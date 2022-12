Les mères et les médecins craignent les conséquences de la fermeture obstétricale de Gander

Chelsey Earle ne se souvient pas de grand-chose. À cause d’une douleur aveuglante, elle se souvient avoir dit à son partenaire, Tyler Wicks, de ralentir au cas où ils heurteraient un orignal. Elle se souvient que le médecin des urgences lui avait dit qu’il n’avait pas donné naissance à un bébé depuis longtemps. Elle se souvient du trajet en ambulance vers un autre hôpital, où son fils est finalement né.

Grayson Wicks est né fin août après un travail chaotique qui, selon Earle, met en évidence la lutte que certaines familles ont dû affronter à la suite d’une fermeture obstétricale à Gander. Elle rejoint un chœur croissant de voix – y compris le personnel de l’hôpital – qui plaident pour la réouverture de l’unité, malgré une recommandation de la fermer définitivement.

“Après avoir tellement souffert et ne pas avoir pris de médicaments ou quoi que ce soit, et l’inquiétude de savoir si quelque chose devait arriver avec moi ou lui … tellement de choses me traversaient l’esprit”, a déclaré Earle depuis sa maison à Badger’s Quay, à New-Wes-Valley sur la côte nord-est de Terre-Neuve.

Avant son accouchement, Earle a eu un faux travail. Avec Wicks au volant, le couple a parcouru 2 heures et demie de route entre leur domicile et l’hôpital de Grand Falls-Windsor. Ils sont passés devant un hôpital en chemin à Gander parce que l’unité d’obstétrique était fermée.

Après une semaine à Grand Falls-Windsor, le couple a décidé de rentrer chez lui. Cette nuit-là, le travail d’Earle a commencé et cette fois, elle n’a pas pu se rendre à Grand Falls-Windsor.

Wicks a déclaré qu’ils avaient viré à l’hôpital de Gander et qu’on leur avait dit qu’Earle était trop loin pour obtenir une péridurale.

“Alors ils préparaient tout pour livrer, ils pensaient que c’était le moment”, a déclaré Wicks. “C’est là que tout est allé dans la merde.”

Earle a donné naissance à Grayson, son troisième enfant, au centre de santé régional du centre de Terre-Neuve. (Soumis par Chelsey Earle)

Wicks a déclaré qu’on leur avait dit que l’hôpital de Gander n’avait pas les outils dont ils avaient besoin au cas où quelque chose se passerait mal lors de l’accouchement. Alors ils ont précipité Earle dans une ambulance à une heure de Grand Falls-Windsor. Le bébé est né peu de temps après.

“Si cela vaut vraiment la peine qu’ils mettent la vie des gens en danger pour le fermer, je suppose que c’est ce qu’ils doivent faire”, a déclaré Wicks. “Mais je pense que la plupart des gens préféreraient ne pas le faire.”

Pénurie de personnel

Pendant des années, Central Health a eu du mal à recruter et à conserver du personnel pour garder l’unité d’obstétrique de Gander ouverte sans déviations. Les femmes enceintes ont été invitées à se rendre à Grand Falls-Windsor pour des étirements en 2013, 2016, 2017 et 2018.

Une recommandation de l’Accord sur la santé – un document gouvernemental décrivant un plan directeur pour la refonte de la prestation des soins de santé dans la province – suggère que le détournement vers Grand Falls-Windsor devrait être permanent, avec une unité d’obstétrique pour plus de 90 000 personnes réparties sur une large bande géographique s’étendant sur des centaines de kilomètres.

Une décision devrait être prise sur l’avenir de l’unité au printemps, lorsque le nouveau conseil provincial de la santé sera en place.

Cependant, les partisans craignent que l’écriture ne soit déjà sur le mur.

La lettre appelle à la prudence

CBC News a obtenu une lettre par le biais d’une demande d’accès à l’information avec 16 signataires – allant du chef de la médecine d’urgence aux pédiatres et aux médecins de famille – dénonçant la possible fermeture.

“Nous pensons que cette décision est une injustice envers les habitants de la région et a déjà un impact négatif”, ont écrit les médecins.

“De plus, nous craignons que si les services ne sont pas rétablis au James Paton Memorial Regional Health Centre, il puisse y avoir des conséquences dévastatrices.”

Les médecins ont déclaré que la suppression de l’un des plus grands centres de naissance de la province “va à l’encontre” des principes de la Loi canadienne sur la santé, qui garantit l’accès à des soins de santé universels, complets et accessibles.

Pendant des années, les femmes pouvaient accoucher dans l’un des deux hôpitaux de la région sanitaire centrale. (CBC News Graphics)

“Nous avons vu de nos propres yeux ce qui arrive à ceux qui ne peuvent pas déménager et se retrouvent de manière inattendue en plein travail, se présentant aux portes de [James Paton]”, dit la lettre.

Depuis avril, au moins six bébés sont nés à l’hôpital de Gander parce que leurs mères n’ont pas pu se rendre à l’autre hôpital de Grand Falls-Windsor, à environ 100 kilomètres. (Ce nombre n’inclut pas la période pendant un état d’urgence cet été lorsque Grand Falls-Windsor était sous la menace d’un incendie de forêt.)

“Nous comprenons que Central Health a eu des problèmes de recrutement et de rétention au fil des ans, en particulier en ce qui concerne les médecins, et surtout en ce qui concerne l’obstétrique”, indique la lettre.

“Cependant, nous ne pensons pas que notre incompétence à recruter et retenir convenablement du personnel soit une excuse pour faire souffrir les gens de la région.”

“Nous avons fait de notre mieux”

Andrée Robichaud, PDG de Central Health, a déclaré que ce ne sera pas à elle de décider si l’unité de travail et d’accouchement rouvrira.

Dans une interview mercredi, elle a reconnu les problèmes de recrutement et de rétention des médecins.

« Nous avons fait de notre mieux et peut-être que ce n’est pas suffisant, je l’admettrai », a déclaré Robichaud.

“Mais je pense que l’équipe senior de Central Health et notre équipe sur le terrain à James Paton ont fait de leur mieux en termes de recrutement et je pense que c’est au [provincial health authority] pour voir où cela évolue.”

Andrée Robichaud, PDG de Central Health. reconnaît les problèmes de recrutement et de rétention des médecins. (Carolyn Stokes/CBC)

Robichaud a déclaré qu’un comité directeur qui avait été formé pour faire une recommandation à la nouvelle autorité sanitaire sur un centre pour le vieillissement et l’obstétrique a récemment été dissous.

La décision a été prise parce que les conversations étaient “divisantes” et “polarisantes”, a-t-elle déclaré.

Cependant, Robichaud était clair que l’unité ne rouvrira pas tant qu’une décision finale ne sera pas prise en avril, citant des pénuries massives de personnel, notamment un taux de vacance de 40% en soins infirmiers et une salle d’urgence débordée.

“Rétablir un service à ce stade ne serait pas juste pour les personnes qui fournissent des services au James Paton Memorial”, a-t-elle déclaré.

“Ma première pensée a été l’horreur”

Un petit groupe de retraités de Gander s’est réuni en 2021 pour faire des recherches sur la région centrale de la santé et fournir ses conclusions au groupe de travail sur l’Accord sur la santé.

La perte de l’unité d’obstétrique à Gander n’était pas l’une des conclusions auxquelles ils sont parvenus au cours de leurs discussions.

“Ma première pensée a été l’horreur”, a déclaré le médecin de famille semi-retraité, le Dr Peter Blackie.

“Conduire d’un coin à l’autre pendant une tempête hivernale pourrait avoir un effet mortel sur une grossesse.”

Sandra Kelly – une ancienne infirmière et politicienne qui a été maire de Gander et ministre du cabinet provincial – a déclaré qu’elle craignait que d’autres spécialistes ne commencent à quitter Gander à la suite de la fermeture du travail et de l’accouchement.

Le Dr Peter Blackie, debout, et, de gauche à droite, Sandra Kelly, Dave Lewis et Randell Mercer se sont réunis en 2021 pour faire des recherches sur la région sanitaire centrale dans le but de fournir des informations au groupe de travail de l’Accord sur la santé. (Ariana Kelland/CBC)

Sans la nécessité de fournir des soins postnatals, Kelly craint que les pédiatres ne soient les prochains.

“Ma crainte est que si cette décision est prise autour [obstetrics] pour le sortir de Gander, nous allons perdre [obstetrics] et la gynécologie et les pédiatres », a déclaré Kelly.

« S’ils quittent Gander, certains quitteront même la province. Nous pourrions perdre jusqu’à quatre ou cinq spécialistes, et cette province ne peut pas se permettre de faire cela maintenant.

Robichaud n’a pas contesté cette possibilité.

“Lorsque vous démantelez un service – et je ne dis pas que ce sera le cas, ce n’est pas ma décision et une décision que le [provincial health authority] fera – il y a toujours un danger de perdre des professionnels.”

Et les sages-femmes ?

Pour la future maman Natalie Rideout, la fermeture l’a mise mal à l’aise.

Elle a déjà eu une grossesse en bonne santé et espérait avoir recours à une sage-femme tout au long de son deuxième accouchement.

Gander est la seule ville de la province avec des sages-femmes. Mais sans unité de travail et d’accouchement, ils ne peuvent pas suivre les femmes jusqu’au bout.

Natalie Rideout de Gander attend son deuxième enfant cet hiver et se prépare à accoucher à Grand Falls-Windsor. (Ariana Kelland/CBC)

“Ce sont des femmes merveilleuses, très solidaires”, a déclaré Rideout. “Mais malheureusement, parce que nous devons nous rendre à Grand-Sault, ils ne peuvent garantir qu’ils seront là pour la livraison.”

Une note d’information interne de Central Health d’août 2021 indiquait que les sages-femmes craignaient que le programme de sages-femmes ne soit pas durable si le déménagement à Grand Falls-Windsor devenait permanent.

“Nous savons que la population augmente en fait. Étant à cinq minutes d’un aéroport, il est tout simplement évident de garder cette unité ouverte et accessible aux femmes.”

