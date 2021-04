Lorsque Bailey Cannon Dean a commencé un nouvel emploi il y a deux mois, elle allaitait toujours son petit garçon, River.

«Mon travail me soutient», déclare Cannon Dean, 39 ans, qui est OB-GYN à Reno Nevada. Elle est capable de pomper le lait dans son bureau, et son employeur lui a donné un réfrigérateur où elle peut le stocker et lui a offert une salle d’examen où elle peut avoir un peu d’intimité. «Mais c’est toujours difficile, juste du point de vue logistique. »

Une fois, quand elle a dû pomper pendant qu’un patient était en travail, le seul espace privé dans lequel elle pouvait se retirer était un vestiaire. « Je me suis juste assise là (et) j’ai verrouillé la porte », a-t-elle déclaré, ajoutant que lorsqu’elle avait envisagé de pomper tout en étant de retour au travail, « je n’avais aucune idée à quel point cela allait être difficile. »

Les obstacles auxquels sont confrontées les mères qui travaillent pour fournir du lait maternel à leurs bébés ont fait la une des journaux lors du récent tournoi de la NCAA lorsque l’entraîneur de basket-ball féminin de l’Université de l’Arizona, Adia Barnes, a dû pomper le lait à la mi-temps et que d’autres mères allaitantes ont dû choisir entre amener leurs enfants au COVID-19 concurrence restreinte, ou en prenant des membres de leur personnel.

« Ils doivent réchauffer la bouteille avec les blocs chauffants qui sont ici sur la touche », a déclaré Holly Rowe, journaliste d’ESPN, parlant des multiples responsabilités de Barnes pendant les matchs. « Normalisons les mères qui travaillent et tout ce qu’elles ont à faire pour que tout se produise. »

Pompage pendant la journée de travail est un dilemme pour des millions de femmes. Et c’est une préoccupation croissante pour certaines mères alors que la pandémie diminue et que celles qui ont pu faire leur travail à domicile se préparent à retourner au travail.

«Nous avons déjà entendu de nombreux parents qui s’inquiètent de ce à quoi cela ressemblerait de retourner au travail», déclare Tina Sherman, directrice de campagne principale axée sur la justice maternelle pour Moms Rising, un groupe dédié aux problèmes affectant les mères et les familles.

Les défis liés à la fourniture de lait maternel à leurs bébés peuvent constituer un autre point de pression pour les femmes qui tentent de retrouver leur équilibre professionnel après avoir été exclues de manière disproportionnée du marché du travail pendant la pandémie.

Certains qui sont déjà retournés à leur travail ont connu un «refoulement» sur le pompagedes employeurs «en raison des préoccupations concernant le COVID et la transmission», dit Sherman. «Il y aura une myriade de problèmes que nous devrons résoudre avec les femmes forcées de quitter leur lieu de travail, et ce sera certainement l’un d’entre eux. »

La loi protège certains mais pas tous

Une loi fédérale de 2010 exige que la plupart des travailleuses gagnant un salaire horaire disposent d’un temps de pause raisonnable ainsi que d’un espace privé autre qu’une salle de bain pour pomper le lait maternel jusqu’à un an après l’accouchement. Cette exigence s’applique également à certains salariés.

Mais environ 60% des mères qui travaillent n’ont pas d’endroit privé pour pomper au travail ni suffisamment de temps pour le faire, dit Sherman.

«Beaucoup de nos membres ont partagé qu’ils pompaient dans une salle de bain d’avion ou dans des voitures garées ou dans… des cabines sans intimité», dit Sherman, ajoutant que beaucoup de ces mamans utilisent des endroits loin d’être idéaux parce que la loi n’est pas. t assez cher.

Environ 9 nouvelles mères sur 10 qui retournent à leur travail ont l’intention de continuer à nourrir leur bébé avec du lait maternel, selon une enquête menée au milieu de la pandémie par New Moms ‘Healthy Returns, une initiative qui fournit un soutien aux nouvelles mères sur le lieu de travail.

Mais près de la moitié n’étaient pas certains ou étaient peu convaincus que les zones de pompage seraient suffisamment propres, selon le sondage effectué en mai et juin. Et 1 sur 3 a déclaré avoir l’intention de dire à son employeur ce dont il a besoin pour pouvoir pomper dans un environnement sûr, y compris des zones désignées et des produits de nettoyage.

La culture doit changer

Même lorsque leurs employeurs sont compréhensifs, les mères aux prises avec une culture plus large qui n’a toujours pas pris en compte leurs besoins en tant que travailleuses peuvent faire en sorte que certaines se sentent gênées.

Lindsay Craig, 36 ans, allaitement équilibré avec des réunions virtuelles tout en travaillant à domicile pendant la pandémie.

«On s’attend à ce que nous soyons devant la caméra lorsque nous avons des réunions Zoom, mais mon patron ne l’exige pas à chaque fois», déclare Craig, qui s’occupe du développement commercial et du marketing pour un cabinet d’avocats et vit à Bethesda, dans le Maryland. «Il m’est arrivé de nombreuses fois que j’allaitais ou que j’allaitais avec des appels Zoom et je suis juste en mode silencieux et j’ai éteint mon appareil photo. »

Après s’être engagée à allaiter son fils Logan jusqu’à son premier anniversaire, travailler à distance signifiait ne pas avoir à se soucier des vêtements appropriés au bureau qui faciliteraient le pompage, « et toutes les autres choses qui entrent en jeu lorsque vous êtes une mère qui allaite », Dit Craig.« Donc pour moi, ça a été une bénédiction déguisée de travailler à domicile. »

Maintenant que Logan est sur le point d’avoir un an, Craig n’aura probablement pas besoin de pomper à son retour au bureau. Mais si elle le faisait, son employeur offre de nombreuses ressources, y compris une salle de lactation, un espace privé à chaque étage où les mamans peuvent pomper et un service que les mères allaitantes peuvent utiliser pour envoyer du lait à la maison lorsqu’elles voyagent pour affaires.

Pourtant, Craig pense qu’elle se sentirait un peu gênée si elle devait quitter une réunion pour aller pomper. «Je pense que les gens comprendraient», dit-elle, «mais moi personnellement, je me sentirais mal à l’aise parce que c’est une chose privée que je ne devrais pas avoir à partager».

Il y a de nombreux défis à relever, explique Cannon Dean, y compris ne pas être si distrait par les tâches de travail que vous oubliez de pomper.

«Je ne pense pas que vous le sachiez tant que vous n’avez pas passé en revue», dit-elle. Mais c’est une sorte de maternité en général. »

Une nouvelle législation pourrait faciliter la tâche des nouvelles mamans

Le Providing Urgent Maternal Protections for Nursing Mothers Act (PUMP) a été introduit à la Chambre des États-Unis l’année dernière par la représentante Carolyn Maloney, DN.Y.) et au Sénat américain par le sénateur Jeff Merkley, (D-Ore.), Sen Lisa Murkowski, (R-Alaska), le sénateur Tammy Duckworth, (D-Ill.) Et le sénateur Corey Booker, (DN.J.).

S’il est adopté, le projet de loi étendrait la disposition fédérale exigeant suffisamment de temps et d’espace pour pomper le lait maternel à 9 millions de travailleurs supplémentaires. Cela permettrait également aux employés de responsabiliser leur entreprise s’ils ne respectent pas la loi.

Mais d’autres mesures sont nécessaires pour soutenir les nouveaux parents, disent les défenseurs. Actuellement, 1 mère sur 4 retourne au travail dans les 10 jours suivant la naissance, mais les mères pourraient être en mesure de passer plus de temps avec leurs nouveau-nés si le Congrès américain adopte une loi établissant un congé familial payé, dit Sherman.

Et parmi les mères qui travaillent, 4 sur 5 disent que les entreprises pourraient faire plus pour aider les employés qui allaitent, a déclaré Melissa Gonzales, vice-présidente exécutive pour les Amériques du fabricant de tire-lait Medela, qui a contribué au lancement de l’initiative New Moms ‘Healthy Returns. Les ressources pour aider les nouvelles mères à pomper lors de voyages d’affaires ainsi que des horaires de travail plus flexibles sont importantes.

« Chaque mère doit avoir le temps de se remettre de la naissance, de créer des liens avec son bébé et de commencer à allaiter sans faire face à une perte de salaire ou à un autre préjudice financier », a déclaré Gonzales dans un e-mail.

Les changements doivent aller au-delà de la législation. «Normaliser l’allaitement maternel, normaliser la maternité … et à quoi cela ressemble dans un environnement de travail est si critique», dit Sherman. «Un parent peut avoir besoin de sortir pour pomper ou pour allaiter. Les lois doivent être là, mais en même temps, il (doit y avoir) un changement de culture. »