Les mères porteuses courent un risque plus élevé de complications liées à la grossesse, selon une étude | Maternité de substitution

Les femmes qui agissent comme mères porteuses semblent avoir un risque plus élevé de complications de santé que celles qui portent leur propre bébé, selon les chercheurs.

Le recours aux mères porteuses, ou « porteuses gestationnelles », a connu un essor considérable ces dernières années, chiffres pour l’Angleterre et le Pays de Galles révélant que le nombre d’ordonnances parentales, qui transfèrent la filiation légale de la mère porteuse, est passé de 117 en 2011 à 413 en 2020.

Une étude basée sur des données canadiennes suggère que les mères porteuses sont plus susceptibles de souffrir de complications, notamment d’hémorragie post-partum grave et de prééclampsie grave, que les femmes qui ont conçu naturellement ou par FIV. Les bébés issus de mères porteuses sont plus susceptibles de naître prématurément, mais ils ne sont pas plus susceptibles de souffrir de complications néonatales graves.

Les experts affirment que les résultats soulignent la nécessité d’améliorer les soins prénatals pour les mères porteuses et de créer des critères et des réglementations strictes pour les femmes qui souhaitent assumer un tel rôle.

La Dre Maria Velez, première auteure de l’étude, de l’Université McGill au Canada, a déclaré qu’il était important de conseiller les futurs parents et les mères porteuses sur les complications potentielles.

« Ces complications sont importantes pour [gestational carriers]”, a-t-elle déclaré. « Mais ils ont également un impact sur les futurs parents, [and] pour le médecin qui s’occupe de ce patient.

Écrire dans le journal Annales de médecine interneVelez et ses collègues rapportent comment ils ont utilisé la base de données Better Outcomes Registry & Network (Born) pour explorer l’occurrence de complications parmi 863 017 naissances uniques en Ontario qui ont eu lieu de 2012 à 2021.

Parmi ces naissances, l’équipe rapporte que 806 étaient des bébés nés de mères porteuses – impliquant généralement la réception d’un embryon des futurs parents – 846 124 étaient le résultat d’une conception non assistée et 16 087 impliquaient une FIV.

L’équipe a constaté que le taux de complications graves en matière de santé maternelle était de 7,8 % pour les mères porteuses, de 2,3 % dans le groupe de conception non assistée et de 4,3 % pour les grossesses impliquant une FIV.

Bien que les chercheurs aient constaté que les mères porteuses étaient plus susceptibles de présenter certaines caractéristiques, notamment avoir déjà accouché, vivre dans une zone à faible revenu, être obèses et avoir une pression artérielle élevée, ces facteurs ne semblent pas expliquer entièrement les résultats.

En effet, après avoir pris en compte des facteurs tels que l’âge, le niveau de revenu, le nombre de naissances antérieures, l’obésité, le tabagisme et l’hypertension artérielle, L’équipe a constaté que le risque d’hémorragie post-partum grave était 2,9 fois plus élevé chez les mères porteuses que chez les femmes qui étaient tombées enceintes sans assistance, tandis que le risque d’accoucher avant 37 semaines était 1,79 fois plus élevé. Ces risques étaient également plus élevés, quoique dans une moindre mesure, chez les mères porteuses que chez les femmes qui avaient subi une FIV.

« Il se pourrait qu’il existe d’autres mécanismes, y compris peut-être un mécanisme immunologique, qui pourraient être impliqués dans ce risque plus élevé. [for gestational carriers] », a déclaré Velez.

Jackie Leach Scully, professeur de bioéthique à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, qui n’a pas participé à l’étude, a noté que la recherche avait des limites, notamment qu’elle n’incluait qu’un petit groupe de mères porteuses et que ces femmes pouvaient avoir eu des bébés en bonne santé auparavant sans aucun problème de santé pendant la grossesse.

« Néanmoins, ce que cet article souligne, c’est que nous savons en réalité relativement peu de choses sur les risques particuliers de préjudice pour la femme qui agit comme mère porteuse, ou pour le bébé, dans le cadre d’une maternité de substitution », a-t-elle déclaré, ajoutant que même si une mère porteuse devrait idéalement être en bonne santé et présenter un faible risque de complications, ce n’était pas toujours le cas dans la pratique.

« Cela soulève certaines questions éthiques, tout d’abord sur l’exploitation potentielle des femmes qui agissent en tant que mères porteuses et qui supportent de fait les risques de grossesse au nom de quelqu’un d’autre », a-t-elle déclaré.

« Deuxièmement, la rareté des données précises sur les risques et les conséquences des grossesses par substitution doit nous amener à nous demander dans quelle mesure la santé des femmes est prise au sérieux, par opposition à la santé du fœtus ou du bébé. La négligence de la santé des femmes dans l’histoire de la médecine est bien connue et peut être exacerbée dans le cas de la maternité de substitution, où le rôle de la mère porteuse est socialement occulté. »