées est motivée par une profonde discrimination basée sur le travail non rémunéré de la prestation de soins”, déclare Rowe-Finkbeiner. “Aux États-Unis, nous n’accordons aucun crédit au travail non rémunéré de la prestation de soins, qui devrait également être considéré comme un travail, et qui est si profondément ignoré qu’il se répercute également sur la main-d’œuvre rémunérée, et le travail rémunéré des mères y est actualisé, aussi.”

Comment la pandémie de Covid-19 pourrait creuser l’écart