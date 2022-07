Les mères contre Greg Abbott déclarent qu’elles sont prêtes à se battre pour rendre le Texas à nouveau sûr

Facebook



Le PAC Mothers Against Greg Abbott a publié une puissante vidéo répertoriant les façons dont Abbott et les républicains ont rendu le Texas moins sûr et déclarant qu’ils sont prêts à se battre.

Regardez l’annonce :

Ils disent que rien ne se passe dans la politique du Texas, jusqu’à ce que ce soit le cas. Jusqu’à ce que vous fassiez chier les Texas Women ! Et maintenant nous sommes prêts à nous battre ! #Rien ne change pic.twitter.com/2BmuuejhtB — Mères contre Greg Abbott PAC (@MomsAGAbbott) 15 juillet 2022

La vidéo a frappé Greg Abbott et les républicains du Texas pour avoir gelé les familles texanes avec le réseau électrique défaillant, interdit les livres et supprimé l’histoire de la salle de classe, rendant légal pour quiconque d’acheter et de porter ouvertement une arme à feu sans permis, la prime de 10 000 $ sur toute personne aidant un femme se faire avorter, lutter contre les mandats de masque et de vaccin et appeler les parents abuseurs d’enfants qui aiment leurs enfants trans.

Les mères ont déclaré : « Nous voulons un vrai changement pour le Texas maintenant avant que l’histoire ne se répète, et nous sommes prêtes à nous battre… Faisons du Texas un endroit sûr où toutes les familles peuvent à nouveau s’épanouir.

Abbott regarde son adversaire démocrate, Beto O’Rourke gagner sur lui dans les sondages, car il a également le nombre de sondages négatifs le plus élevé de sa carrière. Abbott a été critiqué lundi pour avoir entravé l’enquête sur la fusillade de masse à Uvalde et n’avoir pas assisté à un seul enterrement pour aucune des victimes.

Battre Greg Abbott sera une colline difficile à gravir, mais la vague rouge semble être un mirage, et de plus en plus de gens au Texas sont prêts à mettre fin à des décennies de régime républicain.