Les mercenaires russes de Wagner lancent une formation avec l’armée biélorusse

Des mercenaires de la compagnie militaire russe Wagner ont lancé jeudi des exercices conjoints avec l’armée biélorusse près de la frontière avec la Pologne après leur réinstallation en Biélorussie après leur rébellion de courte durée, une décision qui a incité Varsovie à redéployer ses troupes.

Le ministère biélorusse de la Défense a déclaré que les manœuvres d’une semaine seront menées sur un champ de tir près de la ville frontalière de Brest et impliqueront les forces spéciales biélorusses. Le ministère a ajouté que l’expérience de combat de Wagner aidera à moderniser l’armée biélorusse.

Une vidéo publiée mercredi semble montrer le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin pour la première fois depuis qu’il a dirigé la rébellion du mois dernier. Dans la vidéo, Prigozhin a été vu en train de dire à ses troupes qu’elles passeraient du temps en Biélorussie à former ses militaires pour aider à « faire de l’armée biélorusse la deuxième armée la plus puissante du monde » avant de se déployer en Afrique.

Outre leur implication en Ukraine, des mercenaires wagnériens ont été envoyés en Syrie et dans plusieurs pays africains depuis la création de l’armée privée en 2014.

Le gouvernement britannique a imposé jeudi des gels d’avoirs et des interdictions de voyager à 13 mercenaires de Wagner pour des attaques présumées contre des civils et d’autres violations des droits de l’homme en Afrique. La Grande-Bretagne a déjà sanctionné Prigozhin et plusieurs autres commandants de Wagner pour le rôle du groupe dans l’invasion russe de l’Ukraine.

Dans sa révolte qui a commencé le 23 juin et a duré moins de 24 heures, les mercenaires de Prigozhin ont capturé le quartier général militaire de la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, sans tirer un coup de feu, puis se sont déplacés à 200 kilomètres (125 miles) de Moscou. La mutinerie a rencontré peu de résistance. Les mercenaires ont abattu au moins six hélicoptères militaires et un avion de poste de commandement, tuant au moins 10 aviateurs.

Prigozhin l’avait qualifiée de « marche de la justice » pour évincer le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major général Valery Gerasimov, qui ont exigé que les forces de Wagner signent des contrats avec le ministère de la Défense. Il a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord pour mettre fin à la rébellion en échange d’une amnistie pour Prigozhin et ses combattants et d’une autorisation de réinstallation en Biélorussie.

La révolte a constitué la menace la plus sérieuse pour les 23 ans de règne du président russe Vladimir Poutine, érodant son autorité et exposant la faiblesse du gouvernement.

Belaruski Hajun, un groupe d’activistes biélorusses qui surveille les mouvements de troupes en Biélorussie, a déclaré que neuf convois avec plus de 2 000 mercenaires wagnériens étaient déjà entrés dans le pays. Un commandant de Wagner a déclaré dans un communiqué publié sur une chaîne d’application de messagerie liée à la société qu’environ 10 000 soldats de Wagner devaient être déployés en Biélorussie.

Des photos satellites de Planet Labs PBC qui ont été analysées par l’Associated Press ont montré un convoi de véhicules à la base près de Tsel dans la région d’Asipovichy en Biélorussie, à environ 90 kilomètres (environ 55 miles) au sud-est de Minsk, que les autorités biélorusses ont offert à Wagner.

La chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya, qui a été forcée de quitter le pays après avoir défié Loukachenko lors d’une élection de 2020 que l’opposition et l’Occident ont dénoncée comme frauduleuse, a déclaré que le déploiement de Wagner en Biélorussie déstabiliserait le pays et menacerait ses voisins.

« L’arrivée de Wagner ajoutera à l’instabilité, et personne ne se sentira en sécurité avec ces criminels de guerre qui errent dans le pays », a-t-elle déclaré. « Ils sont extrêmement dangereux et leur imprévisibilité augmente la menace pour les Biélorusses et nos voisins. »

Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a déclaré jeudi qu’il avait ordonné de déplacer des troupes de l’ouest du pays vers Biala Podlaska, à environ 45 kilomètres (28 miles) à l’ouest de Brest, et à Kolno, plus au nord.

« Nous devons garder à l’esprit que le fait d’amener quelques milliers de soldats de Wagner en Biélorussie constitue une menace pour notre pays, d’où ma décision de déplacer certaines unités militaires de l’ouest de la Pologne vers l’est de la Pologne », a déclaré Blaszczak sur la radio publique 1. « Leur tâche est de former et de dissuader un agresseur, c’est de montrer à la Russie que la frontière polonaise ne doit pas être franchie, qu’il ne serait pas payant d’attaquer la Pologne ».

Une partie de la rhétorique forte pourrait être attribuée à une campagne précoce avant les élections législatives prévues à l’automne, au cours desquelles le parti de droite au pouvoir, Droit et justice, devrait perdre le contrôle du parlement.

Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie, Monika Scislowska à Varsovie, Pologne et Jill Lawless à Londres ont contribué à ce rapport.