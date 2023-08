Les mercenaires russes de Wagner face à l’incertitude après la mort présumée de leur chef dans un accident d’avion

La présence du groupe Wagner s’étend des anciens champs de bataille de Syrie aux déserts d’Afrique subsaharienne, projetant l’influence mondiale du Kremlin avec des mercenaires accusés d’utiliser la force brutale et de profiter des richesses minières dont ils se sont emparés.

Mais c’était sous Yevgeny Prigozhin, qui, dans ce qui aurait pu être sa dernière vidéo publiée plus tôt cette semaine, est apparu en tenue militaire et tenait un fusil d’assaut depuis une plaine sèche et poussiéreuse non identifiée, alors qu’il se vantait que Wagner « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents ». et l’Afrique encore plus libre.

Mercredi, un avion privé transportant Prigojine et ses principaux lieutenants du groupe de mercenaires s’est écrasé au nord-ouest de Moscou, deux mois après avoir mené une rébellion armée défiant l’autorité du président Vladimir Poutine. De nombreuses spéculations circulent selon lesquelles Prigojine, présumé mort, aurait été la cible de son soulèvement, bien que le Kremlin ait nié toute implication.

Cet accident soulève des questions sur l’avenir du groupe Wagner.

Dans les pays africains où Wagner a assuré la sécurité contre des groupes comme Al-Qaida et l’État islamique, les responsables et commentateurs prédisent que la Russie maintiendra probablement sa présence, plaçant les forces sous une nouvelle direction.

D’autres, cependant, affirment que Prigojine a noué des liens personnels profonds que Moscou pourrait avoir du mal à remplacer rapidement.

L’Afrique revêt une importance vitale pour la Russie – économiquement et politiquement.

Cet été, Wagner a contribué à obtenir un référendum national en République centrafricaine qui a consolidé le pouvoir présidentiel ; c’est un partenaire clé de l’armée malienne dans la lutte contre les rebelles armés ; et il a contacté la junte militaire du Niger qui réclame ses services suite à un coup d’État.

Élargir les liens et saper l’influence occidentale en Afrique est une priorité absolue alors que le Kremlin cherche de nouveaux alliés dans le cadre de sa guerre en Ukraine, où les forces de Wagner ont également contribué à remporter une bataille clé. Les 54 pays d’Afrique constituent le plus grand bloc électoral à l’ONU, et Moscou a travaillé activement pour rallier leur soutien à son invasion.

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice américaine auprès de l’ONU, a déclaré vendredi que les forces de Wagner « sont déstabilisatrices, et nous avons encouragé les pays d’Afrique à condamner leur présence ainsi que leurs actions ».

Jeudi, le Front républicain en République centrafricaine, allié au parti au pouvoir, a réitéré son soutien à la Russie et à Wagner, affirmant qu’ils étaient « déterminés à se battre aux côtés du peuple africain dans sa lutte pour l’autodétermination ».

Les forces de Wagner ont servi de gardes du corps personnels au président Faustin Archange Touadera, protégeant la capitale Bangui des menaces rebelles et aidant à garantir un référendum constitutionnel le 30 juillet qui pourrait étendre son pouvoir indéfiniment.

Le militant et blogueur centrafricain Christian Aimé Ndotah a déclaré que la coopération du pays avec la Russie ne serait pas affectée par le nouveau leadership de Wagner, qui y est « bien établi » depuis des années.

Mais certains en Centrafrique dénoncent les mercenaires, et la mission de maintien de la paix de l’ONU sur place les a critiqués en 2021 pour violations des droits humains.

« La sécurité d’un État est sa souveraineté. On ne peut pas confier la sécurité d’un Etat à un groupe de mercenaires », a déclaré Jean Serge Bokassa, ancien ministre de la Sécurité publique.

Nathalia Dukhan, chercheuse principale chez The Sentry, a prédit que le Kremlin tenterait de rapprocher l’Afrique de son orbite.

« Wagner a été un outil efficace permettant à la Russie d’étendre son influence de manière efficace et brutale », a-t-elle déclaré. « Au milieu de toute la tourmente entre Poutine et Prigojine, l’opération Wagner en Afrique centrale n’a fait que s’approfondir, avec une implication directe accrue du gouvernement russe. »

Des agents de haut rang de Wagner ont noué des relations au Mali et en République centrafricaine et comprennent le terrain, a déclaré Lou Osborn de All Eyes on Wagner, un projet axé sur le groupe.

« Ils ont une bonne réputation, qu’ils peuvent vendre à un autre concurrent russe. Il ne serait pas surprenant qu’une nouvelle organisation les reprenne », a déclaré Osborn, soulignant que les sous-traitants militaires russes en Ukraine, tels que Redut et Convoy, ont récemment exprimé le désir de faire des affaires en Afrique.

Redut a été créé par le ministère russe de la Défense, qui cherchait à mettre Wagner sous son contrôle. Après la mutinerie de juin, Poutine a déclaré que les mercenaires pourraient signer des contrats avec le ministère et continuer à servir sous les ordres de l’un des principaux commandants du groupe, Andrei Troshev. On ne sait pas exactement combien de soldats ont accepté, mais les médias parlent de quelques milliers.

Le Kremlin pourrait encore avoir du mal à maintenir la forte présence en Afrique que Prigojine a contribué à établir.

L’ancien rédacteur du discours de Poutine, Abbas Gallyamov, a soutenu que Prigozhin avait peut-être été autorisé à poursuivre ses activités postérieures parce que les autorités russes devaient trouver des personnes pour reprendre son travail.

« Il a fallu du temps pour créer de nouveaux canaux, de nouveaux mécanismes de contrôle sur ces projets », a-t-il déclaré. « Et ce n’est pas un fait qu’ils y soient parvenus. Il est possible qu’ils aient échoué et que le Kremlin perde certains de ces projets.»

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que la disparition de Prigojine « aurait presque certainement un effet profondément déstabilisateur sur le groupe Wagner ».

« Ses attributs personnels d’hyperactivité, d’audace exceptionnelle, de recherche de résultats et d’extrême brutalité ont imprégné Wagner et il est peu probable qu’il soit égalé par un successeur », peut-on lire.

Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter l’avenir de Wagner.

Pour Prigozhin, qui a créé Wagner en 2014, ses missions ne consistaient pas simplement à accroître l’influence mondiale de la Russie. Ses sous-traitants en Syrie, en Libye, au Soudan et ailleurs ont exploité les richesses minières et énergétiques de ces pays pour s’enrichir.

Le député centrafricain et chef de l’opposition Martin Ziguélé a déclaré que Wagner était actif dans les mines d’or, le bois et d’autres industries – sans payer d’impôts.

« Nous ne pouvons que conclure qu’il s’agit d’un pillage », a-t-il déclaré.

Prigozhin a conclu un accord avec Poutine après la rébellion qui a vu les mercenaires de Wagner s’installer en Biélorussie en échange d’une amnistie, et le patron des mercenaires a parlé à plusieurs reprises depuis lors de l’expansion de ses activités en Afrique. On l’a vu courtiser des responsables africains lors d’un récent sommet à Saint-Pétersbourg.

Il a rapidement salué le coup d’État militaire du mois dernier qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum. La junte a contacté Wagner, mais la réponse du groupe n’a pas été claire et il n’y a aucune présence visible de mercenaires russes sur place, à part des foules brandissant des drapeaux russes et wagnériens lors des manifestations.

Même si les responsables américains n’ont pas confirmé que la Russie ou Wagner avaient joué un rôle dans le coup d’État, on craint que le Kremlin ne l’exploite pour affaiblir les positions occidentales en Afrique de l’Ouest, où les mercenaires sont actifs au Mali et sont soupçonnés d’être présents au Burkina Faso.

Les habitants du Niger affirment que la mort présumée de Prigozhin n’empêchera pas la Russie de tenter d’étendre son influence.

« Notre conviction est que la Russie veut avoir une base ici et être populaire. Il est évident qu’ils veulent être ici », a déclaré le tailleur de Niamey, Baraou Souleimanin, à l’Associated Press. Depuis le coup d’État, il a déclaré avoir cousu plus de 150 drapeaux russes en un mois.

«Nous prions pour qu’Allah renforce la relation avec (Wagner) pour poursuivre l’accord. Si la relation est bonne et solide, il est possible qu’ils poursuivent l’accord même après sa mort », a-t-il déclaré jeudi.

Au Mali voisin, une junte militaire qui a pris le pouvoir en 2020 a expulsé les troupes, les diplomates et les médias français et a ordonné la fin d’une mission de maintien de la paix de l’ONU qui a duré dix ans.

Bien qu’elles ne soient pas officiellement reconnues par les autorités maliennes, les forces de Wagner opèrent dans le nord rural, où les groupes rebelles et extrémistes ont érodé le pouvoir de l’État et tourmenté les communautés.

Human Rights Watch affirme que l’armée malienne, ainsi que des mercenaires présumés de Wagner, ont commis des exécutions sommaires, des pillages, des disparitions forcées et d’autres abus.

« Ce que nous avons vécu à travers Wagner, c’est le massacre de notre peuple », a déclaré Ali Nouhoum Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale.

Youba Khalifa, un habitant de Tombouctou, a déclaré que la présence de Wagner au Mali ne changerait pas après Prigojine car « ils vont le remplacer par un autre dirigeant ».

Bien que Prigozhin ait déclaré à ses troupes en Biélorussie que leur nouvelle mission serait en Afrique, plusieurs milliers d’entre eux ont entraîné l’armée biélorusse près de la frontière polonaise, ce qui a incité Varsovie à y renforcer ses forces. Il y avait cependant des signes indiquant que les mercenaires se préparaient à se retirer en Russie.

Le biélorusse Hajun, un groupe qui surveille les troupes russes en Biélorussie, a déclaré jeudi que des images satellite montraient que plus d’un tiers des tentes d’un camp Wagner avaient été démantelées, signe d’un possible exode. Le président Alexandre Loukachenko insiste néanmoins sur le fait que son pays accueillera environ 10 000 soldats.

Cela suscite de vives objections de la part de l’opposition biélorusse, qui exige leur retrait.

« La mort de Prigojine devrait mettre fin à la présence de Wagner en Biélorussie, ce qui réduirait la menace pour notre pays et ses voisins », a déclaré à l’AP la dirigeante de l’opposition en exil Sviatlana Tsikhanouskaya.

