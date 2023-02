Les mères orques de la Colombie-Britannique paient un prix plus élevé pour donner naissance à des garçons qu’à des filles: étude

Les chercheurs sur les baleines disent qu’ils savent depuis un certain temps que les orques mâles exigent plus d’attention de leur mère que les femelles, mais ils n’ont appris que récemment l’impact de ce besoin supplémentaire sur la reproduction.

Dans une étude de 40 mères d’épaulards résidentes du sud publiée mercredi 8 février, le Center for Whale Research a découvert que lorsque les mères donnaient naissance à un fils plutôt qu’à une fille, leur succès annuel en matière de procréation était réduit de moitié.

Les chercheurs de l’étude pensent que cela s’explique en partie par le fait que, même si les mères orques arrêtent de nourrir leurs filles une fois qu’elles ont atteint l’âge de procréer, elles continuent de subvenir aux besoins de leurs fils jusqu’à l’âge adulte. Plus il y a de fils, moins il y a de nourriture disponible pour les mamans, selon la théorie.

“Le succès reproducteur des femelles dans cette population dépend fortement de la disponibilité des proies et de l’état nutritionnel des femelles, et donc les réductions de l’apport alimentaire dues au partage des proies sont susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur le succès reproducteur des femelles”, indique l’étude.

Les mères orques choisissent également d’investir plus d’énergie dans leurs fils que dans leurs filles.

“L’avantage évolutif d’aider leur progéniture mâle à survivre jusqu’à la maturité est que les fils s’accoupleront, transmettant leurs gènes aux générations futures”, a déclaré l’auteur principal, le Dr Michael Weiss, dans un communiqué de presse.

C’est une stratégie qui, selon les chercheurs, pourrait faire plus de mal que de bien, cependant, pour les baleines résidentes du sud à mesure que leur nombre diminue.

“Une stratégie consistant à réduire la reproduction des femelles pour augmenter la longévité de la progéniture mâle ne fonctionne que si un nombre suffisant de veaux femelles naissent, survivent et se reproduisent”, a déclaré Weiss.

Il reste 73 orques dans la population, qui a eu du mal à se remettre des captures du parc marin dans les années 1960 et 1970. Depuis lors, la population en voie de disparition a lutté contre le déclin des sources de nourriture, le bruit des bateaux, la pollution et l’acidification et le réchauffement des océans.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

OrcaÉpaulards résidents du sud