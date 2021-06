Les mères célibataires c’est bien, les familles avec papa c’est mieux

Les guerres culturelles sur la structure familiale qui ont fait rage au 20e siècle – les guerres sur la monoparentalité, le mariage et l’importance des pères – semblaient avoir pris fin au début du 21e siècle. Du monde universitaire au monde politique, les personnes les plus sensées ont reconnu l’importance de familles fortes et stables pour les enfants. Originaires de la Tour d’Ivoire en 2015, des universitaires de Brookings et de Princeton ont rendu compte du nouveau consensus scientifique : « La plupart des universitaires s’accordent désormais à dire que les enfants élevés par deux parents biologiques dans un mariage stable réussissent mieux que les enfants d’autres formes de famille dans un large éventail de résultats . »

Sur la place publique, le point de vue consensuel sur l’importance des pères a été mieux exprimé par Barack Obama, dans des discours prononcés dans des églises et des collèges à travers le pays. Il a souligné la valeur des pères pour les enfants et son propre dévouement à briser le cycle de l’absence de père qu’il a vécu en tant que garçon. « Et donc toute ma vie, j’ai essayé d’être pour Michelle et mes filles ce que mon père n’était pas pour ma mère et moi », a-t-il déclaré aux diplômés du Morehouse College en 2013. « Je veux briser ce cycle où un père n’est pas à la maison — où un père n’aide pas à élever son fils ou sa fille. Je veux être un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur homme. Personne ne pouvait douter que le président Obama avait compris à quel point les pères comptaient pour leurs enfants.

Le « mythe » du foyer biparental

Mais maintenant, les progressistes remettent en question même l’argument de l’avantage pour les enfants des pères qu’Obama a avancé de manière si puissante et poignante. Ce mois-ci, par exemple, la Harvard Gazette a publié un article intitulé « Pourquoi vivre dans une maison à deux parents n’est pas une panacée pour les étudiants noirs ». Écrit par la sociologue de Harvard Christina Cross, il met en lumière ses recherches montrant que les enfants noirs pauvres avec deux parents ne réussissent pas mieux sur quelques résultats scolaires par rapport à leurs pairs avec des parents seuls.

L’article de Cross faisait écho aux thèmes d’un article précédent, « Le mythe du foyer biparental », qu’elle avait publié dans le New York Times et qui affirmait que « vivre séparément d’un parent biologique n’entraîne pas le même coût pour les jeunes noirs que pour leur pairs blancs.

Cette recherche de Harvard fait partie intégrante d’un effort plus large visant à remettre en question l’idée que les familles biparentales mariées comptent non seulement pour les enfants noirs mais, en fait, pour tous les enfants. Dans un article d’Atlantic célébrant la diversité familiale, la sociologue Pamela Braboy Jackson a déclaré : « Toutes nos recherches indiquent que c’est la qualité de la relation qui compte, la gestion de la communication et des conflits, ainsi que le nombre de personnes dans le ménage. n’est pas vraiment la clé » pour le bien-être de nos enfants.

Il n’y a qu’un seul problème avec cet effort révisionniste qui repose sur la sélection de quelques résultats pour s’adapter à son récit : il obscurcit toute la vérité des sciences sur l’importance des familles biparentales pour les enfants.

Un nouveau rapport de l’Institute for Family Studies co-écrit par nous avec la sociologue Wendy Wang trouve de grandes différences entre les enfants noirs élevés par leurs deux parents, par rapport à leurs pairs élevés par des parents célibataires (principalement des mères célibataires). Les enfants noirs élevés par des parents célibataires sont trois fois plus susceptibles d’être pauvres que les enfants noirs élevés par leurs propres parents mariés. Les garçons noirs sont presque deux fois moins susceptibles de finir incarcérés (14 % pour les intacts ; 23 % pour les parents seuls) et deux fois plus susceptibles de poursuivre et d’obtenir leur diplôme universitaire (21 % pour les intacts ; 12 % pour les parents seuls) s’ils sont élevés dans une maison avec leurs deux parents, par rapport aux garçons élevés par un seul parent. Des modèles parallèles sont obtenus pour les filles. Tout aussi frappant, nous constatons également que les enfants noirs de foyers biparentaux stables réussissent mieux que les enfants blancs de foyers monoparentaux en ce qui concerne leur risque de pauvreté ou de prison et leurs chances d’obtenir leur diplôme universitaire. Les jeunes hommes blancs issus de familles monoparentales, par exemple, sont plus susceptibles de finir en prison que les jeunes hommes noirs issus de foyers biparentaux intacts.

Ironiquement, le travail d’un autre universitaire juste en face du campus de Harvard de Cross, Raj Chetty, réfute également l’idée que les pères noirs n’ont pas d’importance. Chetty et ses collègues ont entrepris de déterminer les facteurs de quartier les plus puissants derrière l’écart de mobilité économique pour les garçons noirs et blancs pauvres. Le plus gros facteur ? La «fraction des pères noirs à faible revenu présents» dans un quartier. En d’autres termes, les garçons noirs pauvres dans les quartiers avec beaucoup de pères noirs étaient significativement plus susceptibles de réaliser le rêve américain.

La valeur des familles stables ; pères

Des recherches comme celle-ci ont maintenu à gauche certains penseurs et journalistes influents défendant le consensus scientifique sur le mariage, la paternité et la famille. « Je pense que ma moitié du spectre politique – la moitié gauche – écarte trop souvent l’importance de la structure familiale », a noté le chroniqueur du New York Times David Leonhardt, répondant à une autre des études de Chetty. « En partie par désir digne de célébrer l’héroïsme des parents isolés, les progressistes minimisent trop souvent la structure familiale. Les sciences sociales sont généralement désordonnées, la corrélation et la causalité étant difficiles à séparer. Mais les preuves, lorsqu’elles sont considérées objectivement, soulignent fortement la valeur des ménages biparentaux. »

Ainsi, la prochaine fois que vous tomberez sur une étude de Harvard ou d’un autre universitaire de la tour d’ivoire essayant de jeter de l’ombre sur l’idée que les pères comptent pour les enfants, vous feriez mieux de simplement reprendre la sagesse exprimée par notre 44e président sur cette question pour Father’s Journée en 2008, qui est aussi pertinente pour la fête des pères en 2021 :

« De toutes les pierres sur lesquelles nous bâtissons notre vie, on nous rappelle aujourd’hui que la famille est la plus importante… Nous connaissons les statistiques : les enfants qui grandissent sans père sont cinq fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et de commettre des crimes… Ils sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de comportement, de s’enfuir de chez eux ou de devenir eux-mêmes parents adolescents. Et les fondements de notre communauté sont plus faibles à cause de cela.

