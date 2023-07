Les mères espèrent des réponses alors que les autorités annoncent une «personne d’intérêt» dans le décès de 4 femmes en Oregon

SALEM, Oregon (AP) – L’annonce que les autorités détiennent une personne d’intérêt dans le cas de quatre femmes retrouvées mortes cette année autour de Portland a amené les mères des victimes à espérer qu’elles pourraient enfin obtenir des réponses sur ce qui est arrivé à leurs filles.

L’une des victimes était Charity Lynn Perry, 24 ans, dont le corps a été découvert le 24 avril dans un parc d’État le long de la gorge du fleuve Columbia. Sa mère, Diana Allen, a déclaré mardi qu’elle avait appris la nouvelle de la personne d’intérêt par les médias traditionnels et sociaux, bien qu’elle soit en communication avec un détective sur l’affaire.

« Je suis dans le noir sur beaucoup de choses », a déclaré Allen à l’Associated Press. «Mais le détective et moi comprenons pourquoi cela est nécessaire. Nous n’avons besoin de rien pour gâcher cette enquête.

Allen a dit qu’elle savait que Perry était décédée en avril, mais on ne lui a pas donné de date exacte et les autorités n’ont pas été en mesure de dire comment elle est morte juste en la regardant. Le médecin légiste de l’État n’a pas déterminé la cause ou le mode de décès de Perry ou des autres femmes, ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

« Cela fait si mal. Ma fille avait de si graves problèmes de santé mentale et tout espoir qu’elle s’améliore a disparu. C’est parti maintenant, et une horrible douleur l’a remplacé », a déclaré Allen.

Mais elle a repris courage après que les autorités ont annoncé lundi que les quatre décès étaient liés. Ils ont également dit à l’époque qu’il y avait au moins une personne d’intérêt. La nouvelle le lendemain que la personne était en garde à vue a également incité les mères à être optimistes quant à une éventuelle interruption des affaires.

« J’espère vraiment que c’est ça. Je ne sais pas – je suppose que je suis encore un peu sous le choc de tout cela, mais j’espère juste que nous l’aurons », a déclaré Melissa Smith, la mère de Kristin Smith, 22 ans. par KATU-TV.

Kristin Smith, qui utilisait parfois le nom de famille Reedus, a été portée disparue en décembre. Son corps a été retrouvé dans une zone boisée d’une banlieue au sud de Portland deux mois plus tard.

Aucun parent ne devrait avoir à accepter que son « enfant a été tué et de manière très troublante, morbide et traumatisante », a déclaré Melissa Smith, selon une page GoFundMe créée en mai.

Jesse Lee Calhoun, 38 ans, est détenu dans une prison d’État après que la gouverneure Tina Kotek a rétabli une peine commuée par son prédécesseur, selon un responsable de l’application des lois au courant de l’enquête. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à commenter publiquement l’affaire.

Le responsable a confirmé que Calhoun était une personne d’intérêt pour la mort de Perry et Smith, ainsi que Bridget Leann Webster, 31 ans, et Ashley Real, 22 ans.

Les responsables n’ont publié aucune information sur la mort des quatre femmes ou sur la raison pour laquelle Calhoun est considéré comme une personne d’intérêt, et il n’a pas été inculpé. Le bureau du procureur du district du comté de Multnomah a déclaré lundi dans un communiqué que les enquêteurs avaient « interrogé plusieurs personnes » et qu’il n’y avait aucun danger actif pour le public.

Calhoun n’a pas immédiatement répondu à un e-mail envoyé via le système de communication avec les détenus de l’établissement correctionnel de Snake River, et Scott Leonard, un avocat commis d’office pour Calhoun dans une affaire précédente, a déclaré qu’il ne le représentait plus et n’avait aucun commentaire.

Calhoun purgeait une peine pour une condamnation en 2019 pour véhicule volé et cambriolage lorsque le gouverneur de l’époque. Kate Brown a commué sa peine avec celles de 40 autres prisonniers en 2021. En tant que prisonniers, ils avaient aidé à combattre les incendies de forêt, et les commutations sont intervenues après que Brown eut déterminé qu’ils ne présentaient pas de risques inacceptables pour la sécurité du public.

Environ un an a été écourté de la peine de Calhoun, qui aurait autrement probablement été libérée à l’été 2022, des mois avant la disparition des femmes.

« Je suis absolument horrifié pour les victimes, leurs familles et tous ceux qui ont subi ces pertes », a déclaré Brown dans un communiqué envoyé mardi à AP.

À la fin du mois dernier, le procureur de district principal adjoint du comté de Multnomah, Todd Jackson, a écrit au bureau de Kotek pour demander que Calhoun soit renvoyé en prison pour purger le reste de sa peine.

« Depuis sa libération suite à cette commutation, M. Calhoun a été impliqué dans des activités criminelles faisant actuellement l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre de l’Oregon », a déclaré Jackson dans la lettre du 30 juin. « À la lumière de cela, le bureau du procureur du comté de Multnomah et le département de la justice communautaire du comté de Multnomah recommandent que la commutation de M. Calhoun soit révoquée. »

Kotek a accepté et Calhoun a été emmené en prison le 7 juillet.

Le corps de Webster a été retrouvé le 30 avril dans le comté de Polk et le bureau du shérif a déclaré à l’époque que sa mort était suspecte. Sa mère, Darcie Byers-Ramsey, a plaidé ce mois-là pour que toute personne ayant des informations sur l’affaire appelle des détectives.

«Ils ne cherchent pas à arrêter qui que ce soit si vous avez des mandats ou si vous consommez de la drogue, etc. Nous ne nous soucions pas de cela. Nous voulons juste des réponses », a-t-elle écrit sur Facebook. « S’il vous plaît, aidez mes garçons, ma famille et moi à tourner la page. »

À la mi-juin, elle a organisé une célébration de la vie pour sa fille à Oregon City et a encouragé les personnes présentes à porter quelque chose de jaune ou avec des papillons en son honneur.

Real a été vue pour la dernière fois dans un fast-food à Portland le 27 mars et a été portée disparue le 4 avril. Son corps a été retrouvé le 7 mai dans une forêt du comté de Clackamas par un homme qui pêchait dans un étang voisin.

Les messages laissés à un cousin du Real n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Baumann a rapporté de Bellingham, Washington. Les rédacteurs de l’Associated Press Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska, et Rebecca Boone à Boise, en Idaho, ont contribué à ce rapport.

Andrew Selsky et Lisa Baumann, Associated Press