Une poignée de députés européens avaient des raisons de célébrer mardi soir (1er décembre), après avoir été élu meilleur parlementaire dans leurs catégories respectives.

Se déroulant pratiquement cette année en raison de la pandémie de coronavirus, les MEP Awards 2020 ont remis des prix à un grand groupe de législateurs européens bruxellois, dans des catégories allant de l’énergie à l’environnement en passant par le commerce international.

L’événement est organisé chaque année par le magazine du Parlement et a été cette année hébergé en ligne par la députée PPE bulgare, Eva Maydell, les lauréats faisant également leurs discours de remerciement par appel vidéo.

Le PDG d’Euronews, Michael Peters, était l’un des invités spéciaux à remettre les prix dans le domaine de la meilleure utilisation des médias sociaux.

Le prix a été décerné à la députée hongroise de Renew Europe, Anna Júlia Donáth, dont la maîtrise de la communication en ligne a été votée par un panel d’experts.

S’exprimant mardi après avoir accepté son prix, Donáth a déclaré: «Lorsque j’ai été élue membre du Parlement européen par les électeurs hongrois, je leur ai promis de devenir la voix de la Hongrie en Europe et la voix de l’Europe ici en Hongrie. .

«Je pense que dans les médias sociaux du 21e siècle, je suis la meilleure plateforme pour y parvenir. Surtout parce que je mets un fort accent sur l’appel aux jeunes électeurs politiques et je pense que grâce aux médias sociaux, je peux être plus personnel, à travers des GIF, des mèmes et des vidéos en direct. Je tiens également à remercier le magazine du Parlement d’avoir organisé ce prix et de présenter cette toute nouvelle catégorie. Je suis vraiment honoré d’être le premier à le recevoir. Merci beaucoup. »

