Les « mercenaires » américains qui ont « assassiné » Jovenel Moïse affirment avoir été « engagés comme traducteurs » dans un complot visant à « arrêter » le président

DEUX commandos américains accusés d’avoir assassiné le président Jovenel Moïse prétendent être des « traducteurs engagés » pour l’arrêter, selon un responsable.

Un haut juge a déclaré que James Solages, 35 ans, et Joseph Vincent, 55 ans, avaient tenté d’arrêter Moïse « dans le cadre de l’exécution d’un mandat de juge d’instruction » et non de le tuer.

James Solages, 35 ans, était l’un des 15 mercenaires capturés à Port-au-Prince Crédit : Reuters

Joseph Vincent, 55 ans, vivait en Haïti six mois avant l’assassinat Crédit : Reuters

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans sa résidence privée aux petites heures de mercredi matin

Le magistrat Clément Noël a déclaré que Solages avait trouvé l’ouverture « sur Internet » et vivait en Haïti depuis un mois et Vincent depuis six mois.

« Ils ont dit qu’ils étaient des traducteurs. La mission était d’arrêter le président Jovenel Moïse, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de juge d’instruction et non de le tuer », a-t-il déclaré au Nouvelliste.

Les suspects seraient arrivés en Haïti le 6 juin via la République dominicaine.

Solages et Vincent ont été arrêtés aux côtés de 15 ressortissants colombiens – dont six anciens militaires – par la police haïtienne jeudi.

Solages, qui vit à Fort Lauderdale, se décrit comme un «agent diplomatique certifié» et un politicien en herbe sur un site Web pour un organisme de bienfaisance qu’il a créé en 2019 dans le sud de la Floride.

Sur sa page bio pour l’organisme de bienfaisance, il a déclaré qu’il avait auparavant travaillé comme garde du corps à l’ambassade du Canada en Haïti.

Sur son profil LinkedIn, sous « compétences », il a indiqué : « Police militaire ».

Le département d’État américain a déclaré qu’il était au courant des informations selon lesquelles des Haïtiens-Américains étaient en détention, mais ne pouvait pas confirmer ou commenter.

Le chef de la police haïtienne Léon Charles a déclaré : « Des étrangers sont venus dans notre pays pour tuer le président. Nous allons les traduire en justice. »

L’un des commandos a été retrouvé mort sur le toit d’une maison voisine après avoir été blessé lors d’un échange de tirs avec la police.

Les hommes vivaient dans une maison associée à l’alliée de Moïse, Magalie Habitant, qui a nié tout lien avec les deux, rapporte Le Nouvelliste.

« Je n’ai rien à voir avec cette maison que j’ai quittée pendant trois mois. Je l’avais louée à un avocat », a-t-elle déclaré.

Trois des suspects présumés – tous colombiens – ont été tués et huit seraient toujours en fuite.

Des voitures ont été incendiées par des habitants furieux après une fusillade entre les flics et les assassins présumés.

Des foules en colère se sont rassemblées jeudi près d’un poste de police à Pétion-Ville et ont incendié plusieurs véhicules qu’ils supposaient avoir été utilisés par les hommes armés présumés.

De la fumée s’échappait des voitures incendiées dans la capitale haïtienne Port-au-Prince.

Quatre autres suspects colombiens ont été identifiés comme étant Alejandro Girardo Zapata, 41 ans ; John Jairo Ramirez Gomez, 40 ans ; Victor Albeiro Pinera Cardona, 40 ans ; et Manuel Antonio Groso Guarin, 41 ans.

Les autorités haïtiennes n’ont pas divulgué les noms des autres hommes arrêtés.

La police poursuit la recherche d’autres suspects.

Des manifestations ont éclaté dans les rues de Port-au-Prince Crédit : Getty Images – Getty

Des policiers ont exposé l’équipement qui aurait été utilisé dans l’assassinat du premier ministre haïtien Jovenel Möise Crédit : Reuters

Solages et Vincent avec quatre autres mercenaires arrêtés Crédit : AP

Sur son profil LinkedIn, sous « compétences », il a indiqué : « Police militaire ».

Pendant ce temps, Vincent vit dans la région de Miami.

Moïse aurait été tué par un groupe de « commandos étrangers bien entraînés » se faisant passer pour des agents américains de lutte contre la drogue qui ont pris d’assaut son complexe présidentiel à Port-au-Prince.