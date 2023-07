Les mercenaires de Wagner en Biélorussie se rapprochent de la frontière polonaise, selon le Premier ministre polonais

VARSOVIE, Pologne (AP) – Plus de 100 mercenaires appartenant au groupe Wagner lié à la Russie en Biélorussie se sont rapprochés de la frontière avec la Pologne, a déclaré samedi le Premier ministre polonais.

Mateusz Morawiecki a déclaré lors d’une conférence de presse que les mercenaires s’étaient rapprochés de Suwalki Gap, une partie stratégique du territoire polonais située entre la Biélorussie et Kaliningrad, un territoire russe séparé du continent.

La Pologne est membre à la fois de l’Union européenne et de l’OTAN, et elle s’inquiète pour sa sécurité avec l’allié russe, la Biélorussie et l’Ukraine à sa frontière orientale.

Ces craintes ont grandi depuis que les mercenaires du groupe Wagner sont arrivés en Biélorussie depuis la rébellion de courte durée du groupe au début de l’été.

La frontière entre la Pologne et la Biélorussie est déjà tendue depuis quelques années, depuis qu’un grand nombre d’immigrants du Moyen-Orient et d’Afrique ont commencé à arriver, cherchant à entrer dans l’UE en traversant la Pologne, ainsi que la Lituanie.

Le gouvernement polonais accuse la Russie et la Biélorussie d’utiliser les migrants pour déstabiliser la Pologne et d’autres pays de l’UE. Il qualifie la migration de forme de guerre hybride et a réagi en construisant un haut mur le long d’une partie de sa frontière avec la Biélorussie.

« Maintenant, la situation devient encore plus dangereuse », a déclaré Morawiecki aux journalistes.

Il a ajouté que « c’est certainement une étape vers une nouvelle attaque hybride sur le territoire polonais ».

Morawiecki s’est exprimé lors d’une visite dans une usine d’armement à Gliwice, dans le sud de la Pologne, où des chars Leopard utilisés par l’armée ukrainienne sont en cours de réparation.

