Les mercenaires russes du groupe Wagner sont actifs dans le commerce illicite de diamants en Afrique, selon un rapport

Selon un nouveau rapport publié par European -chercheurs basés. Des individus liés au groupe Wagner, qui est le plus tristement célèbre pour ses tactiques brutales dans l’est de l’Ukraine, ont créé une société écran en République centrafricaine (RCA) pour sécuriser et vendre des diamants, selon des chercheurs de deux groupes, basés en France All Eyes sur Wagner et le Dossier Center basé à Londres, parrainé par l’oligarque russe en exil Mikhail Khodorkovsky.

Le rapport indique que des combattants liés au groupe Wagner forcent les mineurs et les collectionneurs appauvris du pays à remettre leurs pierres précieuses ou à les vendre exclusivement à la société écran, Diamville, et que la société fait le commerce de diamants qui violent les règles du processus de Kimberley, une initiative internationale qui vise à empêcher la commercialisation des diamants des zones de conflit.

Les combattants du groupe Wagner ont déjà été accusés d’être impliqués dans des activités armées en RCA et d’exploiter les ressources d’or et de diamants du pays. Le rapport, qui a été partagé avec le Washington Post et d’autres médias, fournit de nouveaux détails sur le réseau d’entreprises et les opérations de Wagner dans le pays.

« Partout où il y a des mines et des creuseurs, ces gens [linked to Wagner] sont là, armés. Quand quelqu’un [a gold or diamond miner] tombe sur quelque chose de bien, ils vont vers cette personne. … Il y a même eu des assassinats comme ça, pour prendre la marchandise d’autrui », indique le rapport, citant des initiés de l’industrie en RCA.

Les auteurs du rapport ont demandé des commentaires à Yevgeniy Prigozhin, le magnat russe derrière le groupe Wagner, mais il a largement rejeté leur demande. Selon le rapport, il a déclaré: «[Diamville] appartient à Emmanuel Macron via un leader. Le racket est mené par des unités spéciales de l’OTAN appelées SDFA (voler des diamants d’Afrique).

Lorsqu’il a été contacté pour cet article, Prigozhin a déclaré : « Tout ce que vous avez énuméré est de la propagande occidentale non fondée. Nous avons déjà présenté nos rapports, qui indiquent que les instructeurs russes et d’autres citoyens de la Fédération de Russie n’ont jamais mené les activités susmentionnées, à savoir qu’ils n’ont jamais été impliqués dans la vente de diamants provenant de zones de conflit en dehors des normes du processus de Kimberley et n’ont pas participé à des massacres et à des attaques contre des civils.

Les auteurs du rapport ont également contacté Diamville et des personnes identifiées comme travaillant pour le groupe Wagner en RCA, mais ils n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La contrebande de diamants est répandue en RCA, et pas seulement par des individus liés à Wagner, les pierres précieuses entrant souvent sur les marchés étrangers via les pays voisins, principalement le Cameroun, le Tchad et le Soudan, et via des routes aériennes avec les Émirats arabes unis et le Liban, indique le rapport.

La République centrafricaine est l’un des pays les plus pauvres et les plus fragiles du monde. Ancienne colonie française, elle est devenue indépendante en 1960. Des années de coups d’État militaires successifs, de soulèvements et de conflits violents, souvent sectaires, ont tué et déplacé des centaines de milliers de personnes. Selon les Nations Unies, la moitié de la population n’a pas eu assez à manger cette année, tandis que plus de la moitié des quelque 5 millions d’habitants du pays ont eu besoin d’une aide humanitaire.

Et pourtant, la RCA est riche en diamants et en or. Au fil des ans, les dirigeants du pays ont pillé ses richesses naturelles pour leur propre profit, et la vente illégale de diamants a financé des groupes armés.

En 2017, le président Faustin-Archange Touadéra s’est tourné vers la Russie pour l’aider à stabiliser un pays déchiré par un conflit. Moscou a d’abord fourni des armes et envoyé des instructeurs militaires pour aider à former les forces armées de la RCA.

Ensuite, ce que l’International Crisis Group a estimé entre 1 200 et 2 000 mercenaires wagnériens est descendu en RCA et est devenu un secret mal gardé. Ces dernières années, les Nations Unies et des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé Wagner de complicité de torture, d’exécutions sommaires et de pillages à grande échelle.

Les activités de Wagner en RCA font partie d’un effort beaucoup plus large du groupe pour faire progresser officieusement les objectifs géopolitiques de la Russie en Afrique tout en obtenant des contrats lucratifs. La Russie a cherché à saisir les divisions croissantes entre certains gouvernements africains et leurs alliés européens traditionnels pour renforcer la présence de Moscou dans la région.

Au fil des ans, les mercenaires russes ont pris pied dans 18 pays africains, selon le Centre d’études stratégiques et internationales de Washington. Dans de nombreux endroits, Wagner a été recruté pour combattre les insurrections islamistes, garder des sites importants ou pour “rétablir la paix”, mais il a été largement motivé par la possibilité de s’enrichir en sécurisant des ressources naturelles lucratives, selon de hauts responsables militaires américains.

En novembre, All Eyes on Wagner a publié un rapport sur les activités du groupe au Mali, un an après l’arrivée des mercenaires de Wagner à la suite d’un coup d’État de 2020, qui a laissé le pays d’Afrique de l’Ouest isolé de ses partenaires traditionnels, principalement la France. Le rapport a lié les mercenaires à plusieurs massacres et autres atrocités dans le pays, identifiant au moins 23 incidents de violations des droits de l’homme, y compris des meurtres de civils. Le rapport a également mis en lumière la campagne de Wagner pour tourner l’opinion publique en faveur de la Russie et discréditer les autorités françaises.

En Syrie, où la Russie a aidé à défendre le régime du président Bachar al-Assad contre un soulèvement rebelle, des entreprises liées à Wagner ont conclu des accords avec le gouvernement syrien pour explorer des gisements de pétrole et de gaz, selon de multiples rapports de médias russes internationaux et indépendants.

L’administration Biden envisage de désigner le groupe Wagner comme une organisation terroriste étrangère dans le cadre des efforts visant à entraver ses activités en Ukraine et sa présence croissante en Afrique, a rapporté Bloomberg News la semaine dernière.

Jeudi, les sens américains Roger Wicker (R-Miss.) et Ben Cardin (D-Md.) ont présenté un projet de loi visant à désigner Wagner comme groupe terroriste. Ils ont cité de multiples atrocités qui auraient été commises par le groupe Wagner, notamment des massacres de civils dans la ville ukrainienne de Bucha en mars ; massacres de travailleurs migrants dans une zone minière le long de la frontière entre le Soudan et la RCA ; le meurtre de journalistes russes enquêtant sur les mercenaires en RCA en 2018 ; le viol et la traite des femmes et des enfants en RCA ; et la répression des manifestants au Soudan, entre autres.

En réponse aux informations sur la désignation potentielle du groupe Wagner, Prigozhin a publié une déclaration via le service de presse de son entreprise de restauration: «Nous n’avons jamais franchi les limites de ce qui est autorisé. Comme on dit, laissez les chiens endormis mentir. Américains, ne réveillez pas Wagner pendant que Wagner dort encore.