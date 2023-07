DEUX soldats mercenaires de Wagner auraient été exécutés pour ne pas avoir soutenu la tentative de mutinerie contre le régime de Vladimir Poutine.

L’assassin présumé et commandant de Wagner Yaroslav Shekhovtsov, 35 ans, a été arrêté en relation avec les meurtres, selon des informations.

On pense que les soldats tués se sont opposés au soulèvement de Wagner en juin Crédit : Reuters

Les corps ont été retrouvés au large d’une autoroute russe 1 crédit : East2West

Des soldats ont abattu le drapeau russe avant de quitter le camp principal de Wagner en Russie aujourd’hui Crédit : Groupe Wagner / Telegram

Les cadavres ont été retrouvés près de l’autoroute Voronezh-Luhansk, le long de la route empruntée par Wagner lorsqu’ils ont tenté de dépasser Moscou fin juin.

Les hommes avaient été abattus et retrouvés sans papiers d’identité sur eux.

Un média russe a rapporté que l’assassin présumé Shekhovtsov a avoué avoir tiré sur les hommes parce qu’ils n’avaient pas soutenu le soulèvement armé du 24 juin.

Si Shekhovtsov a exécuté les soldats, cela met en évidence l’anarchie endémique au sein de Wagner, qui est censé être pro-Kremlin.

Wagner a déjà utilisé un marteau de forgeron pour tuer des « traîtres » qui ont montré leur soutien à l’Ukraine.

Cela survient alors que Poutine lui-même entame une soi-disant « purge » des dirigeants de haut rang du Kremlin après avoir fait face à la plus grande menace pour son leadership depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

Les hotshots du Kremlin ont mystérieusement et systématiquement disparu – provoquant la panique, la purge de Poutine est en cours, et le temps pourrait maintenant être écoulé pour les plus mutinés de tous.

Le général Sergey Surovikin – réputé pour ses manœuvres impitoyables – n’est pas venu depuis le 24 juin au milieu des rumeurs selon lesquelles il était au courant des plans de Prigozhin.

Le ministère britannique de la Défense a signalé qu’Evkurov avait été de toutes évidences absent d’une apparition télévisée des dirigeants militaires russes.

Et pour ajouter à l’intrigue, l’ennemi juré de Prigozhin, le général Gerasimov, a également disparu.

La révolte armée de juin a commencé contre le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef des forces armées russes, le général Valery Gerasimov.

Il s’est arrêté soudainement après qu’un accord de paix a été négocié entre le dirigeant de Wagner Yevgeny Prigozhin et Vladimir Poutine, par le dictateur biélorusse Alexadner Lukashenko.

Dans le cadre de l’accord, les forces de Wagner et Prigozhin déplaceront leurs forces vers Tsel voisin, en Biélorussie – à distance de frappe des territoires de l’OTAN.

Aujourd’hui, des membres de Wagner ont abaissé le drapeau russe alors qu’ils fermaient la base principale du groupe dans le sud de la Russie et ont déplacé les opérations vers la « ville des tentes » dans le sud de la Biélorussie.

Un soldat a déclaré après avoir baissé le drapeau: « La base cessera d’exister. PMC Wagner part pour de nouvelles zones de déploiement. »

Cette semaine, un nombre important de mercenaires wagnériens ont été vus arriver dans les camps biélorusses.

Le milliardaire Prigozhin – qui a fait face à des accusations de trahison jusqu’à ce qu’il soit retiré par Poutine – semble continuer à se déplacer librement entre la Biélorussie et la Russie.

Prigozhin a grimpé dans les rangs du pouvoir de la Russie après avoir organisé de somptueux banquets du Kremlin pour Poutine et dirigé des usines de trolls Internet soutenant le dirigeant russe.

Le soulèvement de Prigozhin a révélé les divisions en Russie Crédit : AP

Il s’est retourné contre son ancien pote Poutine Crédit : AP

Des soldats de Wagner ont été exécutés pour avoir remis en question leurs actions avant Crédit : AFP