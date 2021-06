Ils en ont assez de l’air impur et insistent sur le fait qu’il est grand temps que des efforts soient faits sur le pied de guerre pour lutter contre la pollution de l’air. Réalisant que le changement n’est possible que grâce à la volonté individuelle et collective du peuple en général, c’est en juillet dernier que cinq dames — Sherebanu Frosh (Gurugram), Anuja Bali (Pune), Nina Subramaniam (Chennai), Midhili Ravikumar (Kochi) et Bhavreen Kandhari (Delhi) a commencé à donner forme au collectif ‘Warrior Moms’ en juillet et a officialisé sa présence le 7 septembre 2020.

« Depuis lors, nous avons été occupés par des campagnes comme #DhoomDhamakaWithoutPatakha qui prônent un Diwali sans fumée et partagent des détails sur les réseaux sociaux sur la façon de se plaindre de l’éclatement de crackers. Il y a eu d’autres campagnes sur la pollution de l’air intérieur avec une série d’apports créatifs, pour nos poignées de médias sociaux », a déclaré Bhavreen Kandhari, l’un des membres de l’équipe principale à IANS.

À partir de cinq membres de l’équipe de base et d’environ 30 mères, ils ont maintenant plus de 1000 membres à travers l’Inde, et augmentent chaque jour. « Warrior Moms », avec le cri de guerre de ralliement « Assez, c’est assez » a également collaboré avec des parents pour l’avenir mondial et soutenu leurs campagnes, et se connecte désormais également avec des mères de l’extérieur de l’Inde pour la cause de l’air pur.

«Nous avons partagé des mises à jour compréhensibles de l’ordonnance du tribunal concernant la victime de la pollution atmosphérique à Londres, Ella Adoo-Kissi-Debrah, et nous travaillons sur la sensibilisation à l’inefficacité des Smog Towers. Nous allons bientôt partager des études et des rapports de Delhi », déclare Kandhari.

Outre la campagne en cours sur ‘Chulha’ et œuvrant pour aider les autres femmes soumises à la pollution intérieure, Kandhari dit qu’elles sont également actives sur des questions telles que la mise en œuvre des normes des centrales thermiques, le cyclisme sûr pour tous, la cuisine propre pour tous, les solutions pour les émissions des véhicules et la poussière de construction, la mise en œuvre de la gestion des déchets par des lois, qui sont toutes planifiées depuis le plaidoyer jusqu’à l’action directe jusqu’au cours juridique s’il n’est pas mis en œuvre.

Avec de nombreux médecins, scientifiques, chercheurs et experts en tant que membres, Kandhari de ‘eWarrior Moms’ qui travaille en étroite collaboration avec Lung Care Foundation & Doctors For Clean Air, dit que l’air pur est leur objectif – un IQA de 60 et moins est ce qu’ils travaillent envers.

« Plusieurs excellentes lois sont en place. Malheureusement, la mise en œuvre est le problème. Nous apprenons puis partageons ces lois. Par la suite, déposer des plaintes auprès des autorités compétentes afin qu’elles prennent des mesures. Cette année sera donc une année de plaidoyer fort et d’autonomisation des mamans. »

Souriant que si notre démocratie fonctionnait parfaitement et si la santé des citoyens était une priorité absolue, il n’y aurait pas besoin de groupes d’action comme le leur, dit-elle : « Avec le soutien des médias et d’autres groupes d’action, nous avons pu rayer la surface d’un problème profondément enraciné. Cependant, les autorités ont adopté une position plutôt laxiste vis-à-vis de cette question urgente. Par exemple, le nombre de cas d’enfants qui ont désormais besoin d’un nébuliseur pour respirer correctement a considérablement augmenté à Delhi et dans les régions avoisinantes.

La commission de l’air qui a été formée, dissoute et reconstituée n’a pas été pertinente à la situation grave dans laquelle nous nous trouvons. Il est donc primordial d’avoir plus de voix et d’initiatives pour faire pression sur les autorités pour qu’elles fassent ce qu’il faut – épargner nos poumons, et le santé de nos enfants. »

Alors que la conversation s’oriente vers la pandémie, elle souligne que bien que pendant les fermetures, la pollution de l’air diminue considérablement, mais la situation s’aggrave dès que le déverrouillage se produit.

«Alors que pendant la pandémie, il est devenu difficile de travailler sur le terrain, comme tout le monde, nous sommes passés à un support numérique. Grâce à Zoom et à d’autres plateformes, nous avons pu rencontrer un très grand nombre de personnes – bien sûr, la magie du contact physique manque à l’un d’eux. »

Soulignant qu’il est grand temps que les pouvoirs commencent à adopter une approche à long terme envers l’environnement, Kandhari estime qu’à moins que les enfants ne soient sensibilisés aux questions d’environnement dès le début, la bataille ne peut être gagnée.

«Les écoles font un excellent travail, mais le fait est que lorsque les enfants deviennent des adultes et assument des rôles plus importants, malheureusement, l’environnement passe au second plan pour la plupart. C’est ce qui doit changer », dit-elle.

En fait, l’atelier indien Sesame a interrogé près de 9 500 enfants dans 28 localités de 9 districts de Delhi, sur leur point de vue sur l’environnement de la ville en 2021. Ils ont découvert que 37% des enfants voulaient avoir accès à de l’eau potable à moins de 500 mètres de leur domicile, 25 pour cent ont encouragé l’utilisation du vélo et 19 pour cent ont demandé l’interdiction des feux d’artifice.

Travaillant également avec la Khoj International Artists Association basée à New-Delhi sur un projet artistique en cours, le membre principal de l’équipe estime que les médias sociaux ont joué un rôle déterminant dans leur parcours pour informer les gens de l’état de la pollution de l’air et des choses qu’ils peuvent faire, ainsi que poussant les autorités à prendre des mesures strictes.

« Qu’il s’agisse de se connecter les uns aux autres ou de se plaindre aux autorités, cela n’a été possible que grâce aux médias sociaux, surtout en ces temps sombres de pandémie. »

